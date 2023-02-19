Невилл о Поттере: «33 игрока смотрят на него в упор: «Поставь меня». 22 не будут играть. Первые полгода при Боули – настоящий хаос»

Теги Гари Невилл Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Тодд Боули Футбол

Гари Невилл назвал причины провала «Челси» под руководством Грэма Поттера.

Напомним, «Челси» одержал лишь одну победу в 10 последних матчах и идет на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ. Всего под руководством Грэма Поттера «синие» выиграли только 9 матчей из 25.

По словам Невилла, трансферная политика руководства мешает Поттеру строить команду.

«Он фантастический тренер. Наблюдая за Поттером, чувствуешь, что он рассудительный человек, и создается впечатление, что он хотел бы выстроить схему игры с постоянным костяком команды, а на него в упор смотрят 33 человека и говорят: «Поставь меня».

И это не игроки молодежки, это ведущие игроки своих сборных. Я не могу представить, каково это – иметь в команде 33 игрока. Я был тренером очень недолго, и в «Валенсии» у нас была команда из 22-23 игроков, и каждую неделю приходится смотреть на 11-12 игроков, думая: «Я не собираюсь ставить вас в состав». У него есть 22 игрока, которые не будут играть. Если все они здоровы, как хотя бы привлечь их всех к тренировке?

На хорошей тренировке у вас было бы 16-20 игроков. Если у вас 22 игрока, пятеро из них тренируются с резервистами или самостоятельно. Это неправильно. Нужно было разгрузить команду, чтобы справиться со всеми теми игроками, которые ожидают выхода на поле каждую неделю.

Я думаю, что первые полгода при Боули были настоящим хаосом. Я не изменю своего мнения на этот счет. Они вложили значительные средства, говорят правильные вещи. Но на данный момент, когда у вас есть 33 игрока и тренер, который хочет построить сбалансированную команду, спортивный проект не может быть удачным. Это несколько противоречит тому, в чем Поттер обычно действительно силен, и чего, похоже, хотят владельцы, покупая игроков такого уровня», – сказал Невилл.

Хэштег #ПоттерВон вышел в тренды в твиттере после поражения «Челси» от «Саутгемптона»

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SWAGG
Ответ Дмитрий Задворных
Ок, давай с Артетой сравним. Не хотелось бы, конечно, ждать настолько долго, но тоже пример показательный. А с молодняком и без трансферов зачастую проще наладить игру, чем когда у тебя 30 игроков топ и около топ уровня. И приэтом 10 вингеров и ни одного центрфоварда
🤣😅
чел, завязывай)
не надо этого бомжа ни с кем сравнивать, он не уровень Челси. вот и все. овощь за полгода игру поставить не может
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Задворных
Ответ Самый адовый Крикун
Невилл о Поттере: "Этот парень всегда заботился о моей жабе и помог выиграть нам несколько чемпионатов по квиддичу, про то, как мы с ним размотали Волан-де-Морта, вообще молчу."
Когда-нибудь этот юмор для контингента с лишней хромосомой прекратится…
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Задворных
Ответ SWAGG
Во первых, шпротер худший тренер по проценту побед за 30 лет. Во вторых, что за мода пошла сравнивать каждого второго физрука с Клоппом/Пепом?) Если у них получилось, то не значит, что и у гончара выйдет. В третьих, нужно быть наглухо отбитым, чтобы сравнивать тот Ливерпуль и Челси в который пришел гончар. Ливерпуль до Клоппа был середняком, как по ресурсам, так и по результатам. И что же сделал Клопп в свой первый сезон? Без трансферов вышел в финалы КЛ и ЛЕ и что делает фокусник? Пробивает дно, что на его фоне Лэмпард вполне грамотный тренер. Лэмпард в первый сезон без трансферов и молодняком вошел в 4ку, о чем потный может только мечтать
Ок, давай с Артетой сравним. Не хотелось бы, конечно, ждать настолько долго, но тоже пример показательный. А с молодняком и без трансферов зачастую проще наладить игру, чем когда у тебя 30 игроков топ и около топ уровня. И приэтом 10 вингеров и ни одного центрфоварда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SWAGG
Ответ Дмитрий Задворных
Вспомни результаты Клоппа в первые полгода в Ливере. Поттеру нужно время, чтобы заткнуть экспертов типа тебя. В том, что это произойдет, ноль сомнений. И памятуя безвольные мучения при Лэмпарде и особенно Сколари с заявлением, что невезучий пока что Поттер с 30 игроками, которых как-то надо упихнуть в состав, - худший тренер в истории Челси, тебе или в цирк, или в дурку
Во первых, шпротер худший тренер по проценту побед за 30 лет.
Во вторых, что за мода пошла сравнивать каждого второго физрука с Клоппом/Пепом?) Если у них получилось, то не значит, что и у гончара выйдет.
В третьих, нужно быть наглухо отбитым, чтобы сравнивать тот Ливерпуль и Челси в который пришел гончар. Ливерпуль до Клоппа был середняком, как по ресурсам, так и по результатам.
И что же сделал Клопп в свой первый сезон? Без трансферов вышел в финалы КЛ и ЛЕ и что делает фокусник? Пробивает дно, что на его фоне Лэмпард вполне грамотный тренер. Лэмпард в первый сезон без трансферов и молодняком вошел в 4ку, о чем потный может только мечтать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Задворных
Ответ SWAGG
🤣🤣🤣 так доминировали, что не смогли забить мертвому сауту с подвала таблицы)) сауту у которого до выезда на Стэмфорд был один сухой матч)) протухший шпротер самый худший тренер Челси за последние 30 лет, а может и в истории АПЛ, ведь в физрука вкачивают бабло, которое клоппу с конте и не снилось, а результаты уровня середняка
Вспомни результаты Клоппа в первые полгода в Ливере. Поттеру нужно время, чтобы заткнуть экспертов типа тебя. В том, что это произойдет, ноль сомнений.
И памятуя безвольные мучения при Лэмпарде и особенно Сколари с заявлением, что невезучий пока что Поттер с 30 игроками, которых как-то надо упихнуть в состав, - худший тренер в истории Челси, тебе или в цирк, или в дурку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Гарри Поттер топчик. Кто против него -не фан Челси!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Совесть Черданцева
Боули - это ходячий хаос
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tyuiop tyuiop
Ответ Кирилл Голивец
Один из лучших комментариев в истории спортса, это великолепно)
не оценят
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tyuiop tyuiop
Ответ Самый адовый Крикун
Невилл о Поттере: "Этот парень всегда заботился о моей жабе и помог выиграть нам несколько чемпионатов по квиддичу, про то, как мы с ним размотали Волан-де-Морта, вообще молчу."
та ну, чуть не просрал турнир в 5 сезоне когда ставил на ворота своего любимчика не по спортивному принципу
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SWAGG
Ответ Дмитрий Задворных
Попробуй игры Челси глазами смотреть, может начнешь что-то понимать и видеть колоссальное преимущество помноженное на колоссальное невезение, а не деградацию
🤣🤣🤣
так доминировали, что не смогли забить мертвому сауту с подвала таблицы))
сауту у которого до выезда на Стэмфорд был один сухой матч))
протухший шпротер самый худший тренер Челси за последние 30 лет, а может и в истории АПЛ, ведь в физрука вкачивают бабло, которое клоппу с конте и не снилось, а результаты уровня середняка
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Задворных
Прав абсолютно. Очень перспективный и умный тренер, просто нужно время. Что-то кроме Брайтона никто не помнит, как он с шведскими полулюбителями с Арсеналом в плэй-офф ЛЕ играл
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Задворных
Ответ SWAGG
Бриты как обычно нахваливают свое дер#мо))) Если Шпротер такой фантастический тренер, то почему команда с каждым матчем деградирует еще больше?)
Попробуй игры Челси глазами смотреть, может начнешь что-то понимать и видеть колоссальное преимущество помноженное на колоссальное невезение, а не деградацию
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Голивец
Ответ Самый адовый Крикун
Невилл о Поттере: "Этот парень всегда заботился о моей жабе и помог выиграть нам несколько чемпионатов по квиддичу, про то, как мы с ним размотали Волан-де-Морта, вообще молчу."
Один из лучших комментариев в истории спортса, это великолепно)
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самый адовый Крикун
Невилл о Поттере: "Этот парень всегда заботился о моей жабе и помог выиграть нам несколько чемпионатов по квиддичу, про то, как мы с ним размотали Волан-де-Морта, вообще молчу."
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ igls54
При Абрамовиче такой ##### не было
Сезон 15/16 10е место в АПЛ:))
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SWAGG
Бриты как обычно нахваливают свое дер#мо)))
Если Шпротер такой фантастический тренер, то почему команда с каждым матчем деградирует еще больше?)
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gornostaev
Ответ igls54
При Абрамовиче такой ##### не было
Аккуратней, светит дискредитация...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
При Абрамовиче такой ##### не было
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gornostaev
Трансферный боулинг от Боули... Страйкер Обамеянг & Co попали под главный страйк...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий