Невилл о Поттере: «33 игрока смотрят на него в упор: «Поставь меня». 22 не будут играть. Первые полгода при Боули – настоящий хаос»

назвал причины провала «Челси» под руководством .

Напомним, «Челси» одержал лишь одну победу в 10 последних матчах и идет на 10-м месте в турнирной таблице . Всего под руководством Грэма Поттера «синие» выиграли только 9 матчей из 25.

По словам Невилла, трансферная политика руководства мешает Поттеру строить команду.

«Он фантастический тренер. Наблюдая за Поттером, чувствуешь, что он рассудительный человек, и создается впечатление, что он хотел бы выстроить схему игры с постоянным костяком команды, а на него в упор смотрят 33 человека и говорят: «Поставь меня».

И это не игроки молодежки, это ведущие игроки своих сборных. Я не могу представить, каково это – иметь в команде 33 игрока. Я был тренером очень недолго, и в «Валенсии» у нас была команда из 22-23 игроков, и каждую неделю приходится смотреть на 11-12 игроков, думая: «Я не собираюсь ставить вас в состав». У него есть 22 игрока, которые не будут играть. Если все они здоровы, как хотя бы привлечь их всех к тренировке?

На хорошей тренировке у вас было бы 16-20 игроков. Если у вас 22 игрока, пятеро из них тренируются с резервистами или самостоятельно. Это неправильно. Нужно было разгрузить команду, чтобы справиться со всеми теми игроками, которые ожидают выхода на поле каждую неделю.

Я думаю, что первые полгода при были настоящим хаосом. Я не изменю своего мнения на этот счет. Они вложили значительные средства, говорят правильные вещи. Но на данный момент, когда у вас есть 33 игрока и тренер, который хочет построить сбалансированную команду, спортивный проект не может быть удачным. Это несколько противоречит тому, в чем Поттер обычно действительно силен, и чего, похоже, хотят владельцы, покупая игроков такого уровня», – сказал Невилл.

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