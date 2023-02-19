Невилл о Поттере: «33 игрока смотрят на него в упор: «Поставь меня». 22 не будут играть. Первые полгода при Боули – настоящий хаос»
Гари Невилл назвал причины провала «Челси» под руководством Грэма Поттера.
Напомним, «Челси» одержал лишь одну победу в 10 последних матчах и идет на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ. Всего под руководством Грэма Поттера «синие» выиграли только 9 матчей из 25.
По словам Невилла, трансферная политика руководства мешает Поттеру строить команду.
«Он фантастический тренер. Наблюдая за Поттером, чувствуешь, что он рассудительный человек, и создается впечатление, что он хотел бы выстроить схему игры с постоянным костяком команды, а на него в упор смотрят 33 человека и говорят: «Поставь меня».
И это не игроки молодежки, это ведущие игроки своих сборных. Я не могу представить, каково это – иметь в команде 33 игрока. Я был тренером очень недолго, и в «Валенсии» у нас была команда из 22-23 игроков, и каждую неделю приходится смотреть на 11-12 игроков, думая: «Я не собираюсь ставить вас в состав». У него есть 22 игрока, которые не будут играть. Если все они здоровы, как хотя бы привлечь их всех к тренировке?
На хорошей тренировке у вас было бы 16-20 игроков. Если у вас 22 игрока, пятеро из них тренируются с резервистами или самостоятельно. Это неправильно. Нужно было разгрузить команду, чтобы справиться со всеми теми игроками, которые ожидают выхода на поле каждую неделю.
Я думаю, что первые полгода при Боули были настоящим хаосом. Я не изменю своего мнения на этот счет. Они вложили значительные средства, говорят правильные вещи. Но на данный момент, когда у вас есть 33 игрока и тренер, который хочет построить сбалансированную команду, спортивный проект не может быть удачным. Это несколько противоречит тому, в чем Поттер обычно действительно силен, и чего, похоже, хотят владельцы, покупая игроков такого уровня», – сказал Невилл.
Хэштег #ПоттерВон вышел в тренды в твиттере после поражения «Челси» от «Саутгемптона»
чел, завязывай)
не надо этого бомжа ни с кем сравнивать, он не уровень Челси. вот и все. овощь за полгода игру поставить не может
Во вторых, что за мода пошла сравнивать каждого второго физрука с Клоппом/Пепом?) Если у них получилось, то не значит, что и у гончара выйдет.
В третьих, нужно быть наглухо отбитым, чтобы сравнивать тот Ливерпуль и Челси в который пришел гончар. Ливерпуль до Клоппа был середняком, как по ресурсам, так и по результатам.
И что же сделал Клопп в свой первый сезон? Без трансферов вышел в финалы КЛ и ЛЕ и что делает фокусник? Пробивает дно, что на его фоне Лэмпард вполне грамотный тренер. Лэмпард в первый сезон без трансферов и молодняком вошел в 4ку, о чем потный может только мечтать
И памятуя безвольные мучения при Лэмпарде и особенно Сколари с заявлением, что невезучий пока что Поттер с 30 игроками, которых как-то надо упихнуть в состав, - худший тренер в истории Челси, тебе или в цирк, или в дурку
так доминировали, что не смогли забить мертвому сауту с подвала таблицы))
сауту у которого до выезда на Стэмфорд был один сухой матч))
протухший шпротер самый худший тренер Челси за последние 30 лет, а может и в истории АПЛ, ведь в физрука вкачивают бабло, которое клоппу с конте и не снилось, а результаты уровня середняка
Если Шпротер такой фантастический тренер, то почему команда с каждым матчем деградирует еще больше?)