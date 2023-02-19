«Челси» поддерживает Поттера. Позиция совета директоров не изменилась
Грэма Поттера не планируют увольнять с поста главного тренера «Челси».
По данным корреспондента The Telegraph Мэтта Лоу, позиция совета директоров лондонского клуба в отношении Поттера не изменилась. Его по-прежнему поддерживают после домашнего поражения от «Саутгемптона» (0:1).
Напомним, у «Челси» лишь одна победа в 10 последних матчах. Команда идет на 10-м месте в АПЛ.
Ранее стало известно, что хэштег #ПоттерВон вышел в тренды в твиттере сегодня.
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Проблема Челси сегодня была не в Поттере, а в отсутствии нападающего. Хз как можно накупить народу на 600 млн и не купить чистого нападающего, который по пустым воротам будет бить мимо защитника)
Серьезно, что они могут корреспонденту рассказать? Что начинают подыскивать нового? Никто так не делает.
Всё-таки в управлении футбольным клубом он понимал куда больше нынешних владельцев
Но это не отменяет того факта, что:
Педри бесполезный середняк
Гави распиаренное дно