«Челси» поддерживает Поттера. Позиция совета директоров не изменилась

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

Грэма Поттера не планируют увольнять с поста главного тренера «Челси».

По данным корреспондента The Telegraph Мэтта Лоу, позиция совета директоров лондонского клуба в отношении Поттера не изменилась. Его по-прежнему поддерживают после домашнего поражения от «Саутгемптона» (0:1).

Напомним, у «Челси» лишь одна победа в 10 последних матчах. Команда идет на 10-м месте в АПЛ.

Ранее стало известно, что хэштег #ПоттерВон вышел в тренды в твиттере сегодня.

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42 комментария

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Den-is
Это ихний Артета
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Антон
Когда начинаются разговоры про "Мы верим Иван Иванычу", то это уже весьма плохой знак для тренера.
Ну тут не угадаешь, новый президент Челси очень своеобразный) не удивлюсь, что завтра уволит, и так же не удивлюсь, если до конца контракта будет его держать)
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Aviento
Будут верить пока не останутся без еврокубков
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Veni-Vidi-Vici
Не устаю удивляться. У чела нет никаких успехов на элитном уровне, нет статуса легенды клуба, как у Лэмпарда, нет громкого имени в футболе - ни в качестве игрока, ни в качестве тренера. Результаты из рук вон плохие, просто отвратительные. В работе нет даже минимального прогресса, рисунок игры отсутствует, команда выглядит как разрозненный набор игроков. Даже внешне не впечатляет, красиво говорить не умеет, харизма на нуле, выглядит как затюканный ботаник. И такой беспрецедентный кредит доверия, буквально из ничего. Поразительно.
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Garikus89
Ответ Heath...
Совету директоров, в том числе самому заметному из всех, Тодду Боэли, уволить Поттера на мой взгляд, мешает раздутое эго, видно, что они хотят добиваться результатов, но конкретно по тренерской позиции у них (на мой взгляд) работает мысль «мы всё делаем правильно» очень мешает. А самое обидное, что мне кажется они понимают, что поступили слишком импульсивно в сентябре. Надеюсь они поймут, что признание ошибки это гораздо важнее нежели упорная и ничем не подкрепляемая вера в то, что скорее всего работать не будет
Они в сентябре уволили человека, который несколько лет провел в команде, готовил ее к сезону и влетел тому же Саутгемптону)
Проблема Челси сегодня была не в Поттере, а в отсутствии нападающего. Хз как можно накупить народу на 600 млн и не купить чистого нападающего, который по пустым воротам будет бить мимо защитника)
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Любезный Коссутий
19 команд АПЛ поддерживают решение совета директоров Челси
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Антон
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Утром Поттер такой "Да ёмааааааё.... Что мне еще надо натворить,чтоб мне неустойку отдали!?! Команде с 21-го места слить просто невозможно, потому что их нету, холли шит")
Когда начинаются разговоры про "Мы верим Иван Иванычу", то это уже весьма плохой знак для тренера.
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Bakhytzhan Babashev
Вегной догогой идёте товагищи! Все на бгоневичёк!
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filippa
бугага они так то и Тухеля подерживали и даже контракт пролдлили.
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Ман Сити
Да насколько физрук тухель все развалил, что Поттер до сих пор не починит
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Мухаммад Т
вера в ничего
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lizarazu
Все так поддерживают. А потом в один прекрасный день Раз и все.
Серьезно, что они могут корреспонденту рассказать? Что начинают подыскивать нового? Никто так не делает.
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Heath...
Совету директоров, в том числе самому заметному из всех, Тодду Боэли, уволить Поттера на мой взгляд, мешает раздутое эго, видно, что они хотят добиваться результатов, но конкретно по тренерской позиции у них (на мой взгляд) работает мысль «мы всё делаем правильно» очень мешает. А самое обидное, что мне кажется они понимают, что поступили слишком импульсивно в сентябре. Надеюсь они поймут, что признание ошибки это гораздо важнее нежели упорная и ничем не подкрепляемая вера в то, что скорее всего работать не будет
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old folk
При Абрамовиче бы уже вылетел 10 раз.😅
Всё-таки в управлении футбольным клубом он понимал куда больше нынешних владельцев
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sticky fingers
Дайте Гарри поработать!
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nick-basil
Челси - это болельщики. Тут практически единогласное неодобрение "политики партии"
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rigobersong
Ответ Shuller18
Ты всё переживаешь за меня, спасибо. Не надо, я как бы уже несколько месяцев говорю, что в Челси задница полнейшая. Но это не отменяет того факта, что: Педри бесполезный середняк Гави распиаренное дно
ахаххахах:)))
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Павел Ларичев
Челси нужно отдохнуть от ЛЧ.
+2
-1
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Михаил Стентор
Ответ Андрей Хенто
Не все родители так верят в своих детей, как руководство Челси в Грэма)
Не все болельщики так разбираются в футболе, чтобы понимать что оценивать Поттера за половину сезона с такими перестановками в команде очень рано.
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Shuller18
Ответ rigobersong
привет, что с лицом?:)
Ты всё переживаешь за меня, спасибо. Не надо, я как бы уже несколько месяцев говорю, что в Челси задница полнейшая.
Но это не отменяет того факта, что:
Педри бесполезный середняк
Гави распиаренное дно
+5
-1
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Iuasamotu
Вот бы Тухеля так поддерживали
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-2
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Woodman137
Боули рассчитывает, что Поттер в конце сезона поймает снитч и Челси дадут +100 очков.
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CyberUnited
Тренер, который выжил
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Pitkin
Не нужно было снимать Тухеля. Вот и все причины последних неудач команды.
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KerroChelsea
Я понял какой у них курс. Отрицательный рост!
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