«Челси» поддерживает Поттера. Позиция совета директоров не изменилась

не планируют увольнять с поста главного тренера « ».

По данным корреспондента The Telegraph Мэтта Лоу, позиция совета директоров лондонского клуба в отношении Поттера не изменилась. Его по-прежнему поддерживают после домашнего поражения от «Саутгемптона» (0:1).

Напомним, у «Челси» лишь одна победа в 10 последних матчах. Команда идет на 10-м месте в .

Ранее стало известно, что хэштег #ПоттерВон вышел в тренды в твиттере сегодня.

«Челси» проиграл 20-й команде АПЛ. Аспиликуэта получил ногой по лицу и потерял сознание прямо на поле