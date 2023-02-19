У «Челси» 9 побед в 25 матчах при Поттере. Следующая игра – с «Тоттенхэмом»

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

«Челси» при Грэме Поттере выиграл лишь 9 из 25 матчей.

Вчера лондонский клуб проиграл «Саутгемптону» (0:1), который занимает 20-е место в таблице АПЛ, в матче 24-го тура.

После назначения Поттера на пост главного тренера «Челси» выиграл лишь 9 из 25 матчей – 37%. На этом отрезке «синие» потерпели 9 поражений и еще 7 раз сыграли вничью. 

В 10 последних играх «Челси» одержал 1 победу. В Премьер-лиге лондонский клуб идет 10-м, имея 31 очко.

Следующую игру «Челси» проведет 26 февраля. Соперником команды Грэма Поттера станет «Тоттенхэм».

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32 комментария

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The Best
Всё-таки главной ошибкой было уволить топ тренера и взять человека который в топ командах не работал.Говорят что Боули ориентируется на Артету (мол у него тоже сперва не всё получалось) но бл*дь Арсенал не совершал покупок на 100 млн,у Арсенала был очень слабый состав и игра у них была,но небыло стабильности.У Поттера же игры нет,нет понимания как играть,я понимаю что в команде много новичков (а летом ещё Нкунку прийдёт) и большинству из них нужно привыкнуть но разве этим можно оправдать поражение последней команде чемпионата?Я думаю нет.
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Redmurza
И даже с такой парашной игрой Челси все равно может выйти в еврокубки. Это к вопросу о силе АПЛ
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The Best
Ответ DolJun
помню падение тухеля началось как раз с той замой злосчастной ничьей со шпорами. интересно, закольцуется ли история
Шпоры сейчас тоже не в лучшей форме но боюсь в этом матче мы даже ничейку не зацепим)
Игры нет,я уже жалею что Боули уволил Тухеля.
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Саня Демкин
Берите заголовок «У «Челси» 9 побед в 26 матчах при Поттере»
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Акира_1
Ответ Блуждающий странник
У Челси нет сильного состава. У Челси состав потенциально лучших игроков мира, но в том то и проблема только "потенциально". Это потенциально с Мудриками и остальными может превратиться в состав хуже Брайтона, никто не знает как они заиграют в команде топ-уровня. Если переплачивать за Кукурелью и Мудрика это не делает их игроками сильнее чем Тео Эрнандес и Неймар. К тому же ни одного профильного нападающего нет в составе. Когда в обороне самый стабильный игрок это 38-летний Силва тоже стоит задуматься о качестве состава По Юнайтед у них был сильный Фернандеш в центре поля и в отличие от Челси не покупали не пойми кого, а купили Каземиро, который моментально поднял команду на другой уровень. Один из лучших опорников мира. При этом в МЮ тоже есть трансферы как в Челси, те же Маласия и Антони. И мы видим как они интегрируются в команду, медленно и играют нестабильно
У Челси нет сильного состава, который может бороться за чемпионство. Хотя Тухель умудрился как-то за него бороться в начале прошлого сезона. Но состав Челси точно не так ужасен, чтобы одержать 2 победы за 2 месяца, когда тебя возит Саутгемптон с 20 дома. Тут уже вопросы к тренеру, потому что матчи идут, травм все меньше, но нет не то, что игры, даже идеи какой-то.
Еще до вчерашнего матча я был согласен, что Поттера не стоит трогать до лета, но вчера. Блин. Это худший матч Челси, наверное, за 21 век. При такой игре и наборе очков есть реальный риск оказаться во второй половине таблицы, но самое смешное, что Поттеру плевать на это. Он просто ждёт неустойку и хлопает в ладоши.
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Okaka
Ответ Roman Kharitonov
Надеюсь Конте закончит мучения всех болельщиков Челси, уже сил терпеть этого физрука нет
Конте же в Италии
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Юрий Кечко
Ответ Любезный Коссутий
фанаты нашего Челси совсем нетерпеливые стали. помнится, в конце прошлого сезона только и писали, что фанаты МЮ несправедливо наезжают на рагника, и ему надо дать время и продлить с ним контракт. а тут, сами пару сезонов не могут потерпеть, пока Поттер разберется с этой оравой малознакомых друг с другом людей, и снова вернет наш Челси на топ-уровень. где же ваша последовательность, ась?
Ты в иронию вообще походу не умеешь да?))
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Блуждающий странник
Ответ Falsegoalkeeper
У Челси состав позволяет быть в топ 6 спокойно. Не сказать, что у Юнайтед состав сильнее. Но они выглядят на две головы лучше
У Челси нет сильного состава. У Челси состав потенциально лучших игроков мира, но в том то и проблема только "потенциально". Это потенциально с Мудриками и остальными может превратиться в состав хуже Брайтона, никто не знает как они заиграют в команде топ-уровня. Если переплачивать за Кукурелью и Мудрика это не делает их игроками сильнее чем Тео Эрнандес и Неймар. К тому же ни одного профильного нападающего нет в составе. Когда в обороне самый стабильный игрок это 38-летний Силва тоже стоит задуматься о качестве состава

По Юнайтед у них был сильный Фернандеш в центре поля и в отличие от Челси не покупали не пойми кого, а купили Каземиро, который моментально поднял команду на другой уровень. Один из лучших опорников мира. При этом в МЮ тоже есть трансферы как в Челси, те же Маласия и Антони. И мы видим как они интегрируются в команду, медленно и играют нестабильно
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Активист провластных митингов
Лучший Челси на моей памяти! Олдовой фан синих с 18.02.2023.
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Олжас
Фанатов жалко. А вот сам клуб и руководство заслужило плестись в конце турнирной таблицы. Начиная с Моуриньо в 2004 году до сегодняшнего дня, то есть за 19 лет получается 16 тренеров сменилось. Новый тренер каждые 14 месяцев. Как клуб Челси заслужил вылета в чемпионшип. А уважающий себя специалист не должен ступать туда ногой.
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Falsegoalkeeper
Ответ Блуждающий странник
Выскажу непопулярное мнение. Считаю, что нужно дать ему время до конца сезона. Поттер сильный тренер что доказал в Брайтоне, хорошие команды не появляются без тренерской руки. Играет Челси на данный момент плохо, но есть ресурс в виде времени, в АПЛ шансов на топ-4 в любом случае уже никаких. Если к концу сезона подвижек не будет, то всегда можно договориться с новым коучем в мае и дать ему полную предсезонную. Болельщики всегда хотят при неудачах уволить тренера, хотя это не решает проблем. Пытались Пиоли увольнять, в прошлом году помню читал неоднократно статьи как плох Анчелотти когда Реал провалил матч в Париже и что его методы устарели. Как итог титул ЛЧ. Поттер ещё может себя показать. В Челси явно нехватка нападающих что бьет по результатам, вингеров с хорошей реализацией в мире мало
У Челси состав позволяет быть в топ 6 спокойно. Не сказать, что у Юнайтед состав сильнее. Но они выглядят на две головы лучше
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RealJon
И Тоттенхэму нужно очки чтобы сохранить надежду быть в 4ке в конце сезона.
Так что, Кейн и Сон,думаю что то придумают
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Любезный Коссутий
фанаты нашего Челси совсем нетерпеливые стали. помнится, в конце прошлого сезона только и писали, что фанаты МЮ несправедливо наезжают на рагника, и ему надо дать время и продлить с ним контракт. а тут, сами пару сезонов не могут потерпеть, пока Поттер разберется с этой оравой малознакомых друг с другом людей, и снова вернет наш Челси на топ-уровень.
где же ваша последовательность, ась?
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Амин Чич
Тухеля из псж убрали, клуб начал разваливаться, из Челси убрали....
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Блуждающий странник
Выскажу непопулярное мнение. Считаю, что нужно дать ему время до конца сезона. Поттер сильный тренер что доказал в Брайтоне, хорошие команды не появляются без тренерской руки. Играет Челси на данный момент плохо, но есть ресурс в виде времени, в АПЛ шансов на топ-4 в любом случае уже никаких. Если к концу сезона подвижек не будет, то всегда можно договориться с новым коучем в мае и дать ему полную предсезонную. Болельщики всегда хотят при неудачах уволить тренера, хотя это не решает проблем. Пытались Пиоли увольнять, в прошлом году помню читал неоднократно статьи как плох Анчелотти когда Реал провалил матч в Париже и что его методы устарели. Как итог титул ЛЧ. Поттер ещё может себя показать. В Челси явно нехватка нападающих что бьет по результатам, вингеров с хорошей реализацией в мире мало
+4
-2
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HI MARS
Это можно было и вчера после матча написать.Дешево байтите
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Никита Самарин
Куда катится Челси? 😩
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Direct free kick
Позорный результат, которому нет никаких оправданий. Минимум 12-13 побед обязан был сейчас иметь покоритель шведской глуши
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Диер Ташкент
Хороший результат. зона ЛК все ещё рядом
+4
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DolJun
помню падение тухеля началось как раз с той замой злосчастной ничьей со шпорами. интересно, закольцуется ли история
+3
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Любезный Коссутий
Ответ Roman Kharitonov
Надеюсь Конте закончит мучения всех болельщиков Челси, уже сил терпеть этого физрука нет
нет. ничья будет. 0-0, разумеется
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Иван Шуткин
Увольняйте тренеришку, проблема, что в этих 25 матчей, матчей 18 это ноль забитых мячей, он вообще не умеет выстраивать атаку, даже с учётом, что мало нападающих
+6
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Born is the King
Настоящий Г. Поттер. Такое даже Мостовой не смог бы сотворить с Челси
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Александра Александрова
Отличный тренер , должун говорит нужно продлевать лет на 5 !
+4
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Sevuska
#PotterOutTuhelIn#
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