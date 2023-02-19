У «Челси» 9 побед в 25 матчах при Поттере. Следующая игра – с «Тоттенхэмом»
«Челси» при Грэме Поттере выиграл лишь 9 из 25 матчей.
Вчера лондонский клуб проиграл «Саутгемптону» (0:1), который занимает 20-е место в таблице АПЛ, в матче 24-го тура.
После назначения Поттера на пост главного тренера «Челси» выиграл лишь 9 из 25 матчей – 37%. На этом отрезке «синие» потерпели 9 поражений и еще 7 раз сыграли вничью.
В 10 последних играх «Челси» одержал 1 победу. В Премьер-лиге лондонский клуб идет 10-м, имея 31 очко.
Следующую игру «Челси» проведет 26 февраля. Соперником команды Грэма Поттера станет «Тоттенхэм».
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Игры нет,я уже жалею что Боули уволил Тухеля.
Еще до вчерашнего матча я был согласен, что Поттера не стоит трогать до лета, но вчера. Блин. Это худший матч Челси, наверное, за 21 век. При такой игре и наборе очков есть реальный риск оказаться во второй половине таблицы, но самое смешное, что Поттеру плевать на это. Он просто ждёт неустойку и хлопает в ладоши.
По Юнайтед у них был сильный Фернандеш в центре поля и в отличие от Челси не покупали не пойми кого, а купили Каземиро, который моментально поднял команду на другой уровень. Один из лучших опорников мира. При этом в МЮ тоже есть трансферы как в Челси, те же Маласия и Антони. И мы видим как они интегрируются в команду, медленно и играют нестабильно
Так что, Кейн и Сон,думаю что то придумают
где же ваша последовательность, ась?