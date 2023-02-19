У «Челси» 9 побед в 25 матчах при Поттере. Следующая игра – с «Тоттенхэмом»

«Челси» при выиграл лишь 9 из 25 матчей.

Вчера лондонский клуб проиграл «Саутгемптону» (0:1), который занимает 20-е место в таблице АПЛ, в матче 24-го тура.

После назначения Поттера на пост главного тренера «Челси» выиграл лишь 9 из 25 матчей – 37%. На этом отрезке «синие» потерпели 9 поражений и еще 7 раз сыграли вничью.

В 10 последних играх «Челси» одержал 1 победу. В Премьер-лиге лондонский клуб идет 10-м, имея 31 очко.

Следующую игру «Челси» проведет 26 февраля. Соперником команды Грэма Поттера станет «Тоттенхэм».

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