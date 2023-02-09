Невилл о «Челси»: «Кукурелья за 64 млн фунтов и Энцо за 107 млн – это просто странно. За игроков этих позиций можно отдать максимум 50-60 млн. Безумие»

Теги Гари Невилл Челси премьер-лига Англия Марк Кукурелья Энцо Фернандес деньги Тодд Боули Футбол

Гари Невилл считает, что «Челси» переплатил за Марка Кукурелью и Энцо Фернандеса.

«Тодд Боули напоминает Эда Вудворда, когда он только пришел в «Манчестер Юнайтед» и хотел купить всех. Летом «Челси» создавал такое же ощущение, и это был хаос.

Марк Кукурелья за 64 млн фунтов и Энцо Фернандес за 107 млн фунтов – это крайний защитник и полузащитник, которые будут играть в составе тройки. Максимум, который можно отдавать за таких игроков, как Родри, Фабиньо, Каземиро, – это 50-60 млн фунтов. Это не те игроки, которые выходят в атаке и забивают по 30 голов. Такие суммы за игроков этих позиций – это просто странно.

Не говорю, что эти игроки никуда не годятся. Они могут здорово играть, показывать отличную игру. Но такие суммы за игроков таких позиций кажутся мне безумием», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» для The Overlap.

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36 комментариев

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Миллиардер Рахим
Ответ I.A.N.Dobermaniac
А Мудрик за сотку - это, типа, норм?
Да, это другое)
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Макс Ман
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Миллиардер Рахим
Ответ Саид Исаев
Мудрик даже 90 минут не отыграл, а уже паралели и сравнения пошли. Неплохо. Антони в АПЛ: 3+0 на данный момент - гений футбола Грилиш в АПЛ: 2+3 в этом сезоне и 3+3 в прошлом
Мудрик играл в двух матчах, выйдя в старте, не рассказывай. Что ж он тогда ниче не сделал?) топарь 100-миллионный
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Саид Исаев
Ответ KeriLLo
Не норм, только Мудрика не за 100 купили.
за 120 купили, всё верно
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Зизуха
Ответ Isa Babaev
А про Погбу за 105 млн, Антони за 95, Магвайера за 87, Санчо за 85, Лукаку за 85 и Фреда за 60 млн он технично решил умолчать ?
Не Погбу, а Погба
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dolia1989@icloud.com
А фофана за 70 млн ?
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Rio de Janeiro
Ответ Shuller18
За Энцо переплата, но он хотя бы лучший молодой игрок ЧМ, его победитель и на нужную позицию куплен. А вот почти 70 мультов за середняка Кукурелья это развод века какой-то, один из худших трансферов Челси за все времена
Ну так и Мартинес "лучший вратарь ЧМ"
Имхо, Энцо абсолютно обычный игрок у которого нет ни одного экстраскилла
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Миллиардер Рахим
Ответ Isa Babaev
А про Погбу за 105 млн, Антони за 95, Магвайера за 87, Санчо за 85, Лукаку за 85 и Фреда за 60 млн он технично решил умолчать ?
Согласен, это хуже, чем выкинутые в воздух 684 млн евро после прихода Боэли
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George-CFC
Ответ Shuller18
За Энцо переплата, но он хотя бы лучший молодой игрок ЧМ, его победитель и на нужную позицию куплен. А вот почти 70 мультов за середняка Кукурелья это развод века какой-то, один из худших трансферов Челси за все времена
Кукурелья даже сезон не провел в Челси. Идет адаптация не только каждого игрока в отдельности, но и построение команды, формирование химии. Да, сейчас он выглядит неубедительно, много к нему претензий. Но судить о провальности трансфера, считаю, еще рано.
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Саид Исаев
Ответ Миллиардер Рахим
Антони забил в первых трех матчах, отгрузив в ворота Сити и Арсенала. За половину сезона сделал стату больше, чем у 100-миллионного Грилиша за всю карьеру в Сити. А Мудрик за сотку пока ничем не отметился даже, но это другое)
Мудрик даже 90 минут не отыграл, а уже паралели и сравнения пошли. Неплохо.

Антони в АПЛ: 3+0 на данный момент - гений футбола
Грилиш в АПЛ: 2+3 в этом сезоне и 3+3 в прошлом
+2
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Aaaaaaaaaaaaaaa
Ответ Isa Babaev
А про Погбу за 105 млн, Антони за 95, Магвайера за 87, Санчо за 85, Лукаку за 85 и Фреда за 60 млн он технично решил умолчать ?
вы читали второй абзац этой новости?
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charly_54
Ответ Isa Babaev
А про Погбу за 105 млн, Антони за 95, Магвайера за 87, Санчо за 85, Лукаку за 85 и Фреда за 60 млн он технично решил умолчать ?
Вы не понимаете, это другое
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MeKSer1324
Ответ Isa Babaev
А про Погбу за 105 млн, Антони за 95, Магвайера за 87, Санчо за 85, Лукаку за 85 и Фреда за 60 млн он технично решил умолчать ?
фред стоил 50
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Миллиардер Рахим
Ответ SWS
Вот ноунейм Антони за 100 миллионов норм
Антони забил в первых трех матчах, отгрузив в ворота Сити и Арсенала. За половину сезона сделал стату больше, чем у 100-миллионного Грилиша за всю карьеру в Сити. А Мудрик за сотку пока ничем не отметился даже, но это другое)
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-1
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KeriLLo
Ответ I.A.N.Dobermaniac
А Мудрик за сотку - это, типа, норм?
Не норм, только Мудрика не за 100 купили.
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Shuller18
За Энцо переплата, но он хотя бы лучший молодой игрок ЧМ, его победитель и на нужную позицию куплен. А вот почти 70 мультов за середняка Кукурелья это развод века какой-то, один из худших трансферов Челси за все времена
+2
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Блуждающий странник
Энцо лидер Бенфики, которая вероятно выйдет в 1/4 ЛЧ и оставила ПСЖ на втором месте, действующий чемпион мира и лучший молодой игрок ЧМ. Куруелья это Марк. Как их можно сравнить? На фоне трансферов Нуньеса, Антони, Мудрика и остальных Энцо выглядит адекватным переходом и переплата за него понятна, летом была бы конкуренция сумасшедшая, которую Челси не выиграть. Плюс пока в единственном своем матче за Челси он был лучшим на поле
+1
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QWertY
Ответ I.A.N.Dobermaniac
А Мудрик за сотку - это, типа, норм?
Он смесь Азара и Мбаппе, +возил 90 летнего Милнера 20 минут. Норм
+6
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Febos_
как на счёт Антони за 100, ведь трансфер нонейма из лиги пердива который ничего не умеет также влияет на цены игроков, иза него например пришлось заплатить за Мудрика 70 , Мю тоже виноват в том что рынок сейчас сошёл сума
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Бухгалтер2021
Челси не виноват что цены такие,наооборт было бы хорошо если быдешевле игроки были
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Илья Игнатьев
"Сначала одеваются так, а потом жалуются что их насилуют"

Это не те игроки, которые выходят в атаке и забивают по 30 голов. Такие суммы за игроков этих позиций – это просто странно.

Сначала говорят такую ерунду, а потом жалуются, что кроме нападающих никто золотые мячи не получает) Причём это бывший футболист! Интересно какой толк от 30 голов Холанда или Рэшфорда, если сзади у них нет таких игроков как Каземиро и Родри?
+3
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+3
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Роман
Энцо чемпион мира и лучший молодой игрок ЧМ, в чем проблема? Или родной англичанин с Боруссии только может быть с таким ценником?
+7
-1
+6
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Владимир Самсонов
Ответ LLiriKK
Кукурелья - это просто «свой» для Поттера: игрок, который переходит за тем или иным тренером в разные турниры и чемпионаты. Энцо же - талант и чемпион мира. Странно, что идут в одном контексте.
Кукурелья перешёл в Чесли раньше, чем Поттер
+5
0
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I.A.N.Dobermaniac
А Мудрик за сотку - это, типа, норм?
+6
-3
+3
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DolJun
от невила глубокой экспертизы в вопросах трансферов ожидать конечно не стоило, но он же не может не помнить контекст, при котором пришел тот же кукурелья (интерес сити, постоянные травмы чилвела, отсутствие внятной подмены у челси). думаю просто пытается хайпить в стиле линекера, не более.

по энцо да, форменный развод с наценками сразу и за владельца-самодура, и за самую богатую лигу, и за проблемную позицию, и за удачный чм, и за зимнее то, и за сумму отступных.
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-2
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