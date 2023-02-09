Невилл о «Челси»: «Кукурелья за 64 млн фунтов и Энцо за 107 млн – это просто странно. За игроков этих позиций можно отдать максимум 50-60 млн. Безумие»

считает, что «Челси» переплатил за Марка Кукурелью и .

« напоминает Эда Вудворда, когда он только пришел в «Манчестер Юнайтед» и хотел купить всех. Летом « » создавал такое же ощущение, и это был хаос.

за 64 млн фунтов и Энцо Фернандес за 107 млн фунтов – это крайний защитник и полузащитник, которые будут играть в составе тройки. Максимум, который можно отдавать за таких игроков, как Родри, Фабиньо, Каземиро, – это 50-60 млн фунтов. Это не те игроки, которые выходят в атаке и забивают по 30 голов. Такие суммы за игроков этих позиций – это просто странно.

Не говорю, что эти игроки никуда не годятся. Они могут здорово играть, показывать отличную игру. Но такие суммы за игроков таких позиций кажутся мне безумием», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» для The Overlap.

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