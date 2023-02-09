Невилл о «Челси»: «Кукурелья за 64 млн фунтов и Энцо за 107 млн – это просто странно. За игроков этих позиций можно отдать максимум 50-60 млн. Безумие»
Гари Невилл считает, что «Челси» переплатил за Марка Кукурелью и Энцо Фернандеса.
«Тодд Боули напоминает Эда Вудворда, когда он только пришел в «Манчестер Юнайтед» и хотел купить всех. Летом «Челси» создавал такое же ощущение, и это был хаос.
Марк Кукурелья за 64 млн фунтов и Энцо Фернандес за 107 млн фунтов – это крайний защитник и полузащитник, которые будут играть в составе тройки. Максимум, который можно отдавать за таких игроков, как Родри, Фабиньо, Каземиро, – это 50-60 млн фунтов. Это не те игроки, которые выходят в атаке и забивают по 30 голов. Такие суммы за игроков этих позиций – это просто странно.
Не говорю, что эти игроки никуда не годятся. Они могут здорово играть, показывать отличную игру. Но такие суммы за игроков таких позиций кажутся мне безумием», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» для The Overlap.
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Имхо, Энцо абсолютно обычный игрок у которого нет ни одного экстраскилла
Антони в АПЛ: 3+0 на данный момент - гений футбола
Грилиш в АПЛ: 2+3 в этом сезоне и 3+3 в прошлом
Это не те игроки, которые выходят в атаке и забивают по 30 голов. Такие суммы за игроков этих позиций – это просто странно.
Сначала говорят такую ерунду, а потом жалуются, что кроме нападающих никто золотые мячи не получает) Причём это бывший футболист! Интересно какой толк от 30 голов Холанда или Рэшфорда, если сзади у них нет таких игроков как Каземиро и Родри?
по энцо да, форменный развод с наценками сразу и за владельца-самодура, и за самую богатую лигу, и за проблемную позицию, и за удачный чм, и за зимнее то, и за сумму отступных.