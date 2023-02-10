Поттер о «Челси»: «Я не глупый. Если результаты не будут соответствовать, ответственность – на мне»
Грэм Поттер ответил на вопрос касательно общения с владельцем «Челси» Тоддом Боули.
«Мы хотим создать команду, которая будет побеждать. Происходит регулярный диалог. Мы оба понимаем, где видим команду.
Но я не глупый. Если результаты не будут соответствуют тому, что нужно клубу, я буду нести ответственность.
Я прохожу процесс помощи игрокам в их совершенствовании. На данный момент это сложный процесс. Но я рад этому вызову», – сказал главный тренер «Челси».
Лондонский клуб занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. 11 февраля у «Челси» запланирован матч против «Вест Хэма».
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