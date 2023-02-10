Поттер о «Челси»: «Я не глупый. Если результаты не будут соответствовать, ответственность – на мне»

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Тодд Боули Футбол

Грэм Поттер ответил на вопрос касательно общения с владельцем «Челси» Тоддом Боули.

«Мы хотим создать команду, которая будет побеждать. Происходит регулярный диалог. Мы оба понимаем, где видим команду.

Но я не глупый. Если результаты не будут соответствуют тому, что нужно клубу, я буду нести ответственность. 

Я прохожу процесс помощи игрокам в их совершенствовании. На данный момент это сложный процесс. Но я рад этому вызову», – сказал главный тренер «Челси».

Лондонский клуб занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. 11 февраля у «Челси» запланирован матч против «Вест Хэма».

10 комментариев

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Heisenberg
Грэм - хороший тренер. Кто смотрел игры Брайтона тот поймет. Возможно просто пока не готов для таких больших клубов, да ещё и масштабная перестройка.
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Born is the King
Ответ Екн Лор
Комментарий удален пользователем
Белингем ? Серьезно?)) Это же второй Санчо & такой пиар продукт Дортмунда
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DolJun
надеюсь тогда поттер сам уйдет, если результатов не будет.
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Born is the King
С таким составом любой тренер захочет работать.Новые спорт диры собрали талантов на любой вкус
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nick-basil
Есть подозрение, что дурак хозяин взял дурака тренера. Это все объясняет по крайней мере.
+2
-2
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Барсик Юрана
Ты ленивый, заносчивый и высокомерный
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nick-basil
Сомнения вызывают все тезисы этого физрука. В Челси наберется на 3 сборных мира - одна на поле, одна на лавке, одна в лазарете. Матч за матчем сливать всем подряд - это надо быть необычным тренером.
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инок
Я не волшебник, но могу уйти из Челси в любой момент
- добавил Поттер
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Екн Лор
Комментарий удален
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Фанат Лионеля Месси
Ну ,надеюсь 9 место соответсвует синему середняку и мы долго будем наблюдать за магией Потера:)
+2
-5
-3
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92:48.
если?
0
-2
-2
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