Кержаков о лиге Кипра: «Уровень футболистов здесь не слабее в среднем, чем в РПЛ»

высоко отозвался о чемпионате Кипра.

«Мне не хотелось бы сравнивать [уровни чемпионатов России и Кипра], но хочу сказать, что индивидуальный уровень футболистов здесь не слабее в среднем, судя по тому, что я видел.

То есть индивидуальное техническое оснащение игроков на хорошем среднем уровне, не хуже, чем в . Да, есть разные отличия, ментальность, еще какие-то моменты, но это опять-таки то, что я вижу сейчас».

Может, картина в будущем немного изменится для меня, но то, что я анализировал здесь: те матчи, которые смотрел на стадионе, те игры, которые видел по телевизору, работая сейчас с ребятами каждый день, хочу отметить, что уровень оснащенности, индивидуальных технических навыков хороший», – сказал тренер кипрской «Кармиотиссы».