Кержаков о лиге Кипра: «Уровень футболистов здесь не слабее в среднем, чем в РПЛ»

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Кипр Кармиотисса ТАСС Футбол

Александр Кержаков высоко отозвался о чемпионате Кипра.

«Мне не хотелось бы сравнивать [уровни чемпионатов России и Кипра], но хочу сказать, что индивидуальный уровень футболистов здесь не слабее в среднем, судя по тому, что я видел.

То есть индивидуальное техническое оснащение игроков на хорошем среднем уровне, не хуже, чем в РПЛ. Да, есть разные отличия, ментальность, еще какие-то моменты, но это опять-таки то, что я вижу сейчас».

Может, картина в будущем немного изменится для меня, но то, что я анализировал здесь: те матчи, которые смотрел на стадионе, те игры, которые видел по телевизору, работая сейчас с ребятами каждый день, хочу отметить, что уровень оснащенности, индивидуальных технических навыков хороший», – сказал тренер кипрской «Кармиотиссы».

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8 комментариев

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Hollyday
Ответ Black Phoenix
Если у Кержа неплохо получилось с Нижним Новгородом в РПЛ - то на Кипре так же должно сложиться хорошо. Всё ещё жду Александра тренером в добротном европейском клубе.
В Севилью, например
0
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Tigo_Volchara93
Чемпионат Кипра сильнее чем чемпионат России
По накалу, по уровню команд.
РПЛ в конце второй десятки, и дальше еще хуже будет
0
-1
-1
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Юрий Кечко
Нет ну понятно что слабее но в целом тут Кипр очень недооценивают , это не чемпионат песков куда поехал Рон, кипрские клубы каждый год в группе еврокубков и не позорятся прям сильно

А так для наших клубов кипрские вообще самый неудобный соперник )))
+1
-2
-1
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BBshkin
То есть наши ногомячисты играют на уровне Кипра, а получают на уровне ведущих европейских лиг? Или это другое?
+4
-1
+3
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Black Phoenix
Ответ Зизуха
В Челси?
Ты думаешь, после Поттера с Кержом у пенсионеров хуже будет?)
0
0
0
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Зизуха
Ответ Black Phoenix
Если у Кержа неплохо получилось с Нижним Новгородом в РПЛ - то на Кипре так же должно сложиться хорошо. Всё ещё жду Александра тренером в добротном европейском клубе.
В Челси?
0
0
0
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Black Phoenix
Если у Кержа неплохо получилось с Нижним Новгородом в РПЛ - то на Кипре так же должно сложиться хорошо. Всё ещё жду Александра тренером в добротном европейском клубе.
+2
-2
0
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Kanan Jarrus
унизил рпл
0
-1
-1
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