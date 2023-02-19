Кержаков о лиге Кипра: «Уровень футболистов здесь не слабее в среднем, чем в РПЛ»
Александр Кержаков высоко отозвался о чемпионате Кипра.
«Мне не хотелось бы сравнивать [уровни чемпионатов России и Кипра], но хочу сказать, что индивидуальный уровень футболистов здесь не слабее в среднем, судя по тому, что я видел.
То есть индивидуальное техническое оснащение игроков на хорошем среднем уровне, не хуже, чем в РПЛ. Да, есть разные отличия, ментальность, еще какие-то моменты, но это опять-таки то, что я вижу сейчас».
Может, картина в будущем немного изменится для меня, но то, что я анализировал здесь: те матчи, которые смотрел на стадионе, те игры, которые видел по телевизору, работая сейчас с ребятами каждый день, хочу отметить, что уровень оснащенности, индивидуальных технических навыков хороший», – сказал тренер кипрской «Кармиотиссы».
По накалу, по уровню команд.
РПЛ в конце второй десятки, и дальше еще хуже будет
А так для наших клубов кипрские вообще самый неудобный соперник )))