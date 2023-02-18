«Кармиотисса» Кержакова вырвала ничью на 89-й минуте в дебютном матче тренера

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Кипр Эносис Мунир Эль-Алуши Кармиотисса Луиш Виейра Силва Футбол

«Кармиотисса» под руководством Александра Кержакова сыграла вничью с «Эносисом».

В дебютном матче российского специалиста команда из Пано Полемидии пропустила на 31-й минуте после удара защитника Луиша Виейры Силвы, но отыгралась на 89-й благодаря голу хавбека Мунира Эль-Алуши с пенальти.

После 24 матчей в лиге Кипра «Кармиотисса» занимает 10-е место, набрав 27 очков.

Кармиотисса – Эносис 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
17 февраля, 20.00, «Цирион Атлитико Кентро»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 31 Луиш Силва, 1:1 – 89, пенальти Эль-Алуши.

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3 комментария

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Максим Шпилёв
Сначала прочитал, что Кержакову стало плохо на 89 минуте)
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Black Phoenix
Надеюсь через пару сезонов увидеть Кержа в более статусном чемпионате в качестве тренера, ну а пока, для разминки и пробы себя - самое то и в Кипре что-то достойное показать.
+10
-2
+8
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Arman FCSM
С корнями хоть?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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