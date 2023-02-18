«Кармиотисса» Кержакова вырвала ничью на 89-й минуте в дебютном матче тренера
«Кармиотисса» под руководством Александра Кержакова сыграла вничью с «Эносисом».
В дебютном матче российского специалиста команда из Пано Полемидии пропустила на 31-й минуте после удара защитника Луиша Виейры Силвы, но отыгралась на 89-й благодаря голу хавбека Мунира Эль-Алуши с пенальти.
После 24 матчей в лиге Кипра «Кармиотисса» занимает 10-е место, набрав 27 очков.
- Дата проведения
- 17 февраля, 20.00, «Цирион Атлитико Кентро»
- Голы:
- 0:1 – 31 Луиш Силва, 1:1 – 89, пенальти Эль-Алуши.
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