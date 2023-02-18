«Кармиотисса» Кержакова вырвала ничью на 89-й минуте в дебютном матче тренера

«Кармиотисса» под руководством сыграла вничью с « ».

В дебютном матче российского специалиста команда из Пано Полемидии пропустила на 31-й минуте после удара защитника , но отыгралась на 89-й благодаря голу хавбека Мунира Эль-Алуши с пенальти.

После 24 матчей в лиге Кипра « » занимает 10-е место, набрав 27 очков.