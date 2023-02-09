Петржела о Кержакове в «Кармиотиссе»: «Кипрская лига сопоставима с РПЛ, но у них есть еврокубки. Это может стать трамплином в более сильный чемпионат»

оценил назначение главным тренером «Кармиотиссы».

«Кержаков — очень перспективный и талантливый молодой тренер. Переезд на Кипр – намного лучше для развития его карьеры, чем работа в . Кипрская лига по уровню сопоставима с чемпионатом России, но у них есть еврокубки.

Кипрский клуб вполне может стать для Кержакова трамплином в более сильный европейский чемпионат. Желаю Саше добиться успехов на Кипре и продвинуться еще дальше в европейском футболе», — сказал экс-тренер «Зенита».

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