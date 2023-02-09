Петржела о Кержакове в «Кармиотиссе»: «Кипрская лига сопоставима с РПЛ, но у них есть еврокубки. Это может стать трамплином в более сильный чемпионат»

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Кипр Властимил Петржела Кармиотисса Футбол

Властимил Петржела оценил назначение Александра Кержакова главным тренером «Кармиотиссы».

«Кержаков — очень перспективный и талантливый молодой тренер. Переезд на Кипр – намного лучше для развития его карьеры, чем работа в РПЛ. Кипрская лига по уровню сопоставима с чемпионатом России, но у них есть еврокубки.

Кипрский клуб вполне может стать для Кержакова трамплином в более сильный европейский чемпионат. Желаю Саше добиться успехов на Кипре и продвинуться еще дальше в европейском футболе», — сказал экс-тренер «Зенита».

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10 комментариев

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vulturecrow
Ответ saintveles
если сопоставить это со словами Ари, что РПЛ — пятая по силе лига Европы, выходит, что кипрская Лига СИТА шестая! (на самом деле я уже запутался в этих подсчетах, извините)
при чём тут Ари?
вот таблица коэффициентов УЕФА. последние 3 года РПЛ именно на уровне Кипра. и это всё в районе 20-ого места.
https://kassiesa.net/uefa/data/method5/crank2022.html
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Сибирский литовец
Томь вытащил , Нижний вытащил . Удачи Саня !
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saintveles
Ответ vulturecrow
такая вот реальность: кипрская лига перспективнее РПЛ.
если сопоставить это со словами Ари, что РПЛ — пятая по силе лига Европы, выходит, что кипрская Лига СИТА шестая!
(на самом деле я уже запутался в этих подсчетах, извините)
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proiski_vragov
в последнее время эту петрушку очень часто стали доставать с пыльной полки
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vulturecrow
такая вот реальность: кипрская лига перспективнее РПЛ.
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+4
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Eugn_eugn
Даже если из РПЛ еще 50 процентов легов уедет , она все равно будет на несколького голов выше Кипрской, а уровень их сборной мы видели в очных матчах.
На самом Кипре на свою сборную плевать всем) Но уже подросло более-менее сносное поколение
Клубы всегда были в несколько раз сильнее за счёт легов
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Заборостроитель
Апоэл передаст привет из прошлого Кержу 😅
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Пользователь Имени
Петржела это как Гашек на минималках
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Eugn_eugn
Даже если из РПЛ еще 50 процентов легов уедет , она все равно будет на несколького голов выше Кипрской, а уровень их сборной мы видели в очных матчах.
+6
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+3
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Uef@
Что-то он совсем начал нести чушь
+3
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