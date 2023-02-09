Кержаков о назначении в «Кармиотиссу»: «Я принял новый вызов»
Александр Кержаков высказался после назначения главным тренером кипрской «Кармиотиссы».
– Я понимаю ответственность, которая ложится на мои плечи, поскольку это первый международный опыт в моей тренерской карьере. Я принял новый вызов. Надеюсь, этот опыт станет удачным как для меня, так и для клуба.
– Какие задачи ставит перед вами руководство «Кармиотиссы»?
– Сегодня состоится очередная встреча с руководителями и владельцем клуба, на которой и будут поставлены конкретные задачи. Я видел три предыдущих матча моей новой команды, впереди достаточно времени, чтобы вникнуть в нюансы, с первого же дня буду полностью погружен в процесс.
Естественно, первоочередная цель – познакомиться с футболистами и выяснить их возможности. Задачи, которые я ставлю перед собой лично – показывать хороший футбол, который бы нравился болельщикам, и стремиться побеждать в каждом матче.
– На какой срок заключен контракт?
– До конца сезона с возможностью продления, – сказал Кержаков.
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