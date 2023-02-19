Маркиньос считает разговор Кимпембе с фанатами «ПСЖ» после 1:3 от «Монако» атакой на его позиции капитана. Преснель почти не общается со звездами команды
У Маркиньоса и Преснеля Кимпембе напряженные отношения.
Как сообщает L’Équipe, решение Кимпембе подойти к фанатам «ПСЖ» после поражения от «Монако» (1:3) в матче Лиги 1 могло задеть капитана команды Маркиньоса, который просил игроков вернуться в раздевалку.
Сейчас Кимпембе ближе общается с молодыми игроками команды – Уорреном Заиром-Эмери, Эль-Шадаем Битшиабу и Исмаэлем Гарби. Со звездами «ПСЖ» он почти не контактирует.
Goal.com добавляет, что Маркиньос воспринял действия Кимпембе после матча с «Монако» как прямую атаку на его позиции капитана. Бразилец просил игроков «ПСЖ» отправиться в раздевалку, но Преснель пошел к фанатам, взял мегафон, извинился перед болельщиками за поражение, а также попросил о поддержке. Его слова фанаты встретили аплодисментами.
Отмечается, что политика «ПСЖ» в отношении молодых воспитанников не устраивает Кимпембе – он считает, что клуб слишком часто продает их по заниженной цене.
Напомним, что Кимпембе – один из вице-капитанов «ПСЖ».
А в ПСЖ каждый на себя тянет одеяло. В Аргентине своих Неймаров с Мбаппе нету.
Своих тараканов там тоже много, не эталон точно, но очень даже.
Но конечно он никакой не капитан ПСЖ. Маркиньос точно лучший кандидат. Правда ПСЖ, как мне кажется, так и не стал одним коллективом. При этом так будет и дальше, пока не уйдет Неймар и кто-то из пары Месси - Мбаппе. При этом для ПСЖ конечно идеальным вариантом является француз. Думаю, из этой тройки в следующем сезоне только он и останется.
А то, что он не общается со звёздами - бред. На днях видел у него в соц сетях благотворительный вечер, который он устроил, и там были все звёзды ПСЖ. Месси с женой пришёл, к примеру.
Слабые желтушники, матчасть не подтянули.
А Кимпембе настоящий кэп
Мальчик ты ещё маленький что бы понять что такой лидер
Маркиньос в клубе уже около 10 лет
Крутой капитан у ПСЖ
Капитан это Месси
Поэтому в прошлом году на двоих с донаруммой пропустили от реала 3 мяча
А то, что Маркиньос всех призвал уйти в раздевалку сразу - это ни разу не капитанский поступок.
Можно было хотя бы просто подойти и поаплодировать болельщикам.
Где играет Лучший футболист всех времен, чемпион мира Месси, бывший чемпион мира и серебянный призёр чм Мбпапе.
А капитан команды маркиноьс и его зам кимпемпе.
Это разве нормально?
Странная команда этот псж и поэтому команда в таком разобраянном состояние