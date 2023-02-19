Маркиньос считает разговор Кимпембе с фанатами «ПСЖ» после 1:3 от «Монако» атакой на его позиции капитана. Преснель почти не общается со звездами команды

У Маркиньоса и напряженные отношения.

Как сообщает L’Équipe, решение Кимпембе подойти к фанатам «ПСЖ» после поражения от «Монако» (1:3) в матче Лиги 1 могло задеть капитана команды Маркиньоса, который просил игроков вернуться в раздевалку.

Сейчас Кимпембе ближе общается с молодыми игроками команды – Уорреном Заиром-Эмери, Эль-Шадаем Битшиабу и Исмаэлем Гарби. Со звездами «ПСЖ» он почти не контактирует.

Goal.com добавляет, что Маркиньос воспринял действия Кимпембе после матча с « » как прямую атаку на его позиции капитана. Бразилец просил игроков « » отправиться в раздевалку, но Преснель пошел к фанатам, взял мегафон, извинился перед болельщиками за поражение, а также попросил о поддержке. Его слова фанаты встретили аплодисментами.

Отмечается, что политика «ПСЖ» в отношении молодых воспитанников не устраивает Кимпембе – он считает, что клуб слишком часто продает их по заниженной цене.

Напомним, что Кимпембе – один из вице-капитанов «ПСЖ».