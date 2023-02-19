Маркиньос считает разговор Кимпембе с фанатами «ПСЖ» после 1:3 от «Монако» атакой на его позиции капитана. Преснель почти не общается со звездами команды

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция болельщики Маркиньос Преснель Кимпембе Футбол

У Маркиньоса и Преснеля Кимпембе напряженные отношения.

Как сообщает L’Équipe, решение Кимпембе подойти к фанатам «ПСЖ» после поражения от «Монако» (1:3) в матче Лиги 1 могло задеть капитана команды Маркиньоса, который просил игроков вернуться в раздевалку.

Сейчас Кимпембе ближе общается с молодыми игроками команды – Уорреном Заиром-Эмери, Эль-Шадаем Битшиабу и Исмаэлем Гарби. Со звездами «ПСЖ» он почти не контактирует.

Goal.com добавляет, что Маркиньос воспринял действия Кимпембе после матча с «Монако» как прямую атаку на его позиции капитана. Бразилец просил игроков «ПСЖ» отправиться в раздевалку, но Преснель пошел к фанатам, взял мегафон, извинился перед болельщиками за поражение, а также попросил о поддержке. Его слова фанаты встретили аплодисментами.

Отмечается, что политика «ПСЖ» в отношении молодых воспитанников не устраивает Кимпембе – он считает, что клуб слишком часто продает их по заниженной цене.

Напомним, что Кимпембе – один из вице-капитанов «ПСЖ».

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33 комментария

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Dan Kennedy
Ответ Георгий Барса
Месси ещё какой лидер, посмотри на Аргентину на ЧМ
Все же Аргентина это особенный случай, его лидерские качества связаны там в первую очередь с футболом. И плюс этого в том, что все это в сборной осознают и для них цель не только выиграть ЧМ, но и помочь Лео.

А в ПСЖ каждый на себя тянет одеяло. В Аргентине своих Неймаров с Мбаппе нету.
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С бодуна
Ответ Abu Ibrahim
Месси ни разу не лидер Неймар раздолбай тусовщик, половину игр ПСЖ пропускает изза травм Рамос в команде 2 дня , летом уже уйдёт . Мбаппе тоже летом чуть не ушел . Маркиньос в клубе уже около 10 лет
Месси ни разу не лидер….ахахахах,выносите этот готов..
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Stannis_Baratheon
Ответ Юсуф Тайсумов
У Месси 10+10 если что, ты чемпионат пустыни смотри лучше
причем тут его статистика?
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окечуква
Так Кимпембе воспитанник ПСЖ. С 10 или 11 лет в клубе, насколько я помню.
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Stannis_Baratheon
Верратти лучший капитан для ПСЖ
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Юсуф Тайсумов
Ответ Abu Ibrahim
Месси ни разу не лидер Неймар раздолбай тусовщик, половину игр ПСЖ пропускает изза травм Рамос в команде 2 дня , летом уже уйдёт . Мбаппе тоже летом чуть не ушел . Маркиньос в клубе уже около 10 лет
У Месси 10+10 если что, ты чемпионат пустыни смотри лучше
+1
0
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TiGra
Ответ Abu Ibrahim
Месси ни разу не лидер Неймар раздолбай тусовщик, половину игр ПСЖ пропускает изза травм Рамос в команде 2 дня , летом уже уйдёт . Мбаппе тоже летом чуть не ушел . Маркиньос в клубе уже около 10 лет
В сборной Аргентины Месси прекрасный лидер. Да и в Барселоне им был.
Своих тараканов там тоже много, не эталон точно, но очень даже.

Но конечно он никакой не капитан ПСЖ. Маркиньос точно лучший кандидат. Правда ПСЖ, как мне кажется, так и не стал одним коллективом. При этом так будет и дальше, пока не уйдет Неймар и кто-то из пары Месси - Мбаппе. При этом для ПСЖ конечно идеальным вариантом является француз. Думаю, из этой тройки в следующем сезоне только он и останется.
+1
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Reece24
Я бы дал капитанскую Кимпембе без сомнений. Настоящий воин и лидер.

А то, что он не общается со звёздами - бред. На днях видел у него в соц сетях благотворительный вечер, который он устроил, и там были все звёзды ПСЖ. Месси с женой пришёл, к примеру.

Слабые желтушники, матчасть не подтянули.
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Lana Rhoades
Маркиньос погнал всех в раздевалку
А Кимпембе настоящий кэп
+7
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madriden
Ответ A K
Кимпембе тренировался бы лучше - самый дырявый защитник в ПСЖ с большим отрывом
Лучше чем что? Чем подойти к болельщикам после поражения? Какая вообще связь в этих двух вещах? ) Конечно, не в курсе, что в деталях у них там в команде происходит, но вот как раз с первого взгляда напрашивается мысль, что если бы капитан не гнал как стадо блеющих овечек всех в раздевалку, а сам пошёл к трибунам, то этой новости бы не было. Может по мнению Маркиньоса это нелепо, когда фанаты недовольны после серии таких матчей, но у Кимпембе хоть какая-то совесть, видимо, есть.
+2
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Dexter Dallas
Ответ Барсик Юрана
Да, Мбапе точно такой
по-моему нет. мбапе же уже делом доказал, что он по мужикам. а эти просто как малолетки ссорятся.
+1
-5
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Я Гражданин Мира
Ответ Abu Ibrahim
Месси ни разу не лидер Неймар раздолбай тусовщик, половину игр ПСЖ пропускает изза травм Рамос в команде 2 дня , летом уже уйдёт . Мбаппе тоже летом чуть не ушел . Маркиньос в клубе уже около 10 лет
Это ты так решил что Месси не лидер.
Мальчик ты ещё маленький что бы понять что такой лидер
+3
-1
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Budabuda
Ответ Abu Ibrahim
Месси ни разу не лидер Неймар раздолбай тусовщик, половину игр ПСЖ пропускает изза травм Рамос в команде 2 дня , летом уже уйдёт . Мбаппе тоже летом чуть не ушел . Маркиньос в клубе уже около 10 лет
Бразилец просил игроков «ПСЖ» отправиться в раздевалку
Маркиньос в клубе уже около 10 лет

Крутой капитан у ПСЖ
+5
0
+5
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esmiella
реалити шоу про псж было бы интереснее смотреть, чем игры псж
+2
0
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Я Гражданин Мира
Ответ Кирилл
Может быть Кимпембе и не лучший защитник, но здесь он сделал все правильно: ПСЖ на тот момент потерпел 2 поражения подряд от самых принципиальных соперников - от Марселя и Монако, и, на мой взгляд, нужно было что-то сказать приехавшим болельщикам, попросить о поддержке. А то, что Маркиньос всех призвал уйти в раздевалку сразу - это ни разу не капитанский поступок. Можно было хотя бы просто подойти и поаплодировать болельщикам.
А он и не разу не капитан.
Капитан это Месси
0
-5
-5
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Я Гражданин Мира
Ответ A K
Кимпембе тренировался бы лучше - самый дырявый защитник в ПСЖ с большим отрывом
Маркиньос такой же
+4
0
+4
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Барсик Юрана
Ответ Dexter Dallas
это прям дом 2. они там реально все такие?
Да, Мбапе точно такой
+3
-7
-4
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Я Гражданин Мира
Ответ Abu Ibrahim
Месси ни разу не лидер Неймар раздолбай тусовщик, половину игр ПСЖ пропускает изза травм Рамос в команде 2 дня , летом уже уйдёт . Мбаппе тоже летом чуть не ушел . Маркиньос в клубе уже около 10 лет
И что с этого.
Поэтому в прошлом году на двоих с донаруммой пропустили от реала 3 мяча
+5
-2
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Dexter Dallas
а кимпембе точно 27 лет? а то он уже дензела вашингтона смахивает
0
-2
-2
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Кузя Гитарист
Ответ Георгий Барса
Месси ещё какой лидер, посмотри на Аргентину на ЧМ
Может Месси дилер ?
+1
-1
0
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Кирилл
Ответ A K
Кимпембе тренировался бы лучше - самый дырявый защитник в ПСЖ с большим отрывом
Может быть Кимпембе и не лучший защитник, но здесь он сделал все правильно: ПСЖ на тот момент потерпел 2 поражения подряд от самых принципиальных соперников - от Марселя и Монако, и, на мой взгляд, нужно было что-то сказать приехавшим болельщикам, попросить о поддержке.

А то, что Маркиньос всех призвал уйти в раздевалку сразу - это ни разу не капитанский поступок.
Можно было хотя бы просто подойти и поаплодировать болельщикам.
+19
-2
+17
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Я Гражданин Мира
Что за колхоз это псж!?
Где играет Лучший футболист всех времен, чемпион мира Месси, бывший чемпион мира и серебянный призёр чм Мбпапе.
А капитан команды маркиноьс и его зам кимпемпе.
Это разве нормально?
Странная команда этот псж и поэтому команда в таком разобраянном состояние
0
-4
-4
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Dexter Dallas
это прям дом 2. они там реально все такие?
+5
-1
+4
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Бестрофейник 19/20
Требую больше конфликтов в ПСЖ
0
-1
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VERBLYUD
Ответ Abu Ibrahim
Месси ни разу не лидер Неймар раздолбай тусовщик, половину игр ПСЖ пропускает изза травм Рамос в команде 2 дня , летом уже уйдёт . Мбаппе тоже летом чуть не ушел . Маркиньос в клубе уже около 10 лет
Месси не лидер?))))))) Как будто прочитал коммент из 2010))))
+8
-6
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