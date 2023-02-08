Ультрас «ПСЖ» встретились с Месси, Неймаром и другими игроками перед матчем с «Марселем». Глава группировки на днях признал, что баннер с оскорблениями мамы бразильца был слишком жестким

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция болельщики Неймар Маркиньос Футбол

Ультрас «Пари Сен-Жермен» провели встречу с футболистами команды.

Представители группировки Collectif Ultras Paris решили пообщались с игроками перед их вылетом на матч против «Марселя» в Кубке Франции. Они поддержали членов команды кричалками, барабанами, использовали дымовые шашки.

У Ромена Мабиля, руководителя CUP, состоялся разговор с Лионелем Месси, Неймаром и Маркиньосом, они пожали друг другу руки и обсудили необходимость улучшения отношений.

Напомним, фанаты «ПСЖ» называли Неймара «сыном шлюхи», а Месси – «мудаком», свистели и показывали средние пальцы на игре с «Бордо» в 28-м туре Лиги 1.

Ранее Мабиль признал, что отношение к Неймару со стороны болельщиков было некрасивым.

«Баннер, оскорблявший его мать, действительно был жестким, мы были слишком жесткими. Дело в том, что [сразу после трансфера в 2017-м] люди окружили его любовью, но история с то ли настоящим, то ли фэйковым уходом в «Барселону» эту идиллию разрушила.

Ни в окружении Неймара, ни в клубе, ни среди фанатов никто не сделал для нормализации отношений больше, чем я. У всех было желание оставить всю эту историю гнить и дальше, и я не знаю, с чем это связано.

У нас могли бы быть совсем другие отношения. Чтобы все исправить, нужно желание. Лучшие футболисты нас не уважают, что делать дальше? И мы сделали первые шаги. Но мы не можем в одиночку все исправить», – сказал Мабиль в интервью France Bleu Paris.

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7 комментариев

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jwbmwbqvih
Ответ Andrew Moiseev
Лионель, иди сюда ©
Ор)
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Andrew Moiseev
Лионель, иди сюда ©
+4
0
+4
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Nurs_13
А причем тут Месси? Зачем его назвали мудаком?
Ну а кто он?
0
-4
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Nurs_13
А причем тут Месси? Зачем его назвали мудаком?
0
0
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Нургалиев Разрешил
Сначала вести себя как #####, а потом говорить «ну мы одни ничего не исправим» - в стиле ультрас. Видимо по IQ<70 туда отбор идет
+2
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Игорь Климов
Нужно извиниться за этот банер, и тогда всё недопонимание исчезает.
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WelcomeBackPURE
Ультрас были в арабских одеждах ?
+5
-3
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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