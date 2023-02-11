Кимпембе подошел к ультрас «ПСЖ» после поражения от «Монако»: «Вы нам нужны. Мы сделаем то, что требуется»

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция болельщики Преснель Кимпембе Футбол

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе обратился к фанатам после поражения от «Монако».

Парижане в гостях уступили монегаскам со счетом 1:3 в 23-м туре чемпионата Франции.

После игры один из вице-капитанов «Пари Сен-Жермен» с мегафоном подошел к трибуне и сказал ультрас: «Мы в вас нуждаемся. Мы сделаем то, что требуется».

RMC Sport отмечает, что зрители поддержали Кимпембе аплодисментами.

«ПСЖ» проиграл 2 матча подряд и 14 февраля встретится с «Баварией» в Лиге чемпионов.

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11 комментариев

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Fan de PSG depuis 2002
Кимпембе молодец. Надеемся, в матче ЛЧ мы увидим другой ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН.

Allez les Rouge et Bleu !
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Cash_flow
Ответ MrWillSee
Да когда же я смогу минусовать уже!
Лови плюс 👍🏼✅
Только обещай, что будешь минусовать климова всякий раз как будешь видеть его комментарии 😎👍🏼
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Aleksey Yashin
Позже с болельщиками пообщался Галатье: -Кристоф, я знаю, что такое предсезонка, но, #####, пятка болит у ########! Как это возможно?!
-Согласен полностью!
На этом сверхэмоциональный диалог Галатье с болельщиками закончился. Тренер ушел в сторону стоянки, а болельщики кричали ему вслед: "Спасибо, Кристоф! Удачи, Кристоф! Кристоф, верим! Верим!"
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Любезный Коссутий
Ответ MrWillSee
Да когда же я смогу минусовать уже!
200 сообщений надо набрать. поднажми
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Aristokrat_13
Вроде Маркиньос еще после поражения от Марселя обещал "заткнуться" и усердно работать. Что-то пока не видно
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igls54
Ответ MrWillSee
Да когда же я смогу минусовать уже!
Поднапрягись! Немного осталось. Ещё 150 и всё
+3
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ТТХ не фарм клуб
Достойный поступок от бандита Кимпембе
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Alex Ser
Ответ MrWillSee
Да когда же я смогу минусовать уже!
При рейтинге от 300
+4
-1
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MrWillSee
Ответ Игорь Климов
Респект Кимпембе!
Да когда же я смогу минусовать уже!
+19
-8
+11
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Пако
Кимпембе - вице-капитан по работе с ультра-общественностью.
+11
-2
+9
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Игорь Климов
Респект Кимпембе!
+11
-15
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