Кимпембе подошел к ультрас «ПСЖ» после поражения от «Монако»: «Вы нам нужны. Мы сделаем то, что требуется»
Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе обратился к фанатам после поражения от «Монако».
Парижане в гостях уступили монегаскам со счетом 1:3 в 23-м туре чемпионата Франции.
После игры один из вице-капитанов «Пари Сен-Жермен» с мегафоном подошел к трибуне и сказал ультрас: «Мы в вас нуждаемся. Мы сделаем то, что требуется».
RMC Sport отмечает, что зрители поддержали Кимпембе аплодисментами.
«ПСЖ» проиграл 2 матча подряд и 14 февраля встретится с «Баварией» в Лиге чемпионов.
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На этом сверхэмоциональный диалог Галатье с болельщиками закончился. Тренер ушел в сторону стоянки, а болельщики кричали ему вслед: "Спасибо, Кристоф! Удачи, Кристоф! Кристоф, верим! Верим!"