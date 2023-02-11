Кимпембе подошел к ультрас «ПСЖ» после поражения от «Монако»: «Вы нам нужны. Мы сделаем то, что требуется»

Защитник «ПСЖ» обратился к фанатам после поражения от « ».

Парижане в гостях уступили монегаскам со счетом 1:3 в 23-м туре чемпионата Франции.

После игры один из вице-капитанов « » с мегафоном подошел к трибуне и сказал ультрас: «Мы в вас нуждаемся. Мы сделаем то, что требуется».

RMC Sport отмечает, что зрители поддержали Кимпембе аплодисментами.

«ПСЖ» проиграл 2 матча подряд и 14 февраля встретится с «Баварией» в Лиге чемпионов.

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