Маркиньос о форме «ПСЖ»: «Нельзя сдаваться, мы играем в ЛЧ и идем первыми в Лиге 1. Каждый должен посмотреть на себя и понять, что он может делать лучше»
Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о матче против «Монако» (1:3) в Лиге 1.
«Тяжелая ситуация. Мы очень плохо начали матч, пропустили гол.
После такого разочарования мы знаем, что быстро должны все изменить, сейчас очень важное время. Нам нужно поговорить друг с другом, улучшить различные аспекты. Каждый должен посмотреть на себя и понять, что он может делать лучше.
Мы не должны сдаваться. Мы проиграли в Кубке Франции, но выступаем в Лиге чемпионов и идем первыми в чемпионате. Так почему мы должны сдаваться сейчас?
У нас сложный отрезок, однако нужно быть сильными. Это ключевой момент сезона.
Мы тоже люди, мы общаемся в раздевалке, говорим друг другу разные вещи. Сейчас тяжелое время, и мы должны все преодолеть», – сказал Маркиньос.
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