Бердыев хочет перехода Коваленко в «Сочи» зимой. Хавбек арендован «Крыльями» до лета

Теги Крылья Советов Курбан Бердыев премьер-лига Россия возможные трансферы Спорт-Экспресс Сочи Александр Коваленко Футбол

Аренда полузащитника Александра Коваленко «Крыльями Советов» может быть прервана.

Как информирует «Спорт-Экспресс», главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев хочет, чтобы руководство обеспечило переход 19-летнего футболиста уже зимой.

Коваленко был приобретен «Сочи» в июле, но остался в самарской команде еще на сезон. Пункт о досрочном расторжении арендного договора не предусмотрен.

В текущем сезоне хавбек провел 17 матчей в Мир РПЛ и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные