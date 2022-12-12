Бердыев хочет перехода Коваленко в «Сочи» зимой. Хавбек арендован «Крыльями» до лета

Аренда полузащитника Александра Коваленко «Крыльями Советов» может быть прервана.

Как информирует «Спорт-Экспресс», главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев хочет, чтобы руководство обеспечило переход 19-летнего футболиста уже зимой.

Коваленко был приобретен «Сочи» в июле, но остался в самарской команде еще на сезон. Пункт о досрочном расторжении арендного договора не предусмотрен.

В текущем сезоне хавбек провел 17 матчей в Мир РПЛ и отдал 2 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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