Отступные Владимира Писарского для « » в 5 раз меньше, чем для других клубов.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в контракте форварда, который ранее выступал под фамилией Сычевой, с «Крыльями Советов» прописаны отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов.

«В первые полтора сезона клубы не смогут выкупить Сычевого за отступные, так как в этот период выкуп футболиста действовать не будет», – добавил источник.

В декабре Писарский перешел в « » из «Оренбурга». Он лучший бомбардир Мир . У него 14 голов и 1 результативная передача в 15 матчах. В ноябре нападающий дебютировал за сборную России, сыграв в товарищеском матче против Таджикистана.

Полную статистику игрока можно изучить здесь.