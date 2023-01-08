Отступные Писарского для «Зенита» – 200 млн рублей, для других клубов – 1 млрд. Его смогут выкупить через 1,5 года

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Чемпионат.com Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Отступные Владимира Писарского для «Зенита» в 5 раз меньше, чем для других клубов.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в контракте форварда, который ранее выступал под фамилией Сычевой, с «Крыльями Советов» прописаны отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов.

«В первые полтора сезона клубы не смогут выкупить Сычевого за отступные, так как в этот период выкуп футболиста действовать не будет», – добавил источник.

В декабре Писарский перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга». Он лучший бомбардир Мир РПЛ. У него 14 голов и 1 результативная передача в 15 матчах. В ноябре нападающий дебютировал за сборную России, сыграв в товарищеском матче против Таджикистана.

Полную статистику игрока можно изучить здесь.

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62 комментария

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Akademik77
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Ответ wRong
В контракт вообще любой пункт можно включить, хоть требование личного водителя для своей собаки, если обе стороны это устраивает. Если сам игрок (или его агент) хотят попасть в Зенит в будущем, то сами могут затребовать такие условия контракта, при которых туда было попасть проще
Вам, людям с берегов мойки, хоть в глаза этсамое, да?!
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Александр Воронин
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Ответ wRong
Если ты привык к тому, что у тебя нет своих личных желаний, а они есть только у твоих хозяев, не стоит проецировать свою личную жизнь на незнакомых тебе людей
Это не "проекция", это констатация факта. У обоих клубов один спонсор.
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Сергей Раков
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Ответ atomio
почему не 50.000 рублей?
сначала он в Рубин за ярд перейдёт, а там уж по проторенной дорожке
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Дмитрий9779
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Так а нахрен он нужен будет почти в 29 лет?Да ещё и за 3-4 млн.
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V_J_I_K
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Может наоборот?))
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Дмитрий Галкин
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Видимо , контракт Писарского-Сычевого так составлен , хотят вместе с агентом в Зенит попасть , только бизнес, ничего нового...💰
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wRong
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Ответ Александр Воронин
Дело не в желании игрока. Дело в указаниях хозяев Оренбурга и Зенита, которые совпадают.
Если ты привык к тому, что у тебя нет своих личных желаний, а они есть только у твоих хозяев, не стоит проецировать свою личную жизнь на незнакомых тебе людей
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Nikitooki
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Ответ Yeti_17
Добро пожаловать на футбольную ветку.
Место, где слесарь-станочник 2 разряда после личного прочтения контракта фуболиста обсуждает все его юридические и экономические тонкости? 😂🤣😂👍
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Евгениий
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Ответ Nikitooki
Смеюсь с некоторых местных хомячков 🤦🏻‍♂️ Есть ощущение, что для них контракт футболиста - это бумажка с несколькими пунктами 1) сумма отпускных 2) зарплата 3) срок Я думаю там такие талмуды с такой кучей пунктов и условий, что не всё так однозначно, если, конечно же, ты не мамкин юрист, а по совместительству и экономист…для таких обычно всё сразу понятно 😂🤣
Ага, "вы все хомячки, но я сам я ничего толком ничего не знаю" ну и классика " не все так однозначно" смешной
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jbnhbp8w5h
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Ответ Сергей Митрохин
Но Оренбург не фарм клуб зени, нет,поймите, это другое….
Балбес, по твоему Оренбург занимался составлением личного контракта сычевого при переходе в крылья?)) ты думаешь, это так и работает? Бывший клуб сам прописывает все пункты в контракте игрока с новым клубом?
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Ответ BigLebowski
Причем тут Оренбург, если он в КС?
При том, что контракт с такими условиями подписывался и согласовывался во время трансфера
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Назар Игорь
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Ответ Kostya152
Подскажите, в мировом футболе такая практика вообще есть? Звучит как жесть какая-то, когда для одного топ клуба отступные меньше, а не больше.
Ничего удивительного, хотят чтобы футболист перешёл в лучший клуб РПЛ, да и сам он того же хочет. Есть вероятность что сразу попадëт в основу, ведь чистого центра нападения у Зенита нет, надеялись на Кассьерру, да что-то не клеится у него.
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Рашпель793
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Ответ Shuller18
Что-то фигня какая-то. Получается, что в случае чего Зениту будет проще усилиться качественным футболистом, нежели остальным? И где тут конкуренция?
А если бы и для ЦСКА и для Спартака и для Зенита отступные были в миллиард деревянных, то шансов было бы больше у московских, если бы эти три команды за него боролись?
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Gertrud
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Ответ a.k.a. DRAGON0928
А какая выгода КС от этого? Что-то странное. Мб Зенит уже занес, так сказать инвестировали?
Элементарная, даже в Зенит он уйдет в 2 раза дороже, чем купили!)))) Онли бизнесс!
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wRong
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Ответ Сергей Митрохин
Условия отступных для зени согласовывались при трансфере из Оренбурга
Условия отступных прописаны в соглашении игрока с нынешним клубом (Крыльями), в этой цепочке нет и не может быть Оренбурга, ты вообще похоже не понимаешь, что такое отступные
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Kostas Or.
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А он что,замуж вышел что фамилию поменял?
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Yeti_17
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Ответ Nikitooki
Смеюсь с некоторых местных хомячков 🤦🏻‍♂️ Есть ощущение, что для них контракт футболиста - это бумажка с несколькими пунктами 1) сумма отпускных 2) зарплата 3) срок Я думаю там такие талмуды с такой кучей пунктов и условий, что не всё так однозначно, если, конечно же, ты не мамкин юрист, а по совместительству и экономист…для таких обычно всё сразу понятно 😂🤣
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Александр Воронин
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Ответ Tomas Nepotrebko
Это контракт игрока с КС, каким боком тут Оренбург?
Это контракт, который прописывался при переходе из Оренбурга. Без таких условий не было бы перехода и контракта. Что непонятного?
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Рашпель793
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Ответ Kostya152
Подскажите, в мировом футболе такая практика вообще есть? Звучит как жесть какая-то, когда для одного топ клуба отступные меньше, а не больше.
Если игрок хочет в определённую команду или в определённую лигу, он может попросить отдельный пункт о том, что туда его могут продать за меньшую сумму, чем в другую команду/лигу. Это не уникальная ситуация.
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Arman FCSM
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Ответ atomio
почему не 50.000 рублей?
50 000 рублей. Просто 4 000 транша
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Tomas Nepotrebko
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Ответ Сергей Митрохин
Условия отступных для зени согласовывались при трансфере из Оренбурга
Это контракт игрока с КС, каким боком тут Оренбург?
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здоровяк
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Ответ Kostya152
Подскажите, в мировом футболе такая практика вообще есть? Звучит как жесть какая-то, когда для одного топ клуба отступные меньше, а не больше.
Какая разница какая цена для Зенита? Все равно это перекладывание из одного кармана Газпрома в другой карман
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Александр Воронин
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Ответ wRong
В контракт вообще любой пункт можно включить, хоть требование личного водителя для своей собаки, если обе стороны это устраивает. Если сам игрок (или его агент) хотят попасть в Зенит в будущем, то сами могут затребовать такие условия контракта, при которых туда было попасть проще
Дело не в желании игрока. Дело в указаниях хозяев Оренбурга и Зенита, которые совпадают.
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stirliz
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Это какой-то...позор (с) Фарм клуб Зенита продает своего лучшего игрока и прописывает в контракте дальнейшие отступные: одни для своего Патрона, и другие - для остальных плебеев
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Garikus89
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Ответ фанат Ска хабаровска
Нет, потому что это быстро опровергли
Так вопрос не в опровержении, а в том, удивился он или нет)
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