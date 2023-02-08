Вальверде об инцидентах с Винисиусом: «Многим он годится в сыновья, проявите чуть больше уважения. Никто не думает, что у игроков тоже бывают проблемы»

прокомментировал ситуацию вокруг в Ла Лиге.

22-летний нападающий мадридского «Реала» в текущем сезоне неоднократно сталкивался с проявлениями расизма со стороны болельщиков других клубов, самым громким из которых стала акция болельщиков «Атлетико» с повешенной на мосту куклой с его номером и фамилией на футболке. Кроме того, Винисиус является одним из лидеров Ла Лиги по количеству совершенных на нем фолов – в среднем в на нем фолят каждые 24 минуты.

«Как партнер по команде, с тех пор как я приехал в , он казался невероятным человеком, обладающий многими качествами. На поле он такой же – он старается наслаждаться футболом по-своему. Как и многие бразильцы, он жизнерадостный и веселый. Много фолов на определенном игроке – это часть футбола, но мы должны защищать его.

Когда кто-то злится на игрока, которому только 21 или 22 года, он не думает, что это такой же человек, у которого могут быть проблемы дома. Многим болельщикам он годится в сыновья. Нужно проявить к нему чуть больше уважения. Когда у игрока возникает много проблем, ему приходится преодолевать каждую из них. Он еще молод и по-своему наслаждается футболом», – сказал полузащитник «Реала».

В матче полуфинала клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли» (2:0, второй тайм) Вальверде и Винисиус отличились забитыми голами. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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