Вальверде об инцидентах с Винисиусом: «Многим он годится в сыновья, проявите чуть больше уважения. Никто не думает, что у игроков тоже бывают проблемы»

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Федерико Вальверде Винисиус Жуниор расизм дискриминация Футбол

Федерико Вальверде прокомментировал ситуацию вокруг Винисиуса Жуниора в Ла Лиге.

22-летний нападающий мадридского «Реала» в текущем сезоне неоднократно сталкивался с проявлениями расизма со стороны болельщиков других клубов, самым громким из которых стала акция болельщиков «Атлетико» с повешенной на мосту куклой с его номером и фамилией на футболке. Кроме того, Винисиус является одним из лидеров Ла Лиги по количеству совершенных на нем фолов – в среднем в Ла Лиге на нем фолят каждые 24 минуты.

«Как партнер по команде, с тех пор как я приехал в Мадрид, он казался невероятным человеком, обладающий многими качествами. На поле он такой же – он старается наслаждаться футболом по-своему. Как и многие бразильцы, он жизнерадостный и веселый. Много фолов на определенном игроке – это часть футбола, но мы должны защищать его.

Когда кто-то злится на игрока, которому только 21 или 22 года, он не думает, что это такой же человек, у которого могут быть проблемы дома. Многим болельщикам он годится в сыновья. Нужно проявить к нему чуть больше уважения. Когда у игрока возникает много проблем, ему приходится преодолевать каждую из них. Он еще молод и по-своему наслаждается футболом», – сказал полузащитник «Реала».

В матче полуфинала клубного чемпионата мира против «Аль-Ахли» (2:0, второй тайм) Вальверде и Винисиус отличились забитыми голами. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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5 комментариев

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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Нужно спасать общество от таких обезьян как винисиус, идеально было бы его запереть в вольер со всем составом модрида и показывать детям на экскурсии до чего доводит безграмотность в совокупности с отстающим интеллектом от биологического возраста на 20 лет
🤣🤣🤣🤣🤣

Как всегда по факту, поражает насколько ты искушен в изучении приматов!:))
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GuruFutbola
Нужно спасать общество от таких обезьян как винисиус, идеально было бы его запереть в вольер со всем составом модрида и показывать детям на экскурсии до чего доводит безграмотность в совокупности с отстающим интеллектом от биологического возраста на 20 лет
+1
-3
-2
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rigobersong
По футбольным меркам 22 года уже довольно зрелый игрок, ему можно было это прощать в 19 лет, но если он сейчас ведет себя так, то явно у него беды с головой:))
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Андрей Хенто
Отчасти Вальверде безусловно прав, но Винисиус должен быстрее повзрослеть, все-таки на него смотрят миллионы и он должен подавать образцовый пример поведения на футбольном поле + и сам будет куда более счастливым и полезным для клуба. Здорово, что Насо на правах капитана публично высказался про Винисиуса, что ему нужно перестать этим заниматься. Ему действительно не хватает рядом опытного человека, который направит его на истинный путь.
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Yuri Ten
Если у тебя дома проблемы-то танцуй! Мудрость от Вальверде ☝️
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