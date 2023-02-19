В Родриго бросили булочку с трибуны в игре «Реала» с «Осасуной». Он передал ее судье

В вингера « » бросили булочку с трибун.

Случилось это во втором тайме матча 22-го тура с «Осасуной» (2:0) на стадионе «Эль-Садар».

Родриго передал булочку главному арбитру . Вероятно, этот инцидент внесут в протокол. Судья передал булочку сотруднику стадиона с рацией.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадры из трансляции DAZN