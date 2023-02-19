В Родриго бросили булочку с трибуны в игре «Реала» с «Осасуной». Он передал ее судье
В вингера «Реала» Родриго Гоэса бросили булочку с трибун.
Случилось это во втором тайме матча 22-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (2:0) на стадионе «Эль-Садар».
Родриго передал булочку главному арбитру Хосе Мунуэре Монтеро. Вероятно, этот инцидент внесут в протокол. Судья передал булочку сотруднику стадиона с рацией.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: кадры из трансляции DAZN
Напишите Реал кормит судью все ровно глоры одного клуба не читают дальше заголовка))