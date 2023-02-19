В Родриго бросили булочку с трибуны в игре «Реала» с «Осасуной». Он передал ее судье

Теги Реал Мадрид Осасуна Ла Лига происшествия болельщики фото Эль-Садар Хосе Мунуэра Монтеро Родриго Гоэс Питание Футбол

В вингера «Реала» Родриго Гоэса бросили булочку с трибун.

Случилось это во втором тайме матча 22-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (2:0) на стадионе «Эль-Садар».

Родриго передал булочку главному арбитру Хосе Мунуэре Монтеро. Вероятно, этот инцидент внесут в протокол. Судья передал булочку сотруднику стадиона с рацией.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадры из трансляции DAZN

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22 комментария

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Мурад Абдулаев
Там одни миллионы заносят, а эти решили булочкой отделаться, и то не своей
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FantasticFede
Ответ Фанат Лионеля Месси
Даже удивительно ,как Мадридист выжил после такого удара ?:)
Он же не каталонец, которые половиной команды упали от одной бутылки.
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AXEL7
На аукционе потом продадут за круглую сумму
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Xabi Alonso78
Венисиус после такого обвинил бы в расизме всю планету
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last_guard
Булочка была с банановым джемом, я полагаю?
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Верховный Лорд
Ответ Фанат Лионеля Месси
Даже удивительно ,как Мадридист выжил после такого удара ?:)
Даже удивительно, как хватает наглости писать такое после того легендарного момента, когда бравые каталонские «мужчины» перепутали бутылку с гранатой :)
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xDe xDe
Режиссёр трансляции гениально подобрал ракурс, чтобы сложилось впечатление, что еду транзитом через Родриго и арбитра просто передали кому-то из администрации, и мужик тут же принялся есть)
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Стаут
Ответ Фанат Лионеля Месси
Даже удивительно ,как Мадридист выжил после такого удара ?:)
Ааххах, местные кулес видимо забыли про боулинг в матче с Валенсией 😂😂
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Турку Финляндия*
Важная новость
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Lobelopa
Ответ ts_vlad
А после этого ест с пола?)
Иногда ест, иногда прикапывает на черный день.
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Jon Snow
Дикие макаки. Танцуй, Вини, танцуй!
+2
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ts_vlad
Ответ Lobelopa
Он ещё и под себя ходит регулярно. Давно его дрессирую, но пока безуспешно.
А после этого ест с пола?)
+3
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Tibaut Curtois
Спортс ну что вы так?
Напишите Реал кормит судью все ровно глоры одного клуба не читают дальше заголовка))
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Burel
ждём жалобы меньше, чем клуба на расизм
0
-7
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Lobelopa
Ответ vjp6cmm2f9
Ригоберка, а ты ешь с пола? Если да, то все с тобой понятно 😂
Он ещё и под себя ходит регулярно. Давно его дрессирую, но пока безуспешно.
+17
-4
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Фанат Лионеля Месси
Ответ Давид Agabekyan
Он ведь не Альба
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-11
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Lobelopa
Ответ Фанат Лионеля Месси
Даже удивительно ,как Мадридист выжил после такого удара ?:)
Это тебе не каталонские кегли, которые разлетаются в стороны от пустой пластиковой бутылки.
+46
-8
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vjp6cmm2f9
Ответ rigobersong
дали поесть, а он жаловаться, типичный риал:)
Ригоберка, а ты ешь с пола? Если да, то все с тобой понятно 😂
+24
-6
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Давид Agabekyan
Ответ Фанат Лионеля Месси
Даже удивительно ,как Мадридист выжил после такого удара ?:)
Он ведь не Альба
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Фанат Лионеля Месси
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rigobersong
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аdidаs
подкармливают в надежде, что он останется
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