«Зенит», «Спартак» и ЦСКА заработали по 66,2 млн рублей призовых за групповой этап Кубка России. «Урал» получил 75,7 млн – больше всех

Стало известно, какие призовые получили команды за участие в Фонбет Кубке России.

По итогам осеннего этапа Кубка 907,2 млн рублей заработали команды Пути РПЛ. Призовые выплаты клубам Пути Регионов составили 102 млн рублей.

По итогам группового этапа Пути РПЛ больше всего призовых получил « » – 75,7 млн рублей. В сумму входят гарантированные выплаты в 28,2 млн рублей, а также призовые в 9,5 млн рублей за каждую из пяти побед в группе.

Семь клубов Пути РПЛ заработали по 66,2 млн рублей. Это « », « », « », « », «Пари НН», «Спартак» и ЦСКА. Каждая из команд одержала по четыре победы на групповом этапе Кубка России.

Наибольшую сумму призовых среди команд низших лиг получил клуб Второй лиги «Звезда» из Санкт-Петербурга. Суммарно за выход в 1/4 финала Пути Регионов команда получила 8,4 млн рублей.

Клубы Первой лиги «Уфа», «Акрон» и «Волга» заработали по 6 млн рублей. Они начали свой путь с 4-го раунда и одержали по три победы, получив за каждую из них по 2 млн рублей.

Среди любительских клубов наибольшие призовые получил «СтавропольАгроСоюз» из Невинномысска, который прошел с 1-го до 4-го раунда и заработал 2,8 млн рублей.