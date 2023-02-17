«Зенит», «Спартак» и ЦСКА заработали по 66,2 млн рублей призовых за групповой этап Кубка России. «Урал» получил 75,7 млн – больше всех

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Стало известно, какие призовые получили команды за участие в Фонбет Кубке России.

По итогам осеннего этапа Кубка 907,2 млн рублей заработали команды Пути РПЛ. Призовые выплаты клубам Пути Регионов составили 102 млн рублей.

По итогам группового этапа Пути РПЛ больше всего призовых получил «Урал» – 75,7 млн рублей. В сумму входят гарантированные выплаты в 28,2 млн рублей, а также призовые в 9,5 млн рублей за каждую из пяти побед в группе.

Семь клубов Пути РПЛ заработали по 66,2 млн рублей. Это «Зенит», «Краснодар», «Крылья Советов», «Локомотив», «Пари НН», «Спартак» и ЦСКА. Каждая из команд одержала по четыре победы на групповом этапе Кубка России. 

Наибольшую сумму призовых среди команд низших лиг получил клуб Второй лиги «Звезда» из Санкт-Петербурга. Суммарно за выход в 1/4 финала Пути Регионов команда получила 8,4 млн рублей. 

Клубы Первой лиги «Уфа», «Акрон» и «Волга» заработали по 6 млн рублей. Они начали свой путь с 4-го раунда и одержали по три победы, получив за каждую из них по 2 млн рублей.

Среди любительских клубов наибольшие призовые получил «СтавропольАгроСоюз» из Невинномысска, который прошел с 1-го до 4-го раунда и заработал 2,8 млн рублей.

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10 комментариев

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Дмитрий9779
Ответ Johnny Genius
за 4 победы. всё же расписали
Это для тех читать умеет.
0
0
0
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Johnny Genius
Ответ Влад Угаров
Вам тоже интересно почему будучи третьими зенит получил столько же сколько ЦСКА, и Спартак
за 4 победы. всё же расписали
+1
0
+1
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Злодей Спб
"Шикарные" призовые.
1/40 Малкома
Зато в Суторминых не так всё плохо.
Получается примерно 1300 штук :)
+1
-1
0
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Three Days Grace
где-то видел графику, что призовой фонд КР больше, чем у Кубка Франции
0
0
0
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Dmitry Stenkov
Ответ Влад Угаров
Вам тоже интересно почему будучи третьими зенит получил столько же сколько ЦСКА, и Спартак
Не читай новость, пиши сразу коммент
+6
-1
+5
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Peter Parker
Маленьким командам неплохая помощь
+1
0
+1
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Ковид 07.10.52
Ответ Влад Угаров
Вам тоже интересно почему будучи третьими зенит получил столько же сколько ЦСКА, и Спартак
Так свои же платят...
+4
-3
+1
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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Ответ Влад Угаров
Вам тоже интересно почему будучи третьими зенит получил столько же сколько ЦСКА, и Спартак
нет
+1
-3
-2
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Гамарджоба Генацвале
Неплохо. Зенит,например, 1.5 месячную зп Малкома отбил.
+6
-4
+2
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Влад Угаров
Вам тоже интересно почему будучи третьими зенит получил столько же сколько ЦСКА, и Спартак
+14
-6
+8
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