Магкеев о целях «Локомотива»: «Завоевать Кубок России и как можно больше выигрывать в РПЛ. О вылете не думаем»

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Тин Едвай Гирано Керк Михаил Галактионов Станислав Магкеев Вильзон Изидор Футбол

Станислав Магкеев оценил перспективы «Локомотива» в текущем сезоне.

По итогам 17 туров команда идет на 14-м месте турнирной таблицы Мир РПЛ, набрав 13 очков.

– Отгоняете от себя мысли о вылете из Премьер-лиги?

– Мы об этом не думаем. Команда верит в себя, в наш тренерский штаб, в ту идею, которую нам сейчас прививают на сборах. Футболисты понимают, что от них требуется, какой рисунок игры у нас будет.

– А какие идеи у штаба Галактионова? Можете рассказать чуть конкретнее?

– Скажем так: сейчас мы больше отрабатываем схемы, занимаемся тактикой. Думаю, каждый футболист теперь чуть больше понимает, что от него хотят. Потому и играть становится легче.

– «Локомотив» покинули несколько легионеров: Тин Едвай, Гирано Керк, может уйти Вильсон Изидор. Эти потери влияют на команду, или новички смогут их заменить?

– Те ребята, которые пришли к нам зимой, могут и должны заменить тех, кого вы назвали. Наш селекционный отдел еще работает, все может быть. Но новички «Локомотива» уже сейчас показывают высокий уровень. Конечно, все покажет сезон, однако предчувствия у меня хорошие.

– Какие задачи стоят перед «Локомотивом» на оставшуюся часть сезона?

– Если говорить про Кубок России – то у нас цель завоевать трофей, а в чемпионате как можно больше выигрывать и вообще не думать о зоне стыков, вылете, – сказал защитник «Локомотива».

Первый матч после зимней паузы «Локомотив» проведет 22 февраля против «Спартака» в Фонбет Кубке России. Ответный матч состоится 1 марта.

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3 комментария

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Ебздрогыч
- Какие идеи у штаба Галактионова?
- Стандартные, локомотивские: в защите поуже, в атаке - ну вы сами знаете
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Ебздрогыч
А зря
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Адепт Суперлиги
А надо бы подумать, уже пора. Рубин также долго не думал
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