Магкеев о целях «Локомотива»: «Завоевать Кубок России и как можно больше выигрывать в РПЛ. О вылете не думаем»

оценил перспективы «Локомотива» в текущем сезоне.

По итогам 17 туров команда идет на 14-м месте турнирной таблицы Мир , набрав 13 очков.

– Отгоняете от себя мысли о вылете из Премьер-лиги?

– Мы об этом не думаем. Команда верит в себя, в наш тренерский штаб, в ту идею, которую нам сейчас прививают на сборах. Футболисты понимают, что от них требуется, какой рисунок игры у нас будет.

– А какие идеи у штаба ? Можете рассказать чуть конкретнее?

– Скажем так: сейчас мы больше отрабатываем схемы, занимаемся тактикой. Думаю, каждый футболист теперь чуть больше понимает, что от него хотят. Потому и играть становится легче.

– «Локомотив» покинули несколько легионеров: , , может уйти Вильсон Изидор. Эти потери влияют на команду, или новички смогут их заменить?

– Те ребята, которые пришли к нам зимой, могут и должны заменить тех, кого вы назвали. Наш селекционный отдел еще работает, все может быть. Но новички «Локомотива» уже сейчас показывают высокий уровень. Конечно, все покажет сезон, однако предчувствия у меня хорошие.

– Какие задачи стоят перед «Локомотивом» на оставшуюся часть сезона?

– Если говорить про Кубок России – то у нас цель завоевать трофей, а в чемпионате как можно больше выигрывать и вообще не думать о зоне стыков, вылете, – сказал защитник «Локомотива».

Первый матч после зимней паузы «Локомотив» проведет 22 февраля против «Спартака» в Фонбет Кубке России. Ответный матч состоится 1 марта.