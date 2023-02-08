Магкеев о целях «Локомотива»: «Завоевать Кубок России и как можно больше выигрывать в РПЛ. О вылете не думаем»
Станислав Магкеев оценил перспективы «Локомотива» в текущем сезоне.
По итогам 17 туров команда идет на 14-м месте турнирной таблицы Мир РПЛ, набрав 13 очков.
– Отгоняете от себя мысли о вылете из Премьер-лиги?
– Мы об этом не думаем. Команда верит в себя, в наш тренерский штаб, в ту идею, которую нам сейчас прививают на сборах. Футболисты понимают, что от них требуется, какой рисунок игры у нас будет.
– А какие идеи у штаба Галактионова? Можете рассказать чуть конкретнее?
– Скажем так: сейчас мы больше отрабатываем схемы, занимаемся тактикой. Думаю, каждый футболист теперь чуть больше понимает, что от него хотят. Потому и играть становится легче.
– «Локомотив» покинули несколько легионеров: Тин Едвай, Гирано Керк, может уйти Вильсон Изидор. Эти потери влияют на команду, или новички смогут их заменить?
– Те ребята, которые пришли к нам зимой, могут и должны заменить тех, кого вы назвали. Наш селекционный отдел еще работает, все может быть. Но новички «Локомотива» уже сейчас показывают высокий уровень. Конечно, все покажет сезон, однако предчувствия у меня хорошие.
– Какие задачи стоят перед «Локомотивом» на оставшуюся часть сезона?
– Если говорить про Кубок России – то у нас цель завоевать трофей, а в чемпионате как можно больше выигрывать и вообще не думать о зоне стыков, вылете, – сказал защитник «Локомотива».
Первый матч после зимней паузы «Локомотив» проведет 22 февраля против «Спартака» в Фонбет Кубке России. Ответный матч состоится 1 марта.
- Стандартные, локомотивские: в защите поуже, в атаке - ну вы сами знаете