Тебас о Суперлиге: «Решение суда Мадрида не благоприятно для нее. Думаю, страны ЕС поддерживают нынешнюю модель»

Теги Ювентус Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига УЕФА ФИФА Хавьер Тебас Европейский союз Политика Суперлига Европы Футбол

Хавьер Тебас считает, что Суперлиги не будет, несмотря на выигранную апелляцию.

Ранее суд Мадрида вынес решение, согласно которому УЕФА и ФИФА не смогут наказать клубы европейской Суперлиги – «Реал», «Барселону» и «Ювентус».

«Это похоже на футбольный матч, выигранный со счетом 7:0.

Недавно юрист Совета Европы выступил с докладом в поддержку противоположной линии. Это лишь поверхностная мера предосторожности, поскольку иначе и быть не может. Да, суд Мадрида удовлетворил апелляцию, но это решение отнюдь не благоприятно для Суперлиги.

Посмотрим, что решит Верховный суд ЕС, но я думаю, что политическая воля Европарламента и стран ЕС заключается в поддержании нынешней модели, что очень важно, потому что если не национальные, то внутренние лиги в Европе окажутся в серьезной опасности», – сказал президент Ла Лиги.

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23 комментария

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Nika13
с суперлигой опоздали на пару лет, потому что уже сейчас английские середняки зарабатывают столько же, сколько гранды из других чемпионатов, и молодые талантливые футболисты могут перейти в команду из середины таблицы апл, чем в топ клуб из италии, если затянут с суперлигой то апл просто убьет футбол в остальной части мира
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rachidibrahimov
Ответ rigobersong
когда уже эту мадридскую подстилку выкинут и наймут современного и прогрессивного менеджера:) Имея бренд Классико, топовый Атлетико, предтоповые Севилью и Вильярреал которые выигрывают Евротрофеи и достойно играют в ЛЧ, самобытные и культовые баскские команды, и этот клоун кроме популизма ничем не занят, типа Гершковича:)) Жесть просто, Ла Лига такими темпами скоро и на 5е место скатится:))
Ох....т! Ты можешь быть адекватным ? Почему ты раньше этого не показывал ?)
А если серьезно, то согласен почти во всём. Разумеется кроме "мадридской подстилки". Тебас работает против них обоих. Просто экономическая ситуация Реала, не позволяет ему быковат на них. Да и Перес куда более опасный враг, нежели Лапорта
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Bekhzod Sidikov
Ответ Vogres
Ахахах, перечислить всех, но не сказать ни слова о Реале, который за 10 лет принес 5 ЛЧ. Типичный ригоберка
думаю, Барса и Реал были учтены, когда написал "Классико" :)
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Sakata Gintoki
Ответ Vogres
Ахахах, перечислить всех, но не сказать ни слова о Реале, который за 10 лет принес 5 ЛЧ. Типичный ригоберка
По твоей логике он и Барселону не упомянул
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Nike of FW
"В Ла Лиге проще отрабатывать свои 30 серебренников "-добавил Тебас
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Marufjon Yakubjanov
все что ты говоришь это ложь
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прощай Роналду
Ответ Vogres
Ахахах, перечислить всех, но не сказать ни слова о Реале, который за 10 лет принес 5 ЛЧ. Типичный ригоберка
То есть Эль-Классико по твоему проходит без участия Реала который из Мадрида выигравший 5 ЛЧ за 10лет?
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Вячеслав Новиков
Нынешняя система доживает свои последние дни, изменения назрели, корумпированные организации, тебас Ла Лигу вообще утопил, любой клуб Англии имеет денег больше чем топы Испании, и в ковид почти все Федерации пошли на уступки клубам, но не тебас, неужели он не понимает что лига превращается в очень слабую, кроме матчи топов остальное смотреть не возможно
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прощай Роналду
Ответ rigobersong
когда уже эту мадридскую подстилку выкинут и наймут современного и прогрессивного менеджера:) Имея бренд Классико, топовый Атлетико, предтоповые Севилью и Вильярреал которые выигрывают Евротрофеи и достойно играют в ЛЧ, самобытные и культовые баскские команды, и этот клоун кроме популизма ничем не занят, типа Гершковича:)) Жесть просто, Ла Лига такими темпами скоро и на 5е место скатится:))
И назначить руководство Лудогорца в правление ЛЛ)
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прощай Роналду
Ответ Фан Рубина
Чем скорее будет покончено с текущей моделью - тем лучше.
Вместе с Тебасом
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Vogres
Ответ rigobersong
когда уже эту мадридскую подстилку выкинут и наймут современного и прогрессивного менеджера:) Имея бренд Классико, топовый Атлетико, предтоповые Севилью и Вильярреал которые выигрывают Евротрофеи и достойно играют в ЛЧ, самобытные и культовые баскские команды, и этот клоун кроме популизма ничем не занят, типа Гершковича:)) Жесть просто, Ла Лига такими темпами скоро и на 5е место скатится:))
Ахахах, перечислить всех, но не сказать ни слова о Реале, который за 10 лет принес 5 ЛЧ. Типичный ригоберка
+4
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А.Э.РАСИМ
Тебас говорит, если кто не понимает;

Нам плевать на решение суда Мадрида.Я думаю, когда соберутся "представители народов", то есть власть, и они будут плевать на решение суда.

Суд Мадрида для них просто орган, который выдает ненужные документы.
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Barsa! bolshe chem klub
тебас пора тебе в музей футбола.

нашёл кормушку и вцепился
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S.A.N.
страны то поддержат, но в реальности ценность большинства не то, что клубов, а целых нац. федераций для еврофутбола меньше, чем ценность одного Реала. Сила и важность голоса тоже.
Поэтому чем больше люди вроде Тебаса надеются на "политическую волю Европарламента и стран ЕС", тем меньше шансов сохранить существующую систему хоть в каком-то виде.
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Maturmalai
А нормально, когда внутренние лиги превращаются в чемпионаты, где шансы на победу лишь у пары-тройки грандов, причем из года в год? Чтобы внутренняя лига была нормальным продуктом, там должен быть хоть какой-то паритет. А регулярно наблюдать за избиением от Реала какой-нибудь Жироны или Хетафы - удовольствие сомнительное.

Может быть и имеет смысл создать европейскую Суперлигу из богатых клубов в больших городах. По образцу североамериканских спортивных лиг - НХЛ там, НБА. А клубы помельче пусть соревнуются во внутренних чемпионатах, которые за счет ухода грандов и станут более паритетными.

Ну и вообще, концепция национальных чемпионатов в Европе на мой взгляд себя уже изживает по мере того как стираются внутренние национальные границы в ЕС.
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Позитив на максимум
Суперлига будет, это вопрос времени
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Carver
Ну пока Тебас осознанно убивает Ла Лигу, то будет, конечно.
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Sweaty25
Хавьер считает так, а я считаю, что ему нужно сменить род деятельности.
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Andrew Kolevatykh
А почему это неблагоприятно объяснять я, конечно, не буду.
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rigobersong
Более того, Тебас в Ковид не шел клцбам на уступки со своей идиотской моделью:) Клубы и так все нищие, реально же смешно Борнмуты любое предложение ни то что Атлетико, но и Барселона с Реалом готовы перебить:)))
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rigobersong
когда уже эту мадридскую подстилку выкинут и наймут современного и прогрессивного менеджера:) Имея бренд Классико, топовый Атлетико, предтоповые Севилью и Вильярреал которые выигрывают Евротрофеи и достойно играют в ЛЧ, самобытные и культовые баскские команды, и этот клоун кроме популизма ничем не занят, типа Гершковича:)) Жесть просто, Ла Лига такими темпами скоро и на 5е место скатится:))
+35
-9
+26
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Фан Рубина
Чем скорее будет покончено с текущей моделью - тем лучше.
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-2
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Артём Толоконников
Надеюсь, все-таки одумаются
+1
0
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