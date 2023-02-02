Тебас о Суперлиге: «Решение суда Мадрида не благоприятно для нее. Думаю, страны ЕС поддерживают нынешнюю модель»

считает, что Суперлиги не будет, несмотря на выигранную апелляцию.

Ранее суд Мадрида вынес решение, согласно которому и не смогут наказать клубы европейской Суперлиги – «Реал», «Барселону» и « ».

«Это похоже на футбольный матч, выигранный со счетом 7:0.

Недавно юрист Совета Европы выступил с докладом в поддержку противоположной линии. Это лишь поверхностная мера предосторожности, поскольку иначе и быть не может. Да, суд Мадрида удовлетворил апелляцию, но это решение отнюдь не благоприятно для Суперлиги.

Посмотрим, что решит Верховный суд ЕС, но я думаю, что политическая воля Европарламента и стран ЕС заключается в поддержании нынешней модели, что очень важно, потому что если не национальные, то внутренние лиги в Европе окажутся в серьезной опасности», – сказал президент Ла Лиги.