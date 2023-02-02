Тебас о Суперлиге: «Решение суда Мадрида не благоприятно для нее. Думаю, страны ЕС поддерживают нынешнюю модель»
Хавьер Тебас считает, что Суперлиги не будет, несмотря на выигранную апелляцию.
Ранее суд Мадрида вынес решение, согласно которому УЕФА и ФИФА не смогут наказать клубы европейской Суперлиги – «Реал», «Барселону» и «Ювентус».
«Это похоже на футбольный матч, выигранный со счетом 7:0.
Недавно юрист Совета Европы выступил с докладом в поддержку противоположной линии. Это лишь поверхностная мера предосторожности, поскольку иначе и быть не может. Да, суд Мадрида удовлетворил апелляцию, но это решение отнюдь не благоприятно для Суперлиги.
Посмотрим, что решит Верховный суд ЕС, но я думаю, что политическая воля Европарламента и стран ЕС заключается в поддержании нынешней модели, что очень важно, потому что если не национальные, то внутренние лиги в Европе окажутся в серьезной опасности», – сказал президент Ла Лиги.
А если серьезно, то согласен почти во всём. Разумеется кроме "мадридской подстилки". Тебас работает против них обоих. Просто экономическая ситуация Реала, не позволяет ему быковат на них. Да и Перес куда более опасный враг, нежели Лапорта
Нам плевать на решение суда Мадрида.Я думаю, когда соберутся "представители народов", то есть власть, и они будут плевать на решение суда.
Суд Мадрида для них просто орган, который выдает ненужные документы.
нашёл кормушку и вцепился
Поэтому чем больше люди вроде Тебаса надеются на "политическую волю Европарламента и стран ЕС", тем меньше шансов сохранить существующую систему хоть в каком-то виде.
Может быть и имеет смысл создать европейскую Суперлигу из богатых клубов в больших городах. По образцу североамериканских спортивных лиг - НХЛ там, НБА. А клубы помельче пусть соревнуются во внутренних чемпионатах, которые за счет ухода грандов и станут более паритетными.
Ну и вообще, концепция национальных чемпионатов в Европе на мой взгляд себя уже изживает по мере того как стираются внутренние национальные границы в ЕС.