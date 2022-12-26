Булыкин о переходе РФС в Азию: «Пусть лучше наши команды потом играют с «Реалом» и «Барселоной». Поторопимся – останемся ни с чем»
Дмитрий Булыкин считает возможный переход РФС в Азию преждевременным.
– Мне кажется, что и в Азии найдутся федерации, которые выступят против и будут просить об отстранении наших команд. Думаю, найдется достаточно таких федераций. Не факт, что получится устроить такой переход. Предпочел бы, чтобы наши команды после нормализации ситуации играли с «Реалом» и «Барселоной».
– Не стоит торопиться?
– Думаю, если сейчас поторопиться с переходом, в итоге можно остаться ни с чем. Уйдем из УЕФА и не сможем закрепиться в Азиатской конфедерации, – сказал экс-форвард сборной России.
Окончательное решение РФС примет 27 декабря. Ранее сообщалось, что в случае перехода в Азию ФИФА не будет препятствовать участию сборной России в отборе к ЧМ-2026.
Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего
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https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%A4%D0%9A_2020
Переход а Азию, это бред полнейший. Ни фифа ни уефа никуда не денутся и снимут запреты, а вот с Азией - можно знатно опасраца поитогу.