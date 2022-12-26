Булыкин о переходе РФС в Азию: «Пусть лучше наши команды потом играют с «Реалом» и «Барселоной». Поторопимся – останемся ни с чем»

Теги Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Барселона Реал Мадрид Ла Лига УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Азиатская футбольная конфедерация ЧМ-2026 Матч ТВ Футбол

Дмитрий Булыкин считает возможный переход РФС в Азию преждевременным.

– Мне кажется, что и в Азии найдутся федерации, которые выступят против и будут просить об отстранении наших команд. Думаю, найдется достаточно таких федераций. Не факт, что получится устроить такой переход. Предпочел бы, чтобы наши команды после нормализации ситуации играли с «Реалом» и «Барселоной».

– Не стоит торопиться?

– Думаю, если сейчас поторопиться с переходом, в итоге можно остаться ни с чем. Уйдем из УЕФА и не сможем закрепиться в Азиатской конфедерации, – сказал экс-форвард сборной России.

Окончательное решение РФС примет 27 декабря. Ранее сообщалось, что в случае перехода в Азию ФИФА не будет препятствовать участию сборной России в отборе к ЧМ-2026.

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11 комментариев

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krkich
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Мечта Миллера выиграть лигу чемпионов может сбыться )))
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bibendum
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Ответ DeltaForce
Тогда надо сразу в Океанию, клубы из Тувалу и Вануату как раз самое то)
Это следующий этап. Когда в Азии обнаружатся враги и русофобы, тогда задумаются о переходе в Океанию. Хотя нет, там же Новая Зеландия. Англосаксы и русофобы. Ну тогда надо в Африку. В Африке врагов нет. Пока. Да и недавно наш темнейший заявил, что надо возглавить освободительное антиколониальное движение в мире. Где, как не в Африке это делать?
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krkich
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Ответ sob4kin.s@yandex.ru
Никто из критиков перехода в Азию не предлагает никакого решения, кроме как "сидеть и ждать, когда нас допустят обратно". Типично для современных россиян - спрятать голову в песок и думать, что за это время что-то изменится. Ну, в принципе нигде не играть на международном уровне тоже нормально, СССР так 30 лет жил, и ничего плохого с футболом не произошло
Предлагают решение подождать. С Азией всегда успеем. Тем более фан Айди ещё не отменили, это тоже придётся ждать
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sob4kin.s@yandex.ru
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Никто из критиков перехода в Азию не предлагает никакого решения, кроме как "сидеть и ждать, когда нас допустят обратно". Типично для современных россиян - спрятать голову в песок и думать, что за это время что-то изменится. Ну, в принципе нигде не играть на международном уровне тоже нормально, СССР так 30 лет жил, и ничего плохого с футболом не произошло
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-= Masteryuga =-
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Кто-нибудь смотрел, как играется Азиатская ЛЧ? У них все команды поделены на 2 зоны, Западную и Восточную части, нам скорее удобнее быть в Западной. Основной групповой этап 4 группы Запада и 4 группы Востока, т.е. на групповом этапе Запад и Восток не пересекаются! мало того Запад и Восток не пересекаются и в 1/8, 1/4 и 1/2, только в Финале. А турнир растянут на целый год, групповой этап играют в феврале-апреле, а плейофф в сентябре-декабре. Финал в конце ноября или декабре. Азиаты еще не знают с чем столкнуться в это время года у нас)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%A4%D0%9A_2020
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DeltaForce
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Ответ Ювенский Туринтус
Самое смешное - нет никаких гарантий, что там будем побеждать всех налево и направо. А поражения от условного Аль-Насра намного сильнее будут бить по национальному самолюбию
Тогда надо сразу в Океанию, клубы из Тувалу и Вануату как раз самое то)
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Ответ Ювенский Туринтус
Самое смешное - нет никаких гарантий, что там будем побеждать всех налево и направо. А поражения от условного Аль-Насра намного сильнее будут бить по национальному самолюбию
это что за игра такая, где победы налево-направо? мы что, ищем халтуру?
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L.A.S_Vegas_777_
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Всё он верно говорит, на удивление.
Переход а Азию, это бред полнейший. Ни фифа ни уефа никуда не денутся и снимут запреты, а вот с Азией - можно знатно опасраца поитогу.
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Ювенский Туринтус
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Самое смешное - нет никаких гарантий, что там будем побеждать всех налево и направо. А поражения от условного Аль-Насра намного сильнее будут бить по национальному самолюбию
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Ярик01
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Нужен разумный компромисс, питерцы с Дюковым переходят в Азию, остальные играют в УЕФА
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Дядя ТУРА
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Зачем играть с Реалом, когда есть Иранский Сепахан
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