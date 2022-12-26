Булыкин о переходе РФС в Азию: «Пусть лучше наши команды потом играют с «Реалом» и «Барселоной». Поторопимся – останемся ни с чем»

считает возможный переход в Азию преждевременным.

– Мне кажется, что и в Азии найдутся федерации, которые выступят против и будут просить об отстранении наших команд. Думаю, найдется достаточно таких федераций. Не факт, что получится устроить такой переход. Предпочел бы, чтобы наши команды после нормализации ситуации играли с « » и «Барселоной».

– Не стоит торопиться?

– Думаю, если сейчас поторопиться с переходом, в итоге можно остаться ни с чем. Уйдем из и не сможем закрепиться в Азиатской конфедерации, – сказал экс-форвард сборной России.

Окончательное решение РФС примет 27 декабря. Ранее сообщалось, что в случае перехода в Азию ФИФА не будет препятствовать участию сборной России в отборе к ЧМ-2026.

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?

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