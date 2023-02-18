Ди Мария о Мбаппе и Месси: «ПСЖ» дал Килиану власть, когда рядом был лучший в истории – потому что он француз и выиграл ЧМ»
Анхель Ди Мария высказался о влиянии Килиана Мбаппе в «ПСЖ».
«Я думаю, что Франция в целом возложила на Мбаппе большую ответственность. Народ, президент, «ПСЖ». Они заставили его остаться, когда он мог бы уйти. Но они дали ему всю эту власть, когда рядом с ним был лучший в истории [Месси].
Я думаю, они дали ему всю эту власть, потому что он француз, он там родился, выиграл чемпионат мира и у него впереди выдающаяся карьера. Но, помимо этого, он был хорошим парнем, когда я был в «ПСЖ», и я не думаю, что он сильно изменился», – сказал полузащитник «Ювентуса» в интервью ESPN.
Месси и так должен быть благодарен катарцам за подарок в 2022 году.
Но сейчас он и его окружение должны понимать, лидер и главный игрок ПСЖ - Мбаппе.
А не 35-летняя прима.
Он что какой то средний скуб к триумфу привел? Нет.
Бездарь всегда играл за гегемона лиги, бедь то МЮ САФа, Реал, Ювентус.
Это и есть тепличные условия.
А не тепличные он не вытянул когда перешел в кризисный МЮ, то моментом его отправил на 6 место вместо второго без него.
Ну и так же почему до бездаря МЮ 2,3 места, с бездарем 6.
Роналду в очередной раз провалил главный турнир в истории и никогда не будет в одном ряду с Месси, Марадоной и Пеле ибо без ЧМ это невозможно.
Сейчас он в аль насре, как игрок неактуален, вот персофаны кринжа нашли себе новый обьект из категории " кто угодно лишь бы не Месси".
Мы еще много удивительного прочитаем от этой фан базы, убежден что ФИФА Зе Бест, ЗМ у фанатов аль насры должен получить Мбаппе, а если не Мбаппе то Холланд, а если не Холланд то кто угодно, главное что бы не Месси)
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Который свалит летом или через год. Очень логично. Логичнее не бывает.