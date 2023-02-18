Ди Мария о Мбаппе и Месси: «ПСЖ» дал Килиану власть, когда рядом был лучший в истории – потому что он француз и выиграл ЧМ»

высказался о влиянии в « ».

«Я думаю, что Франция в целом возложила на Мбаппе большую ответственность. Народ, президент, «ПСЖ». Они заставили его остаться, когда он мог бы уйти. Но они дали ему всю эту власть, когда рядом с ним был лучший в истории [Месси].

Я думаю, они дали ему всю эту власть, потому что он француз, он там родился, выиграл чемпионат мира и у него впереди выдающаяся карьера. Но, помимо этого, он был хорошим парнем, когда я был в «ПСЖ», и я не думаю, что он сильно изменился», – сказал полузащитник «Ювентуса» в интервью ESPN.