Ди Мария о Мбаппе и Месси: «ПСЖ» дал Килиану власть, когда рядом был лучший в истории – потому что он француз и выиграл ЧМ»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Анхель Ди Мария Килиан Мбаппе Футбол

Анхель Ди Мария высказался о влиянии Килиана Мбаппе в «ПСЖ». 

«Я думаю, что Франция в целом возложила на Мбаппе большую ответственность. Народ, президент, «ПСЖ». Они заставили его остаться, когда он мог бы уйти. Но они дали ему всю эту власть, когда рядом с ним был лучший в истории [Месси]. 

Я думаю, они дали ему всю эту власть, потому что он француз, он там родился, выиграл чемпионат мира и у него впереди выдающаяся карьера. Но, помимо этого, он был хорошим парнем, когда я был в «ПСЖ», и я не думаю, что он сильно изменился», – сказал полузащитник «Ювентуса» в интервью ESPN.

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77 комментариев

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хавбек+
ну так в прошлом сезоне было наоборот, вся власть оказалась у пеонеля и его аргентинских дружков, даже Мбаппе заявлял если нужно, будем больше бегать чтобы гоату было легче)) что по итогу? Месси обделался при виде Куртуа, подвел команду, персофана тренера и аргентинскую хунту нынче обитающую в Юве
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Александра Александрова
Ответ Владимир Владимир
Мбаппе - лидер Франции в футболе, не только в ПСЖ. Так или иначе, решение верное. Лучший в истории не имеет и близко такого влияния на игру, как Мбаппе.
Ну да без 5 минут самый титулованный футболист в истории футбола ,лучший по гол + пас в истории футбола не имеет такого влияния как щенок , который кроме чм так и ничего не выиграл в свои 25 лет ))))
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Роман
В 35 лет Лионель находится в тени. Только пиар держит на слуху.
Месси и так должен быть благодарен катарцам за подарок в 2022 году.
Но сейчас он и его окружение должны понимать, лидер и главный игрок ПСЖ - Мбаппе.
А не 35-летняя прима.
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Scorpion
Ответ Геннадий Тимченко
Мбаппе в 24 года чемпион и вице-чемпион Мира🤣
Ну в этом не только его заслуга у них команда также очень сильна.
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Oleg
Ответ Wild91688
Меси всегда играл в тепличных условия
А бездарь роналду не играл в тепличных условиях?
Он что какой то средний скуб к триумфу привел? Нет.
Бездарь всегда играл за гегемона лиги, бедь то МЮ САФа, Реал, Ювентус.
Это и есть тепличные условия.
А не тепличные он не вытянул когда перешел в кризисный МЮ, то моментом его отправил на 6 место вместо второго без него.
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Direct free kick
Ответ obidnyi
Месси в 24 года -3 ЗМ подряд и претендент на лучшего в истории, Мбаппе в 24 года - даже не лучший французский футболист (Бензема) ???)))
Прнорежиссёр не лучше даже Оливье Жиру, вынь его из Реала, развалится как Дзюба без Зенита
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Экспертное мнение
Ответ Oleg
Недалекая фан база роналду сподобилась на сравнения 35 летнего и 24 летнего?)))
В этом и величие Месси, он даже будучи ветераном футбола соревнуется с лучшими игроками на пике формы
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Oleg
Ответ dancosmodan
Мбаппе до португальца как до пекина пешком из парижа. чо ты несешь?
Ему 24 и он Чемпион Мира а не лузер ЧМ с 0+0 в плей офф.
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Владимир Владимир
Мбаппе - лидер Франции в футболе, не только в ПСЖ. Так или иначе, решение верное. Лучший в истории не имеет и близко такого влияния на игру, как Мбаппе.
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Gepard_GRIN
Ответ Alex Rhea
Причём тут 24-летний Месси, когда ему уже 35 лет. Никто не сравнивает 24-летнего Месси и 24-летнего Мбаппе, сравнивают 35-летнего Месси и 24-летнего Мбаппе и очевидно, что в последние сезоны именно Мбаппе как может тащит ПСЖ в плей-офф ЛЧ.
Ты всю ветку читай. Тогда будет понятен контекст.
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Роман
Ответ Alex Rhea
Причём тут 24-летний Месси, когда ему уже 35 лет. Никто не сравнивает 24-летнего Месси и 24-летнего Мбаппе, сравнивают 35-летнего Месси и 24-летнего Мбаппе и очевидно, что в последние сезоны именно Мбаппе как может тащит ПСЖ в плей-офф ЛЧ.
Месси тоже тащит..Только противоположную команду.
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Oleg
Ответ koshaus
Лучший в какой конкретно истории? С Баварией 2:8 или с Ливером 0:4, или в истории с незабитым пенальти Реалу и последующим вылетом ПСЖ из плей-офф ЛЧ? А может в истории с незабитым пендалем Чили и проигрышем финала Копы? Ди Мария что то не договаривает...
А потом дополни, почему бездарь ничего не сделал с Уругваем в 2018, с Марокко в 2022.
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Oleg
Ответ koshaus
Лучший в какой конкретно истории? С Баварией 2:8 или с Ливером 0:4, или в истории с незабитым пенальти Реалу и последующим вылетом ПСЖ из плей-офф ЛЧ? А может в истории с незабитым пендалем Чили и проигрышем финала Копы? Ди Мария что то не договаривает...
Ты лучше расскажи фанат бездаря про Аякс, Лион, Порту, АТМ и почему у бездаря за ПЯТЬ ЧМ 0+0 в плей офф?
Ну и так же почему до бездаря МЮ 2,3 места, с бездарем 6.
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Александра Александрова
Нужно было отпускать Мбаппе в судейский мешок и брать Альвареса в аренду, пользы было бы в 10 раз больше !
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Роман
Ответ Savarona25
По-моему надо говорить не о власти, а о том, что именно Мбаппе тянул и тянет ПСЖ. Это уже многократно доказано на поле. Есть Мбаппе - есть ПСЖ, нет Мбаппе - нет и ПСЖ как претендента на большие трофеи.
Реальность такова, что да. Лучший игрок мира на сегодня - Мбаппе.
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Oleg
Ответ Alex Rhea
Причём тут 24-летний Месси, когда ему уже 35 лет. Никто не сравнивает 24-летнего Месси и 24-летнего Мбаппе, сравнивают 35-летнего Месси и 24-летнего Мбаппе и очевидно, что в последние сезоны именно Мбаппе как может тащит ПСЖ в плей-офф ЛЧ.
Недалекая фан база роналду сподобилась на сравнения 35 летнего и 24 летнего?)))
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Доктор Гаус
Ответ Savarona25
По-моему надо говорить не о власти, а о том, что именно Мбаппе тянул и тянет ПСЖ. Это уже многократно доказано на поле. Есть Мбаппе - есть ПСЖ, нет Мбаппе - нет и ПСЖ как претендента на большие трофеи.
И куда он его дотянул?
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Oleg
Ответ Тотто
Комментарий удален модератором
Это боль и обида за то, что Месси стал Чемпионом Мира, добился абсолютного величия.

Роналду в очередной раз провалил главный турнир в истории и никогда не будет в одном ряду с Месси, Марадоной и Пеле ибо без ЧМ это невозможно.
Сейчас он в аль насре, как игрок неактуален, вот персофаны кринжа нашли себе новый обьект из категории " кто угодно лишь бы не Месси".
Мы еще много удивительного прочитаем от этой фан базы, убежден что ФИФА Зе Бест, ЗМ у фанатов аль насры должен получить Мбаппе, а если не Мбаппе то Холланд, а если не Холланд то кто угодно, главное что бы не Месси)
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Alex Rhea
Ответ Gepard_GRIN
Это командные достижения. Месси в 24 трёхкратный обладатель ЗМ, а что у Мбаппе по индивидуальным наградам?
Причём тут 24-летний Месси, когда ему уже 35 лет. Никто не сравнивает 24-летнего Месси и 24-летнего Мбаппе, сравнивают 35-летнего Месси и 24-летнего Мбаппе и очевидно, что в последние сезоны именно Мбаппе как может тащит ПСЖ в плей-офф ЛЧ.
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koshaus
Лучший в какой конкретно истории? С Баварией 2:8 или с Ливером 0:4, или в истории с незабитым пенальти Реалу и последующим вылетом ПСЖ из плей-офф ЛЧ? А может в истории с незабитым пендалем Чили и проигрышем финала Копы? Ди Мария что то не договаривает...
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Александра Александрова
С Мбаппе псж никогда ничего не светит выиграть серьезного ,за столько лет не выиграли ничего , его нужно было отпускать !
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Bahmut
Ответ Vinnipukh Vinni
Не допускаешь, что они искренне так думают, а не просто хотят сделать Месси комплимент? Ведь есть ещё куча известных людей, которые не аргентинцы и не знакомы с Месси (то есть никак не зависят от него), но говорят то же самое.
Пределы разумного ведь нужны? Одни и те же люди каждую неделю не знают как бедного Месси облизать. Если посмотреть новости по Ди Марии, Агуэро, то наберешь сотни высказываний о внеземном происхождении Лионеля. Прям культ личности какой-то. Выглядит убого. Причем выглядит убого когда будь кого так вылизывают Месси, Роналду (добавить нужного к списку).
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Vinnipukh Vinni
Ответ Правдоруб Денисов
Ну логично, что ПСЖ хочет строить свой проект вокруг молодого Мбаппе. В принципе, матч с Баварией показал, кто лучший игрок французов
Ну логично, что ПСЖ хочет строить свой проект вокруг молодого Мбаппе.
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Который свалит летом или через год. Очень логично. Логичнее не бывает.
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yarmuck
Причем тут вообще Роналду? Разве он не завершил карьеру??
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Экспертное мнение
Ответ Syndycate
Мбаппе в 20 дрючил в одного Барсу на спотифай арене, а в 19 был уже ЧМ, а где был Месси в 19? На подсосе у Рональдиньо?)
В 19 лет Месси оформлял хет-трик в ворота Реала. У пикового Криша 0 хет-триков в Эль-Класико, например.
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