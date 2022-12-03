У Мусиалы больше всего удачных обводок на ЧМ-2022 – 19. У Месси и Мбаппе – по 8
Джамал Мусиала стал лучшим среди всех игроков группового этапа ЧМ-2022 по обводкам.
Полузащитник сборной Германии 19 раз удачно обыгрывал соперников.
В топ-5 по обводкам вошли:
1. Джамал Мусиала (Германия) – 19 обводок;
2. Альфонсо Дэвис (Канада) – 11;
3. Мохаммед Кудус (Гана) – 10;
4. Анхель Ди Мария (Аргентина) – 9;
5. Килиан Мбаппе (Франция) – 8.
Кроме Мбаппе, по 8 обводок сделали Исмаила Сарр из сборной Сенегала и форвард Аргентины Лионель Месси.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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