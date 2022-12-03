У Мусиалы больше всего удачных обводок на ЧМ-2022 – 19. У Месси и Мбаппе – по 8

Джамал Мусиала стал лучшим среди всех игроков группового этапа по обводкам.

Полузащитник сборной 19 раз удачно обыгрывал соперников.

В топ-5 по обводкам вошли:

1. Джамал Мусиала (Германия) – 19 обводок;

2. (Канада) – 11;

3. Мохаммед Кудус ( ) – 10;

4. Мария (Аргентина) – 9;

5. ( ) – 8.

Кроме Мбаппе, по 8 обводок сделали из сборной и форвард Аргентины Лионель Месси.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ