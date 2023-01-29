Ди Мария о ЧМ-2022: «Мбаппе уже выигрывал чемпионат мира, зачем ему два титула? Хватит и одного, ха-ха»

считает, что хватит одного титула чемпиона мира.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти), из-за чего форвард « » остался с одним титулом, завоеванным в 2018-м.

– В финале Аргентина вела 2:0, аргентинцы почувствовали себя чемпионами... Что вы почувствовали после голов Мбаппе?

– Что мир рушится. С одной стороны, я чувствовал, когда мы разговаривали с ребятами, что титул уходит от нас. А с другой стороны, я забил гол. И в каждом финале, когда я забивал, мы не проигрывали, поэтому я подумал: «Мы не можем проиграть». Такие вот мысли.

– Ты общался с Мбаппе после финала?

– Нет, не говорил, ничего такого. На поле я, кажется, приободрил его. Он уже выиграл чемпионат мира один раз, зачем ему два титула? Хватит и одного, ха-ха, – сказал хавбек сборной Аргентины.