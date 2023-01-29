Ди Мария о ЧМ-2022: «Мбаппе уже выигрывал чемпионат мира, зачем ему два титула? Хватит и одного, ха-ха»
Анхель Ди Мария считает, что Килиану Мбаппе хватит одного титула чемпиона мира.
В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти), из-за чего форвард «ПСЖ» остался с одним титулом, завоеванным в 2018-м.
– В финале Аргентина вела 2:0, аргентинцы почувствовали себя чемпионами... Что вы почувствовали после голов Мбаппе?
– Что мир рушится. С одной стороны, я чувствовал, когда мы разговаривали с ребятами, что титул уходит от нас. А с другой стороны, я забил гол. И в каждом финале, когда я забивал, мы не проигрывали, поэтому я подумал: «Мы не можем проиграть». Такие вот мысли.
– Ты общался с Мбаппе после финала?
– Нет, не говорил, ничего такого. На поле я, кажется, приободрил его. Он уже выиграл чемпионат мира один раз, зачем ему два титула? Хватит и одного, ха-ха, – сказал хавбек сборной Аргентины.
А Мбаппе еще может покуралесить
А если серьёзно, то у чувака страшные комплексы. Даже немного жаль его.
Его даже местная модридистка Зарема ставит на место не первый раз, и он даже ничего ей никогда не отвечает, всегда сливается)
Все мы знаем, что первый признак глорства - это быть с командой при победах, и оскорблять ее и игроков при поражении) на сайте сложно найти более подходящего глора, соответствующему этому слову)
Завершил карьеру за компанию с Месси, а тот взял и вернулся.....
Сходи купи балтику девятку для смелости и попробуй что-то сказать человеку на улице, очистишь спортс как минимум на пару месяцев, а если повезет, то навсегда)
Ну и снова приплести Роналду✅
По его логике выходит, что кое-кто с количеством ЗМ перебрал и титулов, потому что он когда-то выигрывал?
многие игроки сборной Аргентины забыли, что они мужчины и вести себя должны соответственно.