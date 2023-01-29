Ди Мария о ЧМ-2022: «Мбаппе уже выигрывал чемпионат мира, зачем ему два титула? Хватит и одного, ха-ха»

Теги ПСЖ Ювентус Сборная Франции по футболу лига 1 Франция серия А Италия Сборная Аргентины по футболу Анхель Ди Мария ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Анхель Ди Мария считает, что Килиану Мбаппе хватит одного титула чемпиона мира.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти), из-за чего форвард «ПСЖ» остался с одним титулом, завоеванным в 2018-м.

– В финале Аргентина вела 2:0, аргентинцы почувствовали себя чемпионами... Что вы почувствовали после голов Мбаппе?

– Что мир рушится. С одной стороны, я чувствовал, когда мы разговаривали с ребятами, что титул уходит от нас. А с другой стороны, я забил гол. И в каждом финале, когда я забивал, мы не проигрывали, поэтому я подумал: «Мы не можем проиграть». Такие вот мысли.

– Ты общался с Мбаппе после финала?

– Нет, не говорил, ничего такого. На поле я, кажется, приободрил его. Он уже выиграл чемпионат мира один раз, зачем ему два титула? Хватит и одного, ха-ха, – сказал хавбек сборной Аргентины.

Материалы по теме

58 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ahmad Bidavov
Когда они заковать обсуждать без мысленный разговоры
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Утка из Центрального Парка
Ответ Splin
Будет забавно если Мбаппе еще возьмет титул, другой. Что тогда😬😬😬😬
Тогда он будет молодец
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rusichi
Одного раза точно будет достаточно с Ди Марии)
А Мбаппе еще может покуралесить
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homelender_666
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Как дела, ригоберка?
Ты понял, что это та самая месть клоуна, о которой я писал. Мамкин мститель 😂
А если серьёзно, то у чувака страшные комплексы. Даже немного жаль его.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tima_Milan
смешная шутка )))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блуждающий странник
Ответ luurluur96@gmail.com
После ЧМ все Аргентинцы психами стали что ли
Он просто пошутил, не более. Ничего злого в этом нет, он Мбаппе после матча приобнял и удачи пожелал
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Кайрат Кырбасов
Как-то у вас хронология событий своеобразно построена, да и сами события: Завершил карьеру за компанию с Месси, а тот взял и вернулся.....
а что не так?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Ответ DolJun
жаль конечно что французы не затащили, осади француз мартинеса на последних секундах - плач стоял бы до сих пор, наверняка. а так повылазили персонажи типа агуеро с рассказами о величии к которому сами отношения не имеют
Если бы Аргентина не начала валять дурака, там был бы классовый разгром , Аргентина всех переиграла по всем статьям ,поэтому твой плачь теперь будет до конца жизни )))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ascar Shatmanov
Ответ Zidan GOAT
Отличные аргентинские игроки? Ахахахахх Ну и снова приплести Роналду✅
Там черемша еще приплетена. Это его особенный фетиш:))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Legend
Ответ Илья Игнатьев
Кричать о чем?) Почему Нурболам и Алибекам нельзя болеть за топ клубы, а Иванам и Сашам можно? Это такой вид шовинизма новый?
Пускай болеют, Нурбол от Ивана ничем не отличается. Речь была о тех, кто пытается подмазаться к событиям, не имеющим к ним никакого отношения.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Игнатьев
Ответ Alex Legend
Не обязательно, просто кричать об этом нужно поменьше. Это смешно выглядит.
Кричать о чем?) Почему Нурболам и Алибекам нельзя болеть за топ клубы, а Иванам и Сашам можно? Это такой вид шовинизма новый?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ GuruFutbola
https://ibb.co/ypdrvdh Его даже местная модридистка Зарема ставит на место не первый раз, и он даже ничего ей никогда не отвечает, всегда сливается) Все мы знаем, что первый признак глорства - это быть с командой при победах, и оскорблять ее и игроков при поражении) на сайте сложно найти более подходящего глора, соответствующему этому слову)
Ахаахха:)) Унижает дешевку:)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мохнатый55
Ответ DolJun
жаль конечно что французы не затащили, осади француз мартинеса на последних секундах - плач стоял бы до сих пор, наверняка. а так повылазили персонажи типа агуеро с рассказами о величии к которому сами отношения не имеют
Зато плач должуни до сих пор стоит.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Legend
Ответ Илья Игнатьев
Россияне за Барсы, Реалы, Манчестеры не болеют, только труфаны, наверное с детства все за Сельту, Вердер, Торино и Эвертон?
Не обязательно, просто кричать об этом нужно поменьше. Это смешно выглядит.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cruyff14@bk.ru
Ответ Alex Legend
Это Нурболы с Алибеками в которых ДНК Барсы генетически проложены не имеют отношения, а вот Агуэро имеет право говорить чего хочет, там его друзья.
Rasist
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Игнатьев
Ответ Alex Legend
Это Нурболы с Алибеками в которых ДНК Барсы генетически проложены не имеют отношения, а вот Агуэро имеет право говорить чего хочет, там его друзья.
Россияне за Барсы, Реалы, Манчестеры не болеют, только труфаны, наверное с детства все за Сельту, Вердер, Торино и Эвертон?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ rigobersong
Тут всё научно объяснимо:) Есть красивый, эрудированный, добрый, приятный в общении человек, от которого исходит добро, у которого все хорошо в жизни, наслаждается красотами мира, общением с разными людьми, т.е. я!:) А есть противоположность, маленький, забитый, прыщавый, толстенький, живущий в лучшем случае в малогабаритной хрущевке, никому не нужный человек, в данном конкретном случае не будем называть определенно кого-то, таких много. И вот бездарности которых всегда больше, всегда завидуют талантам:)) Вот и весь ответ, все просто:))
https://ibb.co/ypdrvdh

Его даже местная модридистка Зарема ставит на место не первый раз, и он даже ничего ей никогда не отвечает, всегда сливается)
Все мы знаем, что первый признак глорства - это быть с командой при победах, и оскорблять ее и игроков при поражении) на сайте сложно найти более подходящего глора, соответствующему этому слову)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кайрат Кырбасов
Ответ DolJun
ну не я ему давал такое право, чтобы мне ставить его под сомнение, конечно. но мое мнение такое: агуеро ведет себя крайне жалко и вот почему: - человек завершил карьеру за компанию с месси, после чего месси вернулся и взял чм, а агуеро вроде как оказался не у дел, что явно его задело - потом его обманом заманили в барсу под темку покатать мяч с другом детства - и тут же обманули - далее кун завершает футбольную карьеру из-за проблем с сердцем, но после победы аргентины произошло не иначе как чудо и человек с зожа пересел на никотин и алкоголь, и даже начал выступать в тикток лиге, чтобы хоть как-то напоминать о себе - кун врывается на "защиту" месси как заправский местный кулес, хотя месси в его защите явно не нуждается, что по факту выдает в нем человека, остро нуждающегося во внимании грустно это все, если честно. ведь игрок он был великий, как минимум по меркам лучшей лиги мира, что уже не мало
Как-то у вас хронология событий своеобразно построена, да и сами события:
Завершил карьеру за компанию с Месси, а тот взял и вернулся.....
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sunnyboy
Лучший Аргентинский игрок поколения!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SWS
Ответ Lionel Andres Messi 10
Во время финала тяжелее всего было смотреть на Ди Марию: он забивает и начинает плакать, его меняют, он опять в слезах от предвкушения близкой победы, затем Франция сравнивает, и у него уже слёзы от горя, Месси забивает третий – опять слёзы, Мбаппе в очередной раз сравнивает – та же картина, но Аргентина всё-таки берёт кубок и теперь окончательно слёзы радости.
Что тяжелого смотреть на человека который плачет :) он ведь тебе никто ;))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ QWertY
Аригами че то сильно от тебя полыхает. Что ты ему такого сделал то?)
Тут всё научно объяснимо:) Есть красивый, эрудированный, добрый, приятный в общении человек, от которого исходит добро, у которого все хорошо в жизни, наслаждается красотами мира, общением с разными людьми, т.е. я!:) А есть противоположность, маленький, забитый, прыщавый, толстенький, живущий в лучшем случае в малогабаритной хрущевке, никому не нужный человек, в данном конкретном случае не будем называть определенно кого-то, таких много. И вот бездарности которых всегда больше, всегда завидуют талантам:)) Вот и весь ответ, все просто:))
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Чего молчишь, мистер риго?
Если у тебя в прекрасный день воскресенье плохое настроение и хочешь куда-то вылить свою жельчь
Сходи купи балтику девятку для смелости и попробуй что-то сказать человеку на улице, очистишь спортс как минимум на пару месяцев, а если повезет, то навсегда)
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
luurluur96@gmail.com
После ЧМ все Аргентинцы психами стали что ли
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidan GOAT
Ответ rigobersong
Большинство этих фраз сказаны в контексте шутки, зачем редакция специально провоцирует народ, против отличных Аргентинских игроков!:) Вы лучше напишите, что там португальская черемша говорила на протяжении всей своей никчемной карьеры, и мы сделаем выводы:)
Отличные аргентинские игроки? Ахахахахх
Ну и снова приплести Роналду✅
+29
-6
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tybalt
зря он так , хотя в шутку говорит.
По его логике выходит, что кое-кто с количеством ЗМ перебрал и титулов, потому что он когда-то выигрывал?
многие игроки сборной Аргентины забыли, что они мужчины и вести себя должны соответственно.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий