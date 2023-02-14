Эмир Катара предложит около 4 млрд фунтов за «МЮ». Запрашиваемую Глейзерами сумму в 6 млрд считают завышенной

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Политика деньги Футбол

Эмир Катара предложит за «Манчестер Юнайтед» чуть больше 4 млрд фунтов.

Сообщается, что инвесторы, связанные с правящей семьей Катара, оценивают клуб не более чем в 4,5 млрд фунтов. При этом семья Глейзеров рассчитывает выручить от продажи клуба 6 миллиардов фунтов.

The Guardian пишет, что официальное предложение будет отправлено до пятницы, на которую намечен «мягкий дедлайн». Однако отмечается, что заявки могут быть удовлетворены и после истечения этого срока.

Напомним, с семьей эмира связана компания Qatar Sports Investments, владеющая «ПСЖ». Однако сообщается, что инвесторы претендующие на «Манчестер Юнайтед», не связаны с этой компанией и с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи, что позволяет осуществить сделку без нарушения правил УЕФА.

Эмир Катара хочет владеть и «МЮ», и «ПСЖ». Он намерен показать УЕФА, что клубы будут контролироваться разными организациями 

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27 комментариев

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Erakha
Ответ Жаник Абуов
Катарцы тоже умеют считать деньги. 6 млрдов слишком завышенная цена. На 4.5 млрд надеюсь договорятся
Конечно умеют считать деньги. Если бы не умели, то так и жили бы на нефтяные деньги и не развивались бы в других сферах (туризм, спорт, медиа и тд).
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Ashan Sorokin
Ответ Экспертное мнение
Неспроста Месси не торопится продлевать контракт с ПСЖ, похоже катарцы готовят сюрприз после покупки МЮ, будет ор если первым их подписанием станет Месси
Да ор будет, подписывать 36 летнего пешехода в команде где все отрабатывают в прессенге
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Манюшный
Лучше Рэдклифф бы купил. Эти бездушные арабские проекты вообще не привлекают.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Эмир Катара: Мне сказали, что у вас бассейн биты, крашен. Требую скидку
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Уэмбли Стедиум
4 млрд.............каждому.По рукам
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Dowlet Gandymow
Ответ [AIG] 2008-2009
Если Челси стоило 4 млрд,МЮ должен быть дороже конечно.5-5,5примернр
есть только один боули
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DolJun
за нынешний мю и 4 много, ведь как сказал пеп с алиэкспрес - там пол состава на выброс минимум. сколько еще вложить придется. это не говоря уже про стадион из прошлого века
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#SharkTeam
У глэйзеров наверно челюсть до пола отвисла
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Bashibuzuck
Пришла в голову такая шальная мысль🤔, нефть седня есть, завтра нет, так же как и Катар, может лучше тому же условному Маску МЮ продать🤔Upd. Блин, тогда слишком много янки будет в АПЛ, и фаны вообще с ума сойдут. Короче я запутался🤔
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igls54
Как же кучеряво живут страны с такими запасами нефти. Хотя...
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Ман Сити
Недавно АПЛ сказала что нарушения не имеют срока давности. А ведь манкам стоит помнить, что пока ими владеет американский капитал их не тронут, как тот же ливер, а как купят арабы и начнется.

Тут сразу заинтересуются мемуарами Марка Халси. Где он вывалил дружбу с физруком Ферги, что запрещено правилами АПЛ. Потом и Уэбба подтянут. Могут десяток липовых чемпионств отнять.

Болелы маню то думают, что придет богатый шейх и заживут они, сразу заиграют, звезд купят. Но факт в том что проект и так тратит больше всех с отрывом, дело не в тратах, а в том что до ферги и после ферги маню - клуб средняк.
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ARIGAMI ARIGAMI
Кверти, меняй аву
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mikhuil
Удачи хотя бы за 5 продать
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ljolik888
Ответ Ярик01
Пусть платят, деньги все равно девать некуда Можно и Шинник прикупить, после турецкого триумфа
Они в отличии от тебя очень хорошо считают деньги . Нефть не так долго будет добываться и поэтому они сейчас вкладывают в инвистиции . Покупка МЮ это вложение денег не только в футбол , но и в своих жителей . А там они живут намного лучше ,чем ты
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Экспертное мнение
Неспроста Месси не торопится продлевать контракт с ПСЖ, похоже катарцы готовят сюрприз после покупки МЮ, будет ор если первым их подписанием станет Месси
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savik-A.M.
Ответ Жаник Абуов
Катарцы тоже умеют считать деньги. 6 млрдов слишком завышенная цена. На 4.5 млрд надеюсь договорятся
На 5999
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fc_champion
Если некуда потратить 4 млрда, можно, например, 4 раза купить Спартак - его Федун как раз в 1 млрд оценивал
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Evgueniy
договорятся
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[AIG] 2008-2009
Если Челси стоило 4 млрд,МЮ должен быть дороже конечно.5-5,5примернр
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-2
-1
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Vegas931
Прочитал Эрик Кантона
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ljolik888
Правильно а то Америкосы после событий с Челси хотели сорвать куш .
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ПравдоРуб
Ответ Жаник Абуов
Катарцы тоже умеют считать деньги. 6 млрдов слишком завышенная цена. На 4.5 млрд надеюсь договорятся
Ты думаешь?
+4
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Batt Monner
Ну вот, а говорили, что пример отбора Челси у Ромы станет показательным для восточных богачей. Конечно нет
+4
-2
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Ярик01
Пусть платят, деньги все равно девать некуда
Можно и Шинник прикупить, после турецкого триумфа
+6
-5
+1
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Жаник Абуов
Катарцы тоже умеют считать деньги. 6 млрдов слишком завышенная цена. На 4.5 млрд надеюсь договорятся
+10
-4
+6
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