Эмир Катара предложит около 4 млрд фунтов за «МЮ». Запрашиваемую Глейзерами сумму в 6 млрд считают завышенной
Эмир Катара предложит за «Манчестер Юнайтед» чуть больше 4 млрд фунтов.
Сообщается, что инвесторы, связанные с правящей семьей Катара, оценивают клуб не более чем в 4,5 млрд фунтов. При этом семья Глейзеров рассчитывает выручить от продажи клуба 6 миллиардов фунтов.
The Guardian пишет, что официальное предложение будет отправлено до пятницы, на которую намечен «мягкий дедлайн». Однако отмечается, что заявки могут быть удовлетворены и после истечения этого срока.
Напомним, с семьей эмира связана компания Qatar Sports Investments, владеющая «ПСЖ». Однако сообщается, что инвесторы претендующие на «Манчестер Юнайтед», не связаны с этой компанией и с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи, что позволяет осуществить сделку без нарушения правил УЕФА.
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