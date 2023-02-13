Катарские инвесторы сделают предложение о покупке «МЮ». Глейзеры хотят минимум 5 млрд фунтов

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры деньги Футбол

Катарские инвесторы сделают предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Sky Sports, инвесторы, связанные с правящей семьей Катара, оформят официальное предложение к дедлайну – 17 февраля.

Отмечается, что эти инвесторы никак не связаны с катарскими владельцами «ПСЖ» или президентом парижан Нассером Аль-Хелайфи.

Ожидается, что до пятницы будут поданы еще минимум три крупные заявки: от Джима Рэтклиффа (самый богатый человек Великобритании), а также саудовских и американских инвесторов.

Семья Глейзеров, нынешние владельцы «МЮ», хотят получить за клуб не менее 5 миллиардов фунтов.

Катарские инвесторы хотят купить «МЮ». Что об этом известно?

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51 комментарий

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Joker17
Ответ Владислав Демидов
Что чтоо, а бизнес делать Илон Маск умеет.
так бизнес и глейзеры делали отлично, деньги клуб зарабатывает будь здоров.
Но МЮ нужен владелец, заинтересованный в спортивных результатах.
к тому же я вижу, что сейчас Маск с твиттером творит. Уж лучше стабильные Глейзеры, чем эксцентричный Маск
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Cygel
повезло конечно, Арсенал походу никогда не дождётся таких владельцев
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NNC
Илон Маск вышел на арену
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Ира15577
Зачем такой слабый клуб кому-то нужен??? Не пойму!
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Furry Slipper
Ответ Евгений Громов 22
Манчестер теперь будет проводить дерби шейхов
Арабское дерби
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Джони Две Куртки
Ответ S H A R K
Ну, ради справедливости, можно и надо отметить, что при Глезеров МЮ взяла ЛЧ, дважды стали финналистами, 1 ЛЕ и финал, 5 АПЛ ,5 Кубка АФЛ, 6 Суперкубка. МЮ стал одним из самых дорогих и прибыльных брендов. Всё это не без заслуг Глейзеров. А из-за нескольких ошибок назвать их худшими глупо
разве это всё было при Глейзеров?
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jwbmwbqvih
Ответ Человек_Легенда
В Химках чтоли лучше?)
Ну,если учитывать,что с ними было и где они были,до нынешних событий,то да,лучше))
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Dizzod
Ответ tackle by Moore
А что с Сити случилось такого прям страшного? Их чемпионства сказали никто трогать не будет, от ЛЧ не отстранили, дело будут волокитить в судах еще лет десять. Лучше выиграть шесть нечестных чемпионств за 10 лет, чем эти самые 10 лет сидеть без титулов, зато типо честно-благородно
по большому счету нечестными они были в финансовом плане, а на футбольном поле все было честно.
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Dizzod
Ответ werley
МЮ и так американцы владеют. Смысл им разыгрывать такие комбинации?
млин, ты ему такую стройную теорию заговора разрушил.
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tackle by Moore
Ответ Борис Энгельгардт
то-то у МЮ не было денежек до этого) каждое лето трансфер за сотку на правый фланг
Да что такое сотка по нынешним временам? За ноунейма с украинского чемпионата столько сейчас дают. Чтобы угнаться за Боэли и саудитами нужно тратить за окно миллионов 500-600, а кроме шейхов такое финансирование вряд ли кто обеспечит
+3
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moldfan
Глейзеры конечно на МЮ столько бабла подняли... Я думаю там миллиардов под 6-7, как закроют сделку.

С точки зрения предприимчивой жилки... разыграли все красиво... Они же по сути не копейки за клуб не заплатили...
+2
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tackle by Moore
Ответ savik-A.M.
И Ливерпуль вроде как на продаже , купят и его и будет у них свой космопарк с .... И блэкджеком (
Надеюсь ливерпуль купят Глейзеры. Они это заслужили
+5
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Адепт Суперлиги
Ответ werley
МЮ и так американцы владеют. Смысл им разыгрывать такие комбинации?
Чтобы сбросить цену. Сейчас у Глейзеров напрямую дороговато покупать, а вот шейхов развести - это прям то, что нужно. Заодно за эти несколько лет шейхи может стадион хоть обновят, тараканов из раздевалок Траффорда выведут. И потом, после нового скандала, купят ещё более релевантный актив по меньшей стоимости.
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Адепт Суперлиги
Ответ tackle by Moore
А что с Сити случилось такого прям страшного? Их чемпионства сказали никто трогать не будет, от ЛЧ не отстранили, дело будут волокитить в судах еще лет десять. Лучше выиграть шесть нечестных чемпионств за 10 лет, чем эти самые 10 лет сидеть без титулов, зато типо честно-благородно
Дело против Сити конкретно всплыло сейчас не для того, чтобы их как-то наказать или лишить титулов. Это давление конкретно на шейхов, итоговой целью которого является продажа клуба очередному американскому миллиардеру по более низкой стоимости, как было с Челси.
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Владислав Демидов
Ответ Joker17
Ну почему? Можно представить Илона Маска
Что чтоо, а бизнес делать Илон Маск умеет.
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werley
Ответ Адепт Суперлиги
Хм, я думаю, что если продадут, то в ближайшие пару-тройку лет стоит ждать в отношении МЮ разбирательств, подобных тем, которые сейчас в МС происходят. В итоге всё равно оба Манчестера перейдут в руки америкосов/бриташек.
МЮ и так американцы владеют. Смысл им разыгрывать такие комбинации?
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Человек_Легенда
Ответ jwbmwbqvih
Питер Лим
В Химках чтоли лучше?)
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tackle by Moore
Ответ Адепт Суперлиги
Хм, я думаю, что если продадут, то в ближайшие пару-тройку лет стоит ждать в отношении МЮ разбирательств, подобных тем, которые сейчас в МС происходят. В итоге всё равно оба Манчестера перейдут в руки америкосов/бриташек.
А что с Сити случилось такого прям страшного? Их чемпионства сказали никто трогать не будет, от ЛЧ не отстранили, дело будут волокитить в судах еще лет десять. Лучше выиграть шесть нечестных чемпионств за 10 лет, чем эти самые 10 лет сидеть без титулов, зато типо честно-благородно
+3
0
+3
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Адепт Суперлиги
Ответ Born is the King
Америкосов на законодательном уровне нельзя пускать в футбол
Это верно, но для этого необходимо реформировать европейский футбол, а для подобного нужна Суперлига, иначе никак.
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v.belorussky
АПЛ: сначала активно приглашает владеть клубами русских олигархов, катарских, эмиратских и саудовских шейхов.
Потом: у кого-то отжимает клубы, против других ведёт агрессивные судебные войны.
Гениально, ничего не скажешь,
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Адепт Суперлиги
Ответ HI MARS
Почему индусы-миллиардеры не покупают?На Траффорде постоянно сидят индусы,в Британии много их.Индия огромный рынок к тому же
Потому что они понимают, что никто не даст им нормально заниматься футболом. Шейхам плевать, они в этой нефти купаются, им одним лямом больше ,другим меньше, это как мусор для них. Индусы более рациональные в этом плане.
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Михо
Ответ Jesse Boy
ага, не связаны, щас. на ближнем востоке все со всеми связаны и повязаны
Учитывая что в Катаре государственный строй абсолютная монархия, конечно связаны, они все абсолютно подчиняются Эмиру Аль Тани. Как он скажет так и будет
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S H A R K
Ответ Black Phoenix
Я думаю, хуже владельцев, чем Глейзеры - представить для МЮ сложно. Уж сколько они зла клубу сделали, сколько ресурсов и финансов выкачали... P.S Это я молчу про невнятную трансферную политику и отсутствие долговременных перспектив по развитию.
Ну, ради справедливости, можно и надо отметить, что при Глезеров МЮ взяла ЛЧ, дважды стали финналистами, 1 ЛЕ и финал, 5 АПЛ ,5 Кубка АФЛ, 6 Суперкубка.
МЮ стал одним из самых дорогих и прибыльных брендов. Всё это не без заслуг Глейзеров. А из-за нескольких ошибок назвать их худшими глупо
+3
-1
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Адепт Суперлиги
Ответ grek087
Британским клубом должен владеть британец любящий футбол! Отдайте Рэтклиффу, кем бы он ни был!
Британский футбол уже давно стал американским. После заключения того самого контракта на кучу миллионов американских денег, все олигархи США стали максимально заинтересованы в клубах АПл, а индустрия этой лиги подстраивается под спрос американского зрителя: максимизация доходов на всём, превращение футбола в шоу, наподобие супербоула, куча рекламы и всё в таком духе.
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savik-A.M.
Ответ Евгений Громов 22
Манчестер теперь будет проводить дерби шейхов
И Ливерпуль вроде как на продаже , купят и его и будет у них свой космопарк с .... И блэкджеком (
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