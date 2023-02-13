Катарские инвесторы сделают предложение о покупке «МЮ». Глейзеры хотят минимум 5 млрд фунтов

Катарские инвесторы сделают предложение о покупке « ».

Как сообщает Sky Sports, инвесторы, связанные с правящей семьей Катара, оформят официальное предложение к дедлайну – 17 февраля.

Отмечается, что эти инвесторы никак не связаны с катарскими владельцами «ПСЖ» или президентом парижан Нассером Аль-Хелайфи.

Ожидается, что до пятницы будут поданы еще минимум три крупные заявки: от Джима Рэтклиффа (самый богатый человек Великобритании), а также саудовских и американских инвесторов.

Семья Глейзеров, нынешние владельцы «МЮ», хотят получить за клуб не менее 5 миллиардов фунтов.

Катарские инвесторы хотят купить «МЮ». Что об этом известно?

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