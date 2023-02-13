Катарские инвесторы сделают предложение о покупке «МЮ». Глейзеры хотят минимум 5 млрд фунтов
Катарские инвесторы сделают предложение о покупке «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Sky Sports, инвесторы, связанные с правящей семьей Катара, оформят официальное предложение к дедлайну – 17 февраля.
Отмечается, что эти инвесторы никак не связаны с катарскими владельцами «ПСЖ» или президентом парижан Нассером Аль-Хелайфи.
Ожидается, что до пятницы будут поданы еще минимум три крупные заявки: от Джима Рэтклиффа (самый богатый человек Великобритании), а также саудовских и американских инвесторов.
Семья Глейзеров, нынешние владельцы «МЮ», хотят получить за клуб не менее 5 миллиардов фунтов.
Катарские инвесторы хотят купить «МЮ». Что об этом известно?
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Но МЮ нужен владелец, заинтересованный в спортивных результатах.
к тому же я вижу, что сейчас Маск с твиттером творит. Уж лучше стабильные Глейзеры, чем эксцентричный Маск
С точки зрения предприимчивой жилки... разыграли все красиво... Они же по сути не копейки за клуб не заплатили...
Потом: у кого-то отжимает клубы, против других ведёт агрессивные судебные войны.
Гениально, ничего не скажешь,
МЮ стал одним из самых дорогих и прибыльных брендов. Всё это не без заслуг Глейзеров. А из-за нескольких ошибок назвать их худшими глупо