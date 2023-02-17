Катарский шейх сделал предложение о покупке 100% «МЮ»: «Планируем вернуть клубу былую славу»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Сборная Катара по футболу Футбол

Шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани сделал предложение о покупке «МЮ».

Консорциум бывшего премьер-министра Катара, председателя правления Qatar Islamic Bank (крупнейшего исламского банка Персидского залива) опубликовал соответствующее заявление.

«Шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани сегодня подтвердил, что подал заявку на приобретение 100% акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Он планирует вернуть клубу былую славу как на поле, так и за его пределами, а также – и это главное – снова сделать болельщиков сердцем «МЮ».

Предложение не предполагает никаких займов, и фонд Nine Two Foundation будет инвестировать средства в футбольные команды клуба, тренировочную базу и инфраструктуру более широкого назначения, в сообщества, которые клуб поддерживает, и улучшение опыта фанатов», – говорится в сообщении.

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30 комментариев

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red hikkikomori
Ответ Экспертное мнение
Make Manchester United Great again 👹 уже написал один тут
Но я ни одну команду не оскорблял никогда, и мешком ни одну команду не называл
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градус ненависти
Ответ Футбол_это_жизнь
Интересно что будут говорит фанаты МЮ называвшие Сити мешком, нефтекачкой и другими эпитетами
Смешно слышать подобное от болнльщиков клуба, который был родоначальником и первым классическим мешком апл
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Supreme Allah
Ответ Футбол_это_жизнь
Интересно что будут говорит фанаты МЮ называвшие Сити мешком, нефтекачкой и другими эпитетами
Ничего, у МЮ почти всегда, денег рот ###л было
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Токсик
Ответ Mercedes
Не тот ли это Аль Тани, который Валенсию на дно пустил?
Тот Абдулла Аль-Тани, который владеет Малагой
+1
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Евгений Ох
Ответ Александр Тихомиров
а катарские шейхи не хотят построить колодцы в африке, или приютить сирийцев обескровленных и обездоленных, почему на все эти нужды собирают по копейке в странах снг
они кстати отправили в Сирию и Турцию 10 тысяч мобильных домов которые использовали на ЧМ.
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Romanian_Daddy
Извини, Пеп, место тренера в МЮ занято
+2
-2
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Евгений Ох
Ответ Mercedes
Не тот ли это Аль Тани, который Валенсию на дно пустил?
Малагу ты хотел сказать? Нет не тот, но из этой же семьи, родственник эмира, тот действовал самостоятельно а тут, можно сказать, госпрограмма)
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Экспертное мнение
Ответ Футбол_это_жизнь
Интересно что будут говорит фанаты МЮ называвшие Сити мешком, нефтекачкой и другими эпитетами
Make Manchester United Great again 👹

уже написал один тут
+1
-1
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Syndycate
Будет смешно если МЮ в течении пару лет выиграет ЛЧ, а Сити так и нет)
+4
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Romanian_Daddy
Ответ леннорыч-абрамович
Шейх: покупает МЮ Фанаты МЮ: наконец-то клуб будет меньше тратить
Так и есть. Глейзеры ни копейки своих денег не вложили в клуб, все трансферы были за счет прибыли клуба.
+7
-1
+6
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Xm.md
Ответ Футбол_это_жизнь
Интересно что будут говорит фанаты МЮ называвшие Сити мешком, нефтекачкой и другими эпитетами
Что теперь и МС и МЮ будут мешком, нефтекачкой и другими эпитетами
0
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Mercedes
Не тот ли это Аль Тани, который Валенсию на дно пустил?
+1
0
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Криптон2008
мю гегемон мирового футбола
+8
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Футбол_это_жизнь
Ответ Гамаль Хайдаров
Вернем былую славу и пригласим восходящую звезду из Саудовской Аравии Криштиану Роналду!
Это другая страна
+1
-1
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Футбол_это_жизнь
Ответ Александр Тихомиров
а катарские шейхи не хотят построить колодцы в африке, или приютить сирийцев обескровленных и обездоленных, почему на все эти нужды собирают по копейке в странах снг
Нет, не хотят
+3
-3
0
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Футбол_это_жизнь
Интересно что будут говорит фанаты МЮ называвшие Сити мешком, нефтекачкой и другими эпитетами
+14
-1
+13
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JuVero
радужные мечты))
+1
-2
-1
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Гамарджоба Генацвале
Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани. Коротко можно просто Мистер Бин.
+1
0
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Фанат Лионеля Месси
А куда qwerty ненавидивший арабов пропал?
0
-6
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red hikkikomori
Make Manchester United Great again 👹
+8
-2
+6
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леннорыч-абрамович
Шейх: покупает МЮ
Фанаты МЮ: наконец-то клуб будет меньше тратить
+23
-2
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Zlatan Ibra
Только не эти мошенники. Сити и ПСЖ - примеры того, как грязно вести бизнес в футболе. Нафиг это надо МЮ?
0
-2
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Александр Тихомиров
а катарские шейхи не хотят построить колодцы в африке, или приютить сирийцев обескровленных и обездоленных, почему на все эти нужды собирают по копейке в странах снг
+1
-4
-3
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Гамаль Хайдаров
Вернем былую славу и пригласим восходящую звезду из Саудовской Аравии Криштиану Роналду!
+2
-4
-2
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.ru
поимел, можно сказать, Радужных дьяволов под хвост и в гриву...
+1
-3
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