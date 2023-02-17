Катарский шейх сделал предложение о покупке 100% «МЮ»: «Планируем вернуть клубу былую славу»

Шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани сделал предложение о покупке «МЮ».

Консорциум бывшего премьер-министра Катара, председателя правления Qatar Islamic Bank (крупнейшего исламского банка Персидского залива) опубликовал соответствующее заявление.

«Шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани сегодня подтвердил, что подал заявку на приобретение 100% акций футбольного клуба « ».

Он планирует вернуть клубу былую славу как на поле, так и за его пределами, а также – и это главное – снова сделать болельщиков сердцем «МЮ».

Предложение не предполагает никаких займов, и фонд Nine Two Foundation будет инвестировать средства в футбольные команды клуба, тренировочную базу и инфраструктуру более широкого назначения, в сообщества, которые клуб поддерживает, и улучшение опыта фанатов», – говорится в сообщении.

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