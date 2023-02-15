Предложения о покупке «МЮ» сделают самый богатый человек Великобритании Рэтклифф, инвесторы из Катара, США и Саудовской Аравии

Владелец французского клуба заинтересован в покупке « ».

Дедлайн по предложениям о приобретении клуба АПЛ намечен на 17 февраля.

Сообщалось, что катарские инвесторы, связанные с правящей семьей Катара, сделают предложение о покупке «МЮ». Утверждалось также, что эмир Катара предложит около 4 млрд фунтов. Глейзеры хотят получить минимум 5 млрд фунтов.

L’Équipe подтверждает эту информацию, а также, ссылаясь на окружение катарских инвесторов, сообщает, что эти люди не имеют отношения к владельцам « » и Суверенному фонду Катара.

Еще одно предложение, как ожидается, сделает владелец «Ниццы» Джим Рэтклифф. Глава компании Ineos и самый богатый человек Великобритании на данный момент единственный, кто уже сделал официальное предложение. Впрочем, маловероятно, что его первое предложение будет принято.

Также ожидаются предложения из США и Саудовской Аравии.

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