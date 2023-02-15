Предложения о покупке «МЮ» сделают самый богатый человек Великобритании Рэтклифф, инвесторы из Катара, США и Саудовской Аравии

Теги Ницца ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция бизнес Глейзеры деньги Футбол

Владелец французского клуба заинтересован в покупке «Манчестер Юнайтед».

Дедлайн по предложениям о приобретении клуба АПЛ намечен на 17 февраля.

Сообщалось, что катарские инвесторы, связанные с правящей семьей Катара, сделают предложение о покупке «МЮ». Утверждалось также, что эмир Катара предложит около 4 млрд фунтов. Глейзеры хотят получить минимум 5 млрд фунтов.

L’Équipe подтверждает эту информацию, а также, ссылаясь на окружение катарских инвесторов, сообщает, что эти люди не имеют отношения к владельцам «ПСЖ» и Суверенному фонду Катара.

Еще одно предложение, как ожидается, сделает владелец «Ниццы» Джим Рэтклифф. Глава компании Ineos и самый богатый человек Великобритании на данный момент единственный, кто уже сделал официальное предложение. Впрочем, маловероятно, что его первое предложение будет принято.

Также ожидаются предложения из США и Саудовской Аравии.

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45 комментариев

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Антон Латышев
Ответ fellx
Ааа...это другооое?)) Бедные ребятки. Придумывайте еще больше отмазок
А быстро ты скатился до примитивного шаблона, прям уныло по методичке фигачишь. В случае с любыми арабами и катарцами всегда есть годный вариант держать линию "ониж убийцы и вообще культурно не такие какие-те, но могут всех скупить". Ты жеж выбрал вариант с бесхитростным приплетантем Сити и напиранием на то, кто тут мешок уже и кто им будет

Я даже не знаю, что разочаровывает больше: приход Катара в МЮ или такте дешевки как ты, которые не способны из такой грустной, но вкусной темы выжимать в срачах больше, чем "гы-гы, мешок"
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Mr@k
может там Боули решит купить заодно и МЮ и сделать его фарм клубом Челси?..))
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Artyom Yakovenko
Ответ Nuraly Amirov
Так в том и суть, что перспектива левых вложений из ниоткуда мне, как болельщику МЮ, совсем не по душе. Это даже не вложения, а накачка баблом, чтоб игрушка ярче была. Я против Глейзеров и их финансовой машины, но это не значит, что рад катарцам
Ну да,ведь МЮ бич клуб,которому нужны левые вливания для топ трансферов.
Хотя стоп, падащщи...
МЮ же совсем недавно был самым богатым футбольным клубом мира.
Другими словами можно спокойно вкладываться в инфраструктуру клуба,академию,что правилами ФФП не ограничивается и спокойно прибыль пускать на трансферы?
Вот те на, оказывается так можно.
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Nuraly Amirov
Ответ therealgreenman
Давайте всем спортсом скинемся и тоже сделаем предложение
Ну скинемся, а где найдем оставшиеся 4,999 лярда?
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Nuraly Amirov
Ответ Ллб
Барсу , Реал и Атлетик надо искать на сайте " сами себе хозяева " , а АПЛвские клубы на сайте " Ходим по рукам. Оплата почасовая . Дорого. Вип клиентам вроде Олигрхов, Шейхов и американских багатеев бонус * первый мин нет бесплатно"
Так эти сами себе хозяева так нарычажили, что ходят по рукам с объявлением «дёшево и на 20 лет вперёд»
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1CEMAN
Ответ any given sunday
Тебе нужен деловой партнёр? Готов поучавствовать)))))
да, конечно. Теперь нам нужен кто-то, кто умеет грамотно составлять презентации и бизнес-планы)
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Vezdexodof
Если я не ошибаюсь, Рэтклифф болельщик МЮ...
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мс-мешок
😂😂😂
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Максим Черкашин
Ответ Artyom Yakovenko
Нет-нет-нет,не нужен Рэтклифф с новыми кредиторами,не нужны инвест фонды из Америки,которые инвестируют что бы высасывать бабло. Только катарцы,только вливания в клуб и инфраструктуру.
Только Хардкор.😎🤟
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Ман Сити
Читал на днях статью в английской прессе. Руководство ливера недовольно, что Глейзеры тоже выставили проект на продажу одновременно с ними. Мол все потенциальные покупатели сразу перебежали туда, а Ливер никто не хочет покупать, даже с учетом что он продается дешевле 4 миллиарда.
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Nuraly Amirov
Ответ Artyom Yakovenko
Ох уж эти школьники со своими откровениями на Спортсе. Над Сити ржали потому что они были днищем,а в них вливали сотнями миллионов ,нарушая при этом законы УЕФА и ФА. А МЮ заработал деньги своими спортивными успехами. Какой эпоха уходит,дитятко ? Глейзеров что постоянно выкачивают из клуба деньги и не вкладываются в клуб ? Ужас то какой,простихоспаде. За 10 лет пока официально шейхи вложили в Сити более 700 млн,Глейзеры вывели более 150 млн. Какая эпоха ещё ??? Естественно,любой адекватный болельщик МЮ порадуется выкупе катарский эмиром МЮ. Потому что покупка будет не ради заработка как это будет в случае Рэтклиффа и банков или инвестфондов из США.
Так в том и суть, что перспектива левых вложений из ниоткуда мне, как болельщику МЮ, совсем не по душе. Это даже не вложения, а накачка баблом, чтоб игрушка ярче была. Я против Глейзеров и их финансовой машины, но это не значит, что рад катарцам
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Artyom Yakovenko
Ответ Artyom Yakovenko
Нет-нет-нет,не нужен Рэтклифф с новыми кредиторами,не нужны инвест фонды из Америки,которые инвестируют что бы высасывать бабло. Только катарцы,только вливания в клуб и инфраструктуру.
Феликс настолько силен в аргументации что слился после того как его тыкнули,бгаа.

Естественно это другое.
Одни американцы и британцы инвестицирующие и одалживающие у банков деньги для получения прибыли,а вторые - арабы продающие СПГ по овепрайсу и купающиеся в сверхприбыли и обладая 355 млрд баксов.Пример катарцев в ПСЖ и шейхов в Сити показывает как арабы управляют и вкладываются в клубы.

Хосподиисуси, как ты вообще умудрился на Спортсе зарегаться...
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Максим Маслов
Ответ Albert Rrahmani
Хотелось бы, чтобы Рэтклифф стал владельцем МЮ.
да, и отдал клуб в руки банков? Уже были новости, что он заручиться поддержкой двух крупнейших банков Великобритании, а значит клуб будет в зависимости от них. Дкумаю не надо объяснять, что такое зависеть от банка
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fellx
Ответ Artyom Yakovenko
Ох уж эти школьники со своими откровениями на Спортсе. Над Сити ржали потому что они были днищем,а в них вливали сотнями миллионов ,нарушая при этом законы УЕФА и ФА. А МЮ заработал деньги своими спортивными успехами. Какой эпоха уходит,дитятко ? Глейзеров что постоянно выкачивают из клуба деньги и не вкладываются в клуб ? Ужас то какой,простихоспаде. За 10 лет пока официально шейхи вложили в Сити более 700 млн,Глейзеры вывели более 150 млн. Какая эпоха ещё ??? Естественно,любой адекватный болельщик МЮ порадуется выкупе катарский эмиром МЮ. Потому что покупка будет не ради заработка как это будет в случае Рэтклиффа и банков или инвестфондов из США.
Ааа...это другооое?)) Бедные ребятки. Придумывайте еще больше отмазок
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1CEMAN
Ответ мс-мешок
скину номер карты
карта МИР? Что-то подозрительно...
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Джон Хартсон
Ответ fellx
Катарцы😁 Очень желаю свежим болелам МЮ продажу именно арабам. Уже дюжину лет насмехались над Сити. Теперь поменяются местами. Для глоров главное результаты. Любителям футбола со времён САФ уже грустно от такой сделки. Уходит эпоха. Прощай МЮ)
В футбольном аспекте шейхи очень лучше Глейзеров

Сравнивать Юнайтед и Сити некорректно.
Сити был нищим клубом, который подняли за счет махинаций, Юнайтед - вполне на плаву, так что можно будет честно укреплять.
Апеллировать к временам сэра Алекса - который к Глейзерам относился неплохо - и вовсе не стоит.
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Ллб
Ответ Роман
Знаю что Барсу надо искать на сайте о банкротстве. А вот с МЮ где аукцион.
Барсу , Реал и Атлетик надо искать на сайте " сами себе хозяева " , а АПЛвские клубы на сайте " Ходим по рукам. Оплата почасовая . Дорого. Вип клиентам вроде Олигрхов, Шейхов и американских багатеев бонус * первый мин нет бесплатно"
+2
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any given sunday
Ответ 1CEMAN
как сделать предложение? тоже хочу поучаствовать
Тебе нужен деловой партнёр? Готов поучавствовать)))))
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Artyom Yakovenko
Ответ Роман
Так он фан МЮ по слухам. Значит, будет ближе к фанатам, нежели денежные мешки из Катара.
А клуб будет ближе банкам из США.
Которые деньги дают из благотворительности.
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1CEMAN
Ответ Роман
Знаю что Барсу надо искать на сайте о банкротстве. А вот с МЮ где аукцион.
😸
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Artyom Yakovenko
Ответ fellx
Катарцы😁 Очень желаю свежим болелам МЮ продажу именно арабам. Уже дюжину лет насмехались над Сити. Теперь поменяются местами. Для глоров главное результаты. Любителям футбола со времён САФ уже грустно от такой сделки. Уходит эпоха. Прощай МЮ)
Ох уж эти школьники со своими откровениями на Спортсе.
Над Сити ржали потому что они были днищем,а в них вливали сотнями миллионов ,нарушая при этом законы УЕФА и ФА.
А МЮ заработал деньги своими спортивными успехами.

Какой эпоха уходит,дитятко ?
Глейзеров что постоянно выкачивают из клуба деньги и не вкладываются в клуб ? Ужас то какой,простихоспаде.

За 10 лет пока официально шейхи вложили в Сити более 700 млн,Глейзеры вывели более 150 млн.
Какая эпоха ещё ???

Естественно,любой адекватный болельщик МЮ порадуется выкупе катарский эмиром МЮ.
Потому что покупка будет не ради заработка как это будет в случае Рэтклиффа и банков или инвестфондов из США.
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Dm Kznts
только не американские инвесторы.
Хватило глейзеров
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Free Artist
Рэтклифф - это Гарри Поттер?
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Nuri Shaw
Ответ Артем Алмазов
Сделайте это хоть КТО-НИБУДЬ уже.
гифка с грузовиком который никак не врежется в столб
+2
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Роман
Ответ Albert Rrahmani
Хотелось бы, чтобы Рэтклифф стал владельцем МЮ.
Так он фан МЮ по слухам. Значит, будет ближе к фанатам, нежели денежные мешки из Катара.
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