Предложения о покупке «МЮ» сделают самый богатый человек Великобритании Рэтклифф, инвесторы из Катара, США и Саудовской Аравии
Владелец французского клуба заинтересован в покупке «Манчестер Юнайтед».
Дедлайн по предложениям о приобретении клуба АПЛ намечен на 17 февраля.
Сообщалось, что катарские инвесторы, связанные с правящей семьей Катара, сделают предложение о покупке «МЮ». Утверждалось также, что эмир Катара предложит около 4 млрд фунтов. Глейзеры хотят получить минимум 5 млрд фунтов.
L’Équipe подтверждает эту информацию, а также, ссылаясь на окружение катарских инвесторов, сообщает, что эти люди не имеют отношения к владельцам «ПСЖ» и Суверенному фонду Катара.
Еще одно предложение, как ожидается, сделает владелец «Ниццы» Джим Рэтклифф. Глава компании Ineos и самый богатый человек Великобритании на данный момент единственный, кто уже сделал официальное предложение. Впрочем, маловероятно, что его первое предложение будет принято.
Также ожидаются предложения из США и Саудовской Аравии.
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Я даже не знаю, что разочаровывает больше: приход Катара в МЮ или такте дешевки как ты, которые не способны из такой грустной, но вкусной темы выжимать в срачах больше, чем "гы-гы, мешок"
Хотя стоп, падащщи...
МЮ же совсем недавно был самым богатым футбольным клубом мира.
Другими словами можно спокойно вкладываться в инфраструктуру клуба,академию,что правилами ФФП не ограничивается и спокойно прибыль пускать на трансферы?
Вот те на, оказывается так можно.
Естественно это другое.
Одни американцы и британцы инвестицирующие и одалживающие у банков деньги для получения прибыли,а вторые - арабы продающие СПГ по овепрайсу и купающиеся в сверхприбыли и обладая 355 млрд баксов.Пример катарцев в ПСЖ и шейхов в Сити показывает как арабы управляют и вкладываются в клубы.
Хосподиисуси, как ты вообще умудрился на Спортсе зарегаться...
Сравнивать Юнайтед и Сити некорректно.
Сити был нищим клубом, который подняли за счет махинаций, Юнайтед - вполне на плаву, так что можно будет честно укреплять.
Апеллировать к временам сэра Алекса - который к Глейзерам относился неплохо - и вовсе не стоит.
Которые деньги дают из благотворительности.
Над Сити ржали потому что они были днищем,а в них вливали сотнями миллионов ,нарушая при этом законы УЕФА и ФА.
А МЮ заработал деньги своими спортивными успехами.
Какой эпоха уходит,дитятко ?
Глейзеров что постоянно выкачивают из клуба деньги и не вкладываются в клуб ? Ужас то какой,простихоспаде.
За 10 лет пока официально шейхи вложили в Сити более 700 млн,Глейзеры вывели более 150 млн.
Какая эпоха ещё ???
Естественно,любой адекватный болельщик МЮ порадуется выкупе катарский эмиром МЮ.
Потому что покупка будет не ради заработка как это будет в случае Рэтклиффа и банков или инвестфондов из США.
Хватило глейзеров