«МЮ» получит предложения о покупке в пятницу. Глейзеры хотят 5 млрд фунтов, но катарские инвесторы не намерены переплачивать (Sky Sports)

«Манчестер Юнайтед» в пятницу получит предложения о покупке.

По информации Sky Sports, предложения сделают инвесторы, связанные с королевской семьей Катара, инвесторы из США и Саудовской Аравии, а также группа INEOS самого богатого человека Великобритании Джима Рэтклиффа.

Raine Group, которая занимается потенциальной продажей от имени семьи Глейзеров, попросила сделать первые предложения до 22:00 по британскому времени в пятницу.

хотят продать клуб за сумму не менее 5 млрд фунтов, но инсайдер Sky Sports говорит, что ни одна из сторон не захочет делать крупное первоначальное предложение.

Хоть семья Глейзеров и хочет получить за «МЮ» не менее 5 млрд фунтов, катарцы не намерены переплачивать. Один из инсайдеров сказал, что инвесторы из Катара «не будут плясать под дудку Глейзеров».

Катарское предложение должно получить одобрение эмира Катара, шейха Тамима бин Хамада аль-Тани, который болеет за « ».