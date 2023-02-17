«МЮ» получит предложения о покупке в пятницу. Глейзеры хотят 5 млрд фунтов, но катарские инвесторы не намерены переплачивать (Sky Sports)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Футбол

«Манчестер Юнайтед» в пятницу получит предложения о покупке.

По информации Sky Sports, предложения сделают инвесторы, связанные с королевской семьей Катара, инвесторы из США и Саудовской Аравии, а также группа INEOS самого богатого человека Великобритании Джима Рэтклиффа.

Raine Group, которая занимается потенциальной продажей от имени семьи Глейзеров, попросила сделать первые предложения до 22:00 по британскому времени в пятницу.

Глейзеры хотят продать клуб за сумму не менее 5 млрд фунтов, но инсайдер Sky Sports говорит, что ни одна из сторон не захочет делать крупное первоначальное предложение.

Хоть семья Глейзеров и хочет получить за «МЮ» не менее 5 млрд фунтов, катарцы не намерены переплачивать. Один из инсайдеров сказал, что инвесторы из Катара «не будут плясать под дудку Глейзеров».

Катарское предложение должно получить одобрение эмира Катара, шейха Тамима бин Хамада аль-Тани, который болеет за «Манчестер Юнайтед».

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8 комментариев

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oberkorn
Болею за мю с 1992го. Такого дна, как глейзеры, я не видел, и видеть не хочу.
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Бродяга-симпатяга
Глейзеры хотят больше мудриков
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Бомбардир Ковтун
Глейзеры: Хотим 5 млрд и Магуйаер включительно
Катарцы: Даем 6 млрд, Магуайера оставляете себе
+2
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+2
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•milord•
Ответ Amalfitano
5 ярдов за спортивный клуб! 5! Ярдов! Как будто не ФК покупает а MIT или Принстон. И оттуда выйдут не футболисты а люди которые принесут пользу всему человечеству.
Не твои же деньги, что разворчался?
+3
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+3
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DavidRobertJosephBeckham
Прекрасные новости, по скорее бы приобрели т.к. ряд позиций требуют усиления.
0
0
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Иван Иванов
Ответ Amalfitano
5 ярдов за спортивный клуб! 5! Ярдов! Как будто не ФК покупает а MIT или Принстон. И оттуда выйдут не футболисты а люди которые принесут пользу всему человечеству.
Будут радовать Криптона своими победами. Чем тебе не польза?
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Amalfitano
5 ярдов за спортивный клуб! 5! Ярдов! Как будто не ФК покупает а MIT или Принстон. И оттуда выйдут не футболисты а люди которые принесут пользу всему человечеству.
+1
-2
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onegin2007
Одни не купят, вторые не продадут. Короче расходимся.
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