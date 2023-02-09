Кассано о «Роме»: «Моуринью отдал мяч «Эмполи», нельзя так играть дома при 70 000 зрителей. Жозе делает это 20 лет»

Теги Рома Эмполи Жозе Моуринью Антонио Кассано серия А Италия болельщики Футбол

Антонио Кассано раскритиковал игру «Ромы» в матче против «Эмполи» (2:0).

«Рома»? Обычный матч: два тайма, два гола. Исход матча решился в первые 10 минут.

Моуринью позволил «Эмполи» владеть мячом, но тосканцы почти ничего не сделали. Нельзя так играть дома при 70 000 зрителей, но от Моуринью не стоило ожидать чего-то другого.

Он делал это все 20 лет карьеры и все равно продолжит так играть. Игроков подбирает он, а не я. Катастрофу устроил он, а не я. Все смотрят только на результаты, но рано или поздно люди все поймут», – сказал Кассано.

Кассано о Моуринью: «Он никогда не был великим тренером, а просто умел заигрывать со СМИ и ладить с лучшими. Меня чуть не стошнило от игры «Ромы» на днях»

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22 комментария

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Макс Ман
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QWertY
Ответ SayCoffet
18/19 затраты: 166 миллионов евро 19/20 затраты: 117 миллионов евро Точно ли никому такую сумму больше не давали?)
а чистые?)
18/19 -10 млн
19/20 -10 млн
21/22 Мавриньи -110 млн
Почувствуй разницу, как говорится))
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SayCoffet
Ответ QWertY
Причем тут за два сезона, если в первом сезоне Рома для постройки команды ему дала чистыми 100 млн с копейками)) Ни одному тренеру они столько бабла не отсыпали)
18/19 затраты: 166 миллионов евро
19/20 затраты: 117 миллионов евро
Точно ли никому такую сумму больше не давали?)
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laudrup
"Игроков подбирает он, а не я". Ну, да, и именно он, а не Кассано выиграл Еврокубок, первый для итальянских клубов за много лет.
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QWertY
Ответ SayCoffet
за 2 сезона общий баланс примерно минус 50 миллионов без продажи Карсдропа, которая 100 процентов будет. Так что не вижу, чтобы на него тратили много денег
Причем тут за два сезона, если в первом сезоне Рома для постройки команды ему дала чистыми 100 млн с копейками)) Ни одному тренеру они столько бабла не отсыпали)
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SayCoffet
Ответ QWertY
Мавринья в Роме чистыми потратил 100 мультов, остальным тренерам это даже и не снилось.
за 2 сезона общий баланс примерно минус 50 миллионов без продажи Карсдропа, которая 100 процентов будет. Так что не вижу, чтобы на него тратили много денег
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QWertY
Ответ SayCoffet
Да только у Ромы слабейший состав за многие годы, а он с этими поленьями в зоне ЛЧ. Да и 18/19 и 19/20, они не играли в ЛЧ
Мавринья в Роме чистыми потратил 100 мультов, остальным тренерам это даже и не снилось.
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SayCoffet
Ответ QWertY
В отличие от каких? Руди Гарсия 2 раза был вице-чемпионом, Cпалетти был вице-чемпионом, занимал 3 место, Ди Франческо тоже брал бронзу, попутно выходя в полуфинал ЛЧ, а не в пердивной Лиге Конференции, бгг
Да только у Ромы слабейший состав за многие годы, а он с этими поленьями в зоне ЛЧ. Да и 18/19 и 19/20, они не играли в ЛЧ
+9
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Reyego
Я в курсе всех высказываний Кассано против своей воли. Спасибо, спортс.
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QWertY
Ответ SayCoffet
Зато, в отличии других тренеров Ромы, Моуринью даёт место в ЛЧ, что уже хорошо
В отличие от каких? Руди Гарсия 2 раза был вице-чемпионом, Cпалетти был вице-чемпионом, занимал 3 место, Ди Франческо тоже брал бронзу, попутно выходя в полуфинал ЛЧ, а не в пердивной Лиге Конференции, бгг
+16
-11
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АланСмити
Есть ещё кое-что, что Моур делает 20 лет-выигрывает. Это ли не самое важное ?
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окечуква
Да, рано или поздно люди поймут. Осталось понять только чего в потоке сознания Кассано такого, что люди должны понять.
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инок
Да, Антонио, ты прав. Моур умеет ладить только с лучшими. Вот почему у него с тобой не получилось...
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ALMANAC
Зато у него 3 АПЛ и хоть какая, но евро чашка с Ромой. Последний еврокубок с итальянской командой также Моур выиграл до этого)
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Stasinho7
Самая весёлая была Рома у Земана. Но результатов там было 0.
+1
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DolJun
почему нельзя? всегда поражаюсь 300 айкью личностям, которые заявляют что знают единственно верный способ игры в футбол. но обычно таким страдают попавшие под влияние ватоката, в кассано-то это откуда взялось?
+1
-4
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Блуждающий странник
Я был одним из главных скептиков относительно Моуриньо в Роме, но он уже делом доказал, что слепил хорошую команду. Статистически одна из сильнейших команд в Италии, идут в зоне ЛЧ и все игроки довольны тренером
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Давид Agabekyan
Ответ LLiriKK
А местные ыксперды по СериАлу утверждают, что Моуриньо «делает что может» с «Ромой». Видимо, состав команды хуже, чем у «Эмполи» - тоже.
Так Рома уверенно выиграла и идёт на третьем месте. Кассано лучше всех подходит под описание ыксперд
+1
-3
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Aleksey Yashin
"Катастрофу устроил он, а не я"
3-е место в Серии А, вот это катастрофа!
+4
0
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ChefJhonnyMorgan
Кассано это такой Мостовой на минималках
+15
-1
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LLiriKK
А местные ыксперды по СериАлу утверждают, что Моуриньо «делает что может» с «Ромой». Видимо, состав команды хуже, чем у «Эмполи» - тоже.
+1
-5
-4
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SayCoffet
Зато, в отличии других тренеров Ромы, Моуринью даёт место в ЛЧ, что уже хорошо
+16
-7
+9
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