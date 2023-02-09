Кассано о «Роме»: «Моуринью отдал мяч «Эмполи», нельзя так играть дома при 70 000 зрителей. Жозе делает это 20 лет»
Антонио Кассано раскритиковал игру «Ромы» в матче против «Эмполи» (2:0).
«Рома»? Обычный матч: два тайма, два гола. Исход матча решился в первые 10 минут.
Моуринью позволил «Эмполи» владеть мячом, но тосканцы почти ничего не сделали. Нельзя так играть дома при 70 000 зрителей, но от Моуринью не стоило ожидать чего-то другого.
Он делал это все 20 лет карьеры и все равно продолжит так играть. Игроков подбирает он, а не я. Катастрофу устроил он, а не я. Все смотрят только на результаты, но рано или поздно люди все поймут», – сказал Кассано.
Кассано о Моуринью: «Он никогда не был великим тренером, а просто умел заигрывать со СМИ и ладить с лучшими. Меня чуть не стошнило от игры «Ромы» на днях»
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Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русском интернете НЕТ!
18/19 -10 млн
19/20 -10 млн
21/22 Мавриньи -110 млн
Почувствуй разницу, как говорится))
19/20 затраты: 117 миллионов евро
Точно ли никому такую сумму больше не давали?)
3-е место в Серии А, вот это катастрофа!