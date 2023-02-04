Жозе Моуринью: «Я мог уйти из «Ромы» в декабре, но остался. Может казаться, что у нас проблемы, но мы идем на равных с очень сильными командами»

Теги Рома Эмполи Жозе Моуринью Паоло Дзанетти серия А Италия Футбол

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о победе над «Эмполи» (2:0) в Серии А.

«Я доволен. Мы играем с учетом наших ограничений, но делаем то, что должны. Мы набрали три очка в матче с тяжелым соперником, и я об этом сказал Паоло Дзанетти. Сейчас «Эмполи» в отличной форме, возможно, лучшей, и я считаю, что мы добились важной победы в матче с сильным соперником.

Не все на стадионе это понимают, да и в прессе есть люди, которые должны понять: если бы против «Кремонезе» вышла такая же команда, что и сегодня, то мы прошли бы в полуфинал Кубка Италии. Таковы реалии. Мы делаем то, что в наших силах, работаем усердно.

Я мог уйти в декабре, но остался. Это моя жизнь, каждый день – игра. Иногда может казаться, что у «Ромы» проблемы, но мы идем на равных с очень сильными командами», – сказал Моуринью DAZN.

Роналдо убеждал Моуринью возглавить Бразилию, но получил отказ. Жозе не хочет работать со сборными

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19 комментариев

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Экочёрт 4000
>Я мог уйти в декабре, но остался

Господи, да кому ты нафиг нужен?
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Romeo Yankovich
Ответ Андрюха с района
В целом у Жозе еще есть порох в пороховницах) Только местные школьники решили его списать) Но что еще ждать от неокрепших умов)
местные школьники не видели, какие команды у него были последние 10 лет и с каким составом. человек в мю из того состава умудрился выжать соки. не являюсь фанатом Жозе, но он крут. вон Анчелотти тоже списали, а он вернулся в Реал и взял лч. поставь моура в условный сити, ПСЖ или реал - разговоры были бы иные
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Pertinax Gandi
Жозик Маврин давно уже всем всё доказал и в принципе может говорить, что угодно, и тренировать, кого угодно.
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Pitkin
В конце концов Джозе окажется в Челси. В третий раз. А пока Поттер разыграет новичков в клубе и АПЛ.
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Любитель пожрать
Ответ Андрюха с района
В целом у Жозе еще есть порох в пороховницах) Только местные школьники решили его списать) Но что еще ждать от неокрепших умов)
Да уж. И порох в пороховницах и ягоды в ягодицах и влага во влаг*лищах.
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Любитель пожрать
Ответ Кокич
Тут хитрость есть одна. Личные встречи будут учитываться после 38 тура, а до тех пор по старинке разность голов считают.
Глупость. Если по регламенту на первом месте личные встречи то и надо считать ситуацию на данный момент. Конечно, есть еще одна встреча, но пока так.
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Кокич
Ответ Любитель пожрать
Это сейчас неважно, конечно, но почему в таблице под новостью Рома ниже Интера? При равенстве очков в Италии на первом месте - личные встречи, а по ним Рома впереди.
Тут хитрость есть одна.
Личные встречи будут учитываться после 38 тура,
а до тех пор по старинке разность голов считают.
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ss_podonok
ого бешеная плотность 2-6 места. жозе, жги🔥🔥🔥
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d.xoxlov
Ответ k_42
Смотреть это невозможно... Помимо собственно скучной игры, еще и постоянный театр с затяжкой времени, валянием и разговорчиками. Предельно несмотрибельный футбол.
Это вы "Ювентуса" не видели регулярно, наверно))
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d.xoxlov
"Рома", мне кажется, в тройке будет в этом сезоне. Худо-бедно, со скрипом, "с мясом" соперников, но Жозе свои 70-75 наберёт.
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headmaster
Ответ Андрюха с района
В целом у Жозе еще есть порох в пороховницах) Только местные школьники решили его списать) Но что еще ждать от неокрепших умов)
Если не согласны с твоим мнением, то сразу школьники??? Удобная позиция))
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bam bam
Ответ градус ненависти
Хорошая пенсия для Моура: никто не ждёт титулов, лига топовая, деньги хорошие
Моуринью низачто не привет старость. думаю тот что то около диагноза Роналду. но мне нравится Моуринью. хотелось бы все таки возвращение его в большой футбол.
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Step_up
В Италии футбол Моуринью заходит на ура. Учитывая, что отняли очки у Юве, что у Наполи нет конкурентов, можно в мутной воде выудить путёвку в ЛЧ. Думаю, основным критерием будет, обгонят ли Лацио с Сарриболом, антагонистическим по стилю
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Любитель пожрать
Это сейчас неважно, конечно, но почему в таблице под новостью Рома ниже Интера? При равенстве очков в Италии на первом месте - личные встречи, а по ним Рома впереди.
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Savarona25
Кажется что Моуринью в конце своей клубной тренерской карьеры стал ставить перед собой практически невыполнимые задачи - выиграть что-нибудь, когда для этого нет никаких предпосылок. Состав Ромы очень средний даже для Серии А (5-й по стоимости), на примере Дибала видно, какие должные быть игроки в клубе, если он на что-то претендует. При этом тратиться никто и не собирается, на 2 ТО было потрачено всего 7 млн. В ТХХ было примерно то же самое с поправкой на уровень конкуренции в АПЛ. В Роме один трофей уже есть, цель этого сезона - попасть в зону ЛЧ.
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k_42
Смотреть это невозможно... Помимо собственно скучной игры, еще и постоянный театр с затяжкой времени, валянием и разговорчиками.
Предельно несмотрибельный футбол.
+2
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mc-manaman
Жозе?! Я за тебя!!!💪
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градус ненависти
Хорошая пенсия для Моура: никто не ждёт титулов, лига топовая, деньги хорошие
+20
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Андрюха с района
В целом у Жозе еще есть порох в пороховницах) Только местные школьники решили его списать) Но что еще ждать от неокрепших умов)
+38
-5
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