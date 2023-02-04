Жозе Моуринью: «Я мог уйти из «Ромы» в декабре, но остался. Может казаться, что у нас проблемы, но мы идем на равных с очень сильными командами»

Главный тренер «Ромы» высказался о победе над « » (2:0) в Серии А.

«Я доволен. Мы играем с учетом наших ограничений, но делаем то, что должны. Мы набрали три очка в матче с тяжелым соперником, и я об этом сказал . Сейчас «Эмполи» в отличной форме, возможно, лучшей, и я считаю, что мы добились важной победы в матче с сильным соперником.

Не все на стадионе это понимают, да и в прессе есть люди, которые должны понять: если бы против «Кремонезе» вышла такая же команда, что и сегодня, то мы прошли бы в полуфинал Кубка Италии. Таковы реалии. Мы делаем то, что в наших силах, работаем усердно.

Я мог уйти в декабре, но остался. Это моя жизнь, каждый день – игра. Иногда может казаться, что у «Ромы» проблемы, но мы идем на равных с очень сильными командами», – сказал Моуринью DAZN.

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