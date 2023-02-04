Жозе Моуринью: «Я мог уйти из «Ромы» в декабре, но остался. Может казаться, что у нас проблемы, но мы идем на равных с очень сильными командами»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о победе над «Эмполи» (2:0) в Серии А.
«Я доволен. Мы играем с учетом наших ограничений, но делаем то, что должны. Мы набрали три очка в матче с тяжелым соперником, и я об этом сказал Паоло Дзанетти. Сейчас «Эмполи» в отличной форме, возможно, лучшей, и я считаю, что мы добились важной победы в матче с сильным соперником.
Не все на стадионе это понимают, да и в прессе есть люди, которые должны понять: если бы против «Кремонезе» вышла такая же команда, что и сегодня, то мы прошли бы в полуфинал Кубка Италии. Таковы реалии. Мы делаем то, что в наших силах, работаем усердно.
Я мог уйти в декабре, но остался. Это моя жизнь, каждый день – игра. Иногда может казаться, что у «Ромы» проблемы, но мы идем на равных с очень сильными командами», – сказал Моуринью DAZN.
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Господи, да кому ты нафиг нужен?
Личные встречи будут учитываться после 38 тура,
а до тех пор по старинке разность голов считают.
Предельно несмотрибельный футбол.