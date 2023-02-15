«Неймар делал слишком много. Ему не хватает простоты. Постоянно одно и то же». Жиресс об игре бразильца в матче с «Баварией»

заявил, что в игре не хватает простоты.

Бывший игрок сборной Франции и «Бордо» прокомментировал выступление нападающего « » в матче против «Баварии» в 1/8 финала чемпионов (0:1).

«Он делал слишком много. Ему не хватает простоты. Постоянно одно и то же.

Ему сложно сделать разницу в ситуациях один-в-один. Вдобавок, он глупо терял мяч», – сказал Жиресс Le Parisien.

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