«Неймар делал слишком много. Ему не хватает простоты. Постоянно одно и то же». Жиресс об игре бразильца в матче с «Баварией»
Ален Жиресс заявил, что в игре Неймара не хватает простоты.
Бывший игрок сборной Франции и «Бордо» прокомментировал выступление нападающего «ПСЖ» в матче против «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).
«Он делал слишком много. Ему не хватает простоты. Постоянно одно и то же.
Ему сложно сделать разницу в ситуациях один-в-один. Вдобавок, он глупо терял мяч», – сказал Жиресс Le Parisien.
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