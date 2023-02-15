«Неймар делал слишком много. Ему не хватает простоты. Постоянно одно и то же». Жиресс об игре бразильца в матче с «Баварией»

Теги Бавария ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Неймар Ален Жиресс Футбол

Ален Жиресс заявил, что в игре Неймара не хватает простоты.

Бывший игрок сборной Франции и «Бордо» прокомментировал выступление нападающего «ПСЖ» в матче против «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1). 

«Он делал слишком много. Ему не хватает простоты. Постоянно одно и то же.

Ему сложно сделать разницу в ситуациях один-в-один. Вдобавок, он глупо терял мяч», – сказал Жиресс Le Parisien.

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2 комментария

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CuauhtemokBlanco
Ответ Эркинбек Апаканов
Просто он привык это делать в Лиге 1 , а тут Бавария.
2 года назад ему не мешало это пачками обыгрывать мюнхенских игроков
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эркинбек Апаканов
Просто он привык это делать в Лиге 1 , а тут Бавария.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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