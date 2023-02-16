«Зенит» может подписать Баринова, если Кузяев уйдет

«Зенит» интересуется .

Петербургский клуб рассматривает возможность покупки хавбека « », если полузащитник решит не продлевать истекающий летом контракт.

Соглашение 26-летнего Баринова с «Локо» действует до конца июня 2024 года. Ранее сообщалось, что «Бешикташ» отказался от идеи приобретения футболиста в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне 30-летний Кузяев провел 20 матчей, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. У Баринова 20 игр, один гол и один голевой пас.

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