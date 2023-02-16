«Зенит» может подписать Баринова, если Кузяев уйдет
«Зенит» интересуется Дмитрием Бариновым.
Петербургский клуб рассматривает возможность покупки хавбека «Локомотива», если полузащитник Далер Кузяев решит не продлевать истекающий летом контракт.
Соглашение 26-летнего Баринова с «Локо» действует до конца июня 2024 года. Ранее сообщалось, что «Бешикташ» отказался от идеи приобретения футболиста в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне 30-летний Кузяев провел 20 матчей, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. У Баринова 20 игр, один гол и один голевой пас.
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Спорт -Экспресс
Максим Алланазаров 🐽
Ну что Питер переобуваемся😂