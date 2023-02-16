«Зенит» может подписать Баринова, если Кузяев уйдет

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Далер Кузяев Дмитрий Баринов Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» интересуется Дмитрием Бариновым.

Петербургский клуб рассматривает возможность покупки хавбека «Локомотива», если полузащитник Далер Кузяев решит не продлевать истекающий летом контракт.

Соглашение 26-летнего Баринова с «Локо» действует до конца июня 2024 года. Ранее сообщалось, что «Бешикташ» отказался от идеи приобретения футболиста в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне 30-летний Кузяев провел 20 матчей, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач. У Баринова 20 игр, один гол и один голевой пас. 

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62 комментария

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Себастьян Перейра негоциант
Ответ Матвей Суицидин
тогда с агентом накосячили. сейчас другой расклад. при желании в ту де Италию легко уедет.
Ну...лично Яне верю что у игрока такого уровня может накосячить агент. Его реально предлагали и реально смотрели,но во первых если речь идёт о Италии и Испании то там его смотрели клубы реал но стоящие на вылет,и предложения по ЗП соответственно были от 800 к до ляма. Насколько я помню Кузяев снизил аппетит до 1.2 ляма,но даже этих денег никто ему не предложил . В зените он получает 1.5,и не думаю что аутсайдеры смогут повторить предложение игроку которому30,который не имеет опыта в Европе,зато имеет паспорт который сейчас там не особо в фаворе. Да и слухи о его уходе начались после ЧМ,и если он тогда не ушел крайне маловероятно что уйдет сейчас. Пример Дзюбы,у него есть.В Европу надо было уходить после ЧМ,а в этом возрасте чтобы там заинтересовались надо быть игроком уровня основы ведущих клубов топе лиг
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040474Andrei
🤦‍♂️ началось. Бла бла бла.
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Дядя Гор
Шикарно.После каждого матча против Спартака будет исполнять.
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furiking
Круговорот паспортистов в РПЛ
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Garikus89
Ответ tommy_hell_trigger
Не вышло закрыть Клаудиньо - перейди к нему в команду
Будет закрывать на командном фото)
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GMF
Источник:
Спорт -Экспресс
Максим Алланазаров 🐽
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Serzhique
Ответ Valentin Kompaneytsev
Замена не равноценная. Кузяев выглядит на порядок сильнее.
Потому Кузяев сидит под ним в сборной?
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Колбаскер тут
Какая разница какого лавочника подписывать
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Ivan Petrov
Под лигу чемпионов укрепляются
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Vasilyev
Баринов - не замена Кузяеву. Игрок качественный, но играет на позиции, которую в Зените надёжно закрывает Вильмар. Кузяев же может сыграть где угодно. При этом будет одинаково полезен. Его уход будет потерей для Питера.
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Доктор Верховцев
Ой, даже не смешно.
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Ivan Petrov
Ответ Дмитрий9779
СЭ чья газета?С кем играет Локо в кубке?Вот и ответ на вброс.
Опять у питерских заговор😂
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Ivan Petrov
Ответ Дмитрий9779
Хлусевича😁😁😁
Бараневича
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Брулин
Так и хочется сказать " Ха-ха-ха, мало ли что хочет". Не все хотелки покупаются. Баринов банально хочет в футбол играть, а не бабло грести.
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Ivan Petrov
Ахахаха 😂
Ну что Питер переобуваемся😂
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-2
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Vaksinator
променяют ролекс на касио
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Curry30
Зачем нужен этот пешеход??
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AS1209
Ответ Артур Абдулхаков
как будто бы у Вас их нет)))
У нас их нет, они все у вас.
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-3
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AS1209
Ответ Конь Педаль
Газпром может подписать кого угодно! Вот только те кто хочет стать ФУТБОЛИСТОМ в "Зюзю" сейчас не пойдет, приют бездельников с тренером трудовиком
Трудовик сборной России руководит, а Семак выигрывал титулы как футболист и как тренер. И сделал то что до него не кто не сделал, и уже не когда не сделает. Вывел Уфу в еврокубки.
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Вася Васильков
Виктора Баринова? Он не пойдет 💯)
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encaro_one
Окно в Европу это тоже почти Европа, пусть и солевая )
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RusLoko
Этот трансфер не пойдет на пользу ни Зениту, ни Баринову, надеюсь просто слухи
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San9
Боже, зачем он нужен? Лучше того же Глебова попробовать купить.
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Артур Абдулхаков
Ответ Filipp Gorski
Зениту точно это быдло грубиян не нужен
как будто бы у Вас их нет)))
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Zenith forever
Цену Кузяеву сбивают. Сравнивать его с Бариновым - это просто смешно.
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