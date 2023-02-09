«Бешикташ» отказался от Баринова. «Локо» не принял предложение в 5 млн евро

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Дмитрий Баринов Футбол

«Бешикташ» не предпримет новых попыток купить хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Стамбульцы отказались от идеи трансфера 26-летнего игрока, все контакты по Баринову с российским клубом прекращены, сообщает «РБ Спорт».

Решение принято, несмотря на то, что трансферное окно в Турции продлено до 18 февраля.

Последнее предложение «Бешикташа» по Баринову составило 5 млн евро, но «Локомотив» не готов расстаться со своим капитаном за такую сумму.

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14 комментариев

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Константин Эсперов
Пока не поменяют гендире, я вообще не вижу смысла оставаться в клубе.
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Чётко_как_чечётка
Ответ Amalfitano
Не хотят наши лентяи никуда ехать. Все эти разговоры про отъезд в Европу это разговоры в пользу бедных. Миранчук когда захотел уехать зарядил своего агента на эту цель.
Вот как можно быть на столько тупым???? При чём тут слово Баринова, когда клуб отказал в трансфере????
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marakesh
Ответ Ираклий Керимов
Бесплатно уйдет и не получат даже 5 дымов Глупые
Так там свободными агентами летом целый паровоз можно цеплять. Вопрос в том, кому это нужно!? НИКОМУ!!!
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Amalfitano
Ответ Максим Бойцов
единственный кто тогда зарядился, это Кикнадзе...и отдал Миранчука за копейки
Это была адекватная цена для такого игрока.
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Amalfitano
Ответ m1t9
если его не отпускает клуб это не значит что сам игрок против перехода. но в любом случае, форумное ворчание про лентяев и европу всегда будет в почете
Ну значит через 1-2 года он уйдёт бесплатно. Не отпускает клуб? Да если бы он хотел уехать - никто бы не удержал.
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Ираклий Керимов
Бесплатно уйдет и не получат даже 5 дымов
Глупые
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m1t9
Ответ Amalfitano
Не хотят наши лентяи никуда ехать. Все эти разговоры про отъезд в Европу это разговоры в пользу бедных. Миранчук когда захотел уехать зарядил своего агента на эту цель.
если его не отпускает клуб это не значит что сам игрок против перехода. но в любом случае, форумное ворчание про лентяев и европу всегда будет в почете
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Дядя ТУРА
Ответ Максим Бойцов
единственный кто тогда зарядился, это Кикнадзе...и отдал Миранчука за копейки
миранчук бы через полгода ушел бесплатно
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-2
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Максим Бойцов
Ответ Amalfitano
Не хотят наши лентяи никуда ехать. Все эти разговоры про отъезд в Европу это разговоры в пользу бедных. Миранчук когда захотел уехать зарядил своего агента на эту цель.
единственный кто тогда зарядился, это Кикнадзе...и отдал Миранчука за копейки
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Константин Эсперов
Ответ Илнур Кара
Не успеет
В 30 что ли не возьмут ? Самому же надоест играть в РПЛ .
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-3
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Amalfitano
Не хотят наши лентяи никуда ехать. Все эти разговоры про отъезд в Европу это разговоры в пользу бедных. Миранчук когда захотел уехать зарядил своего агента на эту цель.
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Илнур Кара
Ответ Константин Эсперов
В Турцию всегда успеет . Про другую часть Европы можно забыть.
Не успеет
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+4
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Константин Эсперов
В Турцию всегда успеет . Про другую часть Европы можно забыть.
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-2
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Ебздрогыч
Не устанем повторять - не отпустили за пять, не отпустили за пять!
0
-2
-2
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