«Бешикташ» отказался от Баринова. «Локо» не принял предложение в 5 млн евро

«Бешикташ» не предпримет новых попыток купить хавбека « » .

Стамбульцы отказались от идеи трансфера 26-летнего игрока, все контакты по Баринову с российским клубом прекращены, сообщает «РБ Спорт».

Решение принято, несмотря на то, что трансферное окно в Турции продлено до 18 февраля.

Последнее предложение « » по Баринову составило 5 млн евро, но «Локомотив» не готов расстаться со своим капитаном за такую сумму.

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