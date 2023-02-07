Галактионов просит руководство «Локомотива» сохранить Баринова в команде

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Дмитрий Баринов Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» не готов отпустить Дмитрия Баринова.

По информации «РБ Спорт», в сохранении полузащитника в команде заинтересован Михаил Галактионов. Главный тренер «Локомотива» попросил руководство не продавать игрока как минимум до конца сезона, так как рассчитывает, что Баринов поможет команде спастись от вылета из Мир РПЛ. Однако «Локомотив» может отпустить игрока в случае, если за него предложат более крупную сумму.

Ранее сообщалось, что турецкий «Бешикташ» возобновил переговоры по трансферу Баринова, предложив за него 5 млн евро, но «Локомотив» отклонил предложение. Трансферное окно в Турции закрывается 8 февраля.

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1 комментарий

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ulanov.vladislav95@list.ru
да продайте его уже
хоть какие то деньги будут
лучше молодым дайте дорогу
всё равно через год вернется
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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