Галактионов просит руководство «Локомотива» сохранить Баринова в команде

«Локомотив» не готов отпустить .

По информации «РБ Спорт», в сохранении полузащитника в команде заинтересован . Главный тренер « » попросил руководство не продавать игрока как минимум до конца сезона, так как рассчитывает, что Баринов поможет команде спастись от вылета из Мир . Однако «Локомотив» может отпустить игрока в случае, если за него предложат более крупную сумму.

Ранее сообщалось, что турецкий « » возобновил переговоры по трансферу Баринова, предложив за него 5 млн евро, но «Локомотив» отклонил предложение. Трансферное окно в Турции закрывается 8 февраля.