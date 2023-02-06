«Локо» не продает Баринова в «Бешикташ» за 5 млн евро – хочет больше денег. Шансы на переход минимальны

« » вновь отклонил предложение «Бешикташа» по Дмитрию Баринову.

По данным «РБ Спорт», турецкий клуб отказывается платить за полузащитника больше 5 млн евро, а «Локомотив» не намерен продавать своего капитана за такую сумму, так как рассчитывает получить за него больше.

Очередной раунд переговоров между «Локомотивом» и «Бешикташем» ни к чему не привел.

Трансферное окно в Турции закрывается 8 февраля. Шансы на трансфер минимальны.

Баринов – воспитанник «Локомотива». В этом сезоне у него 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику 26-летнего полузащитника сборной России можно изучить здесь.