«Локо» не продает Баринова в «Бешикташ» за 5 млн евро – хочет больше денег. Шансы на переход минимальны

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Дмитрий Баринов Футбол

«Локомотив» вновь отклонил предложение «Бешикташа» по Дмитрию Баринову.

По данным «РБ Спорт», турецкий клуб отказывается платить за полузащитника больше 5 млн евро, а «Локомотив» не намерен продавать своего капитана за такую сумму, так как рассчитывает получить за него больше.

Очередной раунд переговоров между «Локомотивом» и «Бешикташем» ни к чему не привел.

Трансферное окно в Турции закрывается 8 февраля. Шансы на трансфер минимальны.

Баринов – воспитанник «Локомотива». В этом сезоне у него 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику 26-летнего полузащитника сборной России можно изучить здесь.

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26 комментариев

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trav
Дурка
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Railway/
Неадекватная оценка реальной стоимости игрока. В итоге ничего за него не получат. При этом свою ликвидность он стремительно теряет.
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Кот Свой
На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,
работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят! 2
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Mohnatiy
В итоге ни себе ни людям.
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Alex Pron
Бл*ть талантливых потом как оказывается за копейки отдают, а за бревно миллионы просят, потом не знают как его сплавить бесплатно.
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Tigo_Volchara93
Я еле несколько месяцев назад говорил, как только все это началось что никуда он не перейдет, будет всю жизнь в РПЛ играть
Самомнение у этого персонажа на все 100 млн, по факту и 3 млн не стоит
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tony
Ответ Thomas Schaaf
Не понятно зачем им Баринов вообще, там легионеры выше уровнем: Деле Алли, Редмонд, Геззаль, Абубакар и т.д. В среднем бывшие игроки топ чемпионатов с хорошим послужным списком. А тут не самый надежный Баринов...
Алли раньше был топом, сейчас даже Ерохин будет лучше, если поставить его в Бешик вместо Алли.
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Ираклий Керимов
Что за душнилы у нас в локо работают
Не дают Баринову карьеру сделать
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4181
Эт руководство вообще думает наверно не головой. Или же живет с ценами трансфермаркта. Да подарите его ради Бога. Да и Бешика жалко. В Турции болею за него :(( но надеюсь там он будет скамейке. А тут он все портить.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Slavnov
беспонтовый трансфер для всех,локомотив теряет лидера за копейки и баринов уезжает в попу мира,,у Турции один плюс,перед Россией,полные трибуны,футбольная атмосфера
Он уже давно не лидер
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undead88
Ответ Thomas Schaaf
Не понятно зачем им Баринов вообще, там легионеры выше уровнем: Деле Алли, Редмонд, Геззаль, Абубакар и т.д. В среднем бывшие игроки топ чемпионатов с хорошим послужным списком. А тут не самый надежный Баринов...
вот поэтому и нужен баринов. тот же алли - лютый п...ец. его бешикташ пытался обратно эвертону вернуть зимой, но ириски отказались брать его обратно
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Slavnov
беспонтовый трансфер для всех,локомотив теряет лидера за копейки и баринов уезжает в попу мира,,у Турции один плюс,перед Россией,полные трибуны,футбольная атмосфера
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DimDimich36
Отпустите его наконец уже!!!
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Oleg_Gorbunov
Ответ porosenochek
Переговорщик Локо небось ссылался на стоимость Мудрика и Энцо...
Ну логично, что при стоимости на transfermarket 9 и отступных 15, предлагать 5 это смешно.
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Антон Чугунов
Ответ Фут.Боль
А причём тут уважение? Бешикташ изначально странно себя вёл в переговорах. Особо желания его купить у них и не было. Да и Бара вряд ли прямо рвался в Бешикташ и просил руководство Локо договориться и продать его обязательно.
Если есть у игрока возможность поиграть в другом чемпионате, почему не пойти своему футболисту на встречу и не отпустить.
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Niko [Ars]
Ответ Thomas Schaaf
Не понятно зачем им Баринов вообще, там легионеры выше уровнем: Деле Алли, Редмонд, Геззаль, Абубакар и т.д. В среднем бывшие игроки топ чемпионатов с хорошим послужным списком. А тут не самый надежный Баринов...
чтобы на корпоративах он исполнял незабвенное "я никогда не устану повторять" только про Фенер))
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Фут.Боль
Ответ Антон Чугунов
В итоге не получат ничего. Вот и все уважение к своим воспитанникам
А причём тут уважение? Бешикташ изначально странно себя вёл в переговорах. Особо желания его купить у них и не было. Да и Бара вряд ли прямо рвался в Бешикташ и просил руководство Локо договориться и продать его обязательно.
+2
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Александр Баскаков
Больше никто не даст ,так и будет в Локо ,как Акинфеев.
+1
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Юрий Безуглый
Да отдайте вы его уже хоть как-нибудь, за него никто и никогда больше не предложит
+1
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Thomas Schaaf
Не понятно зачем им Баринов вообще, там легионеры выше уровнем: Деле Алли, Редмонд, Геззаль, Абубакар и т.д. В среднем бывшие игроки топ чемпионатов с хорошим послужным списком.
А тут не самый надежный Баринов...
+5
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Антон Чугунов
В итоге не получат ничего. Вот и все уважение к своим воспитанникам
Он думаю после этого вообще перестанет напрягаться. Он и так всем своим видом показывал, что в этой команде ему уже не интересно
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Никита Самарин
К сожалению, ожидаемо...😞
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Кирилл Захаров
Ну это и правда как-то мало
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OldRedWhite
Откуда же алчность такая ? )))
Или хотят окупить все вложения последнего года ? )))
+1
-1
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porosenochek
Переговорщик Локо небось ссылался на стоимость Мудрика и Энцо...
+35
-1
+34
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