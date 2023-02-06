«Локо» не продает Баринова в «Бешикташ» за 5 млн евро – хочет больше денег. Шансы на переход минимальны
«Локомотив» вновь отклонил предложение «Бешикташа» по Дмитрию Баринову.
По данным «РБ Спорт», турецкий клуб отказывается платить за полузащитника больше 5 млн евро, а «Локомотив» не намерен продавать своего капитана за такую сумму, так как рассчитывает получить за него больше.
Очередной раунд переговоров между «Локомотивом» и «Бешикташем» ни к чему не привел.
Трансферное окно в Турции закрывается 8 февраля. Шансы на трансфер минимальны.
Баринов – воспитанник «Локомотива». В этом сезоне у него 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за клуб во всех турнирах.
Полную статистику 26-летнего полузащитника сборной России можно изучить здесь.
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работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят! 2
Самомнение у этого персонажа на все 100 млн, по факту и 3 млн не стоит
Не дают Баринову карьеру сделать
А тут не самый надежный Баринов...
Или хотят окупить все вложения последнего года ? )))