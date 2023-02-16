Александр Соболев: «Спартак» уже брал кубки, которые никому не нужны, а потом в чемпионате все не очень было»
Александр Соболев не придает значения победе «Спартака» на Winline Зимнем кубке РПЛ.
– В чем важность этой победы?
– Ни в чем. Это товарищеские матчи. Игрой здесь довольны, но главное – это чемпионат.
Мы уже эти кубки выигрывали, которые никому не нужны, а потом в чемпионате не очень все было. Эти кубки вообще ничего не значат, – сказал нападающий «Спартака».
У «Спартака» новый титул на сборах. А к чему привели предыдущие победы?
Тест: вспомните заявку «Спартака» на победный Копа дель соль в 2012 году?
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Выиграли-хорошо, но впереди более тяжёлые матчи, где будет более серьёзный настрой со стороны аппонентов.
Не расслабляться, двигаться вперёд.
ну не знаю... клубный музей сам себя экспонатами не наполнит
Суперкубок тоже такой трофей в кавычках из одного матча) Настоящий трофей это долгий путь, а не победа в одном матче.