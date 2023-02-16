Александр Соболев: «Спартак» уже брал кубки, которые никому не нужны, а потом в чемпионате все не очень было»

не придает значения победе «Спартака» на Winline Зимнем кубке РПЛ.

– В чем важность этой победы?

– Ни в чем. Это товарищеские матчи. Игрой здесь довольны, но главное – это чемпионат.

Мы уже эти кубки выигрывали, которые никому не нужны, а потом в чемпионате не очень все было. Эти кубки вообще ничего не значат, – сказал нападающий «Спартака».

У «Спартака» новый титул на сборах. А к чему привели предыдущие победы?

Тест: вспомните заявку «Спартака» на победный Копа дель соль в 2012 году?

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