Александр Соболев: «Спартак» уже брал кубки, которые никому не нужны, а потом в чемпионате все не очень было»

Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ Александр Соболев Кубок РПЛ Футбол

Александр Соболев не придает значения победе «Спартака» на Winline Зимнем кубке РПЛ.

– В чем важность этой победы?

– Ни в чем. Это товарищеские матчи. Игрой здесь довольны, но главное – это чемпионат.

Мы уже эти кубки выигрывали, которые никому не нужны, а потом в чемпионате не очень все было. Эти кубки вообще ничего не значат, – сказал нападающий «Спартака».

У «Спартака» новый титул на сборах. А к чему привели предыдущие победы?

Тест: вспомните заявку «Спартака» на победный Копа дель соль в 2012 году?

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26 комментариев

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Сергей Илюшенков
Я смотрю спортсу и матчтв писать больше не о чем,так они одно интервью по несколько раз вкидывают в ленту!Или действительно хотят больше рейтинга!
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Владимир Молявин
Важен или нет, а болельщикам приятно было посмотреть.
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kex18
Ответ Vatikan
Мне интересно мнение матч ТВ (а теперь винлайн), просто вот ради любопытства. Они организуют, премиальные, наверное, есть какие-то. А из года в год все твердят, что нафиг никому не нужный трофей, никакого значения он не имеет и т.п. в целом все ясно, так оно и есть, но слушать про себя так им приятно, если нейтрально к вопросу подойти
Имеется ввиду что титул не имеет значения. А сами матчи-то имеют значение для подготовки к сезону. это ж контрольный турнир. Команды бы и так и так играли товарняки. А тут организаторы (матч тв/винлайн) подкидывают денег командам, чтоб они сыграли под их брендом, таким образом рекламируя себя. Плюс устраивают это в формате турнира, подогревая интерес. Это всяко интереснее для болельщика, чем находить контрольные матчи любимый команды на ютубе в плохом качестве без турнирного интереса. Коммерция🤷🏻‍♂️
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ЗЕНИТ65
Ответ Spartakus1984
Да, потому,что после победы в этом кубке,Спартак взял серебро чемпионата обыграв зенит в Питере!!!
А сколько раз после этого нагнули спартак? Да ещё и на десятое место опустили. Об этом вспомнить религия не позволяет?
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Пользователь Huawei
Главное, чтобы игроки понимали это и не впадали в эйфорию, как было при Кононове.
Выиграли-хорошо, но впереди более тяжёлые матчи, где будет более серьёзный настрой со стороны аппонентов.
Не расслабляться, двигаться вперёд.
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Spartakus1984
Ответ cektor
прям серебро? мощно!
А,что это провал?Да прям серебро,с учётом,что зенит тащили судьи и был Халк.На большее увы рассчитывать было невозможно.
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Zenith forever
Что этот Соболев себе позволяет? Так принижать заслуги Спартака. Семейства Федуна на него нет - совсем распустился!
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Zenith forever
Ответ Momos
Погодите, я еще не отошел от празднования десятилетнего юбилея великой победы Спартака в Копа дель Соль. Как можно говорить, что он никому не нужен?
Уже 10 лет прошло? Вот время летит. Шутки шутками, а ведь за прошедшие 10 лет Спартак ничего более существенного не выиграл. Чемпионство - это просто статистическая флуктуация, что доказал последующий сезон.
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Zenith forever
Ответ Bartez1986
Это все понятно. Надо брать Кубок и быть в тройке ЧР. Тогда сезон можно признать успешным. И от Соболя немало зависит его итог
Согласен, сейчас такой результат - это максимум для Спартака.
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.ru
Эти кубки вообще ничего не значат...
ну не знаю... клубный музей сам себя экспонатами не наполнит
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cektor
Ответ Spartakus1984
Да, потому,что после победы в этом кубке,Спартак взял серебро чемпионата обыграв зенит в Питере!!!
прям серебро? мощно!
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Dan Kennedy
Ответ Vatikan
Мне интересно мнение матч ТВ (а теперь винлайн), просто вот ради любопытства. Они организуют, премиальные, наверное, есть какие-то. А из года в год все твердят, что нафиг никому не нужный трофей, никакого значения он не имеет и т.п. в целом все ясно, так оно и есть, но слушать про себя так им приятно, если нейтрально к вопросу подойти
Черный пиар тоже пиар.
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Spartakus1984
Ответ cektor
копа дель соля всегда в наших сердцах
Да, потому,что после победы в этом кубке,Спартак взял серебро чемпионата обыграв зенит в Питере!!!
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cektor
копа дель соля всегда в наших сердцах
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Роман
Ответ DontYouSay
Ждем продолжения традиции!
Ждём продолжения голевой феерии с Локо
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DontYouSay
Ждем продолжения традиции!
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Роман
Спартак хорош и это видно на атмосфере...Балда явно набрал форму и будет очень хорош весной. Человек был звездой серии А
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Андрей Хенто
Ответ АРХАТ
Чемпионат и Кубок Суперкубок тоже такой трофей в кавычках из одного матча) Настоящий трофей это долгий путь, а не победа в одном матче.
Суперкубок безусловно менее престижный турнир, однако в него попадают именно из-за результатов долгого пути в прошлом сезоне))
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Роман
Ответ Vatikan
Мне интересно мнение матч ТВ (а теперь винлайн), просто вот ради любопытства. Они организуют, премиальные, наверное, есть какие-то. А из года в год все твердят, что нафиг никому не нужный трофей, никакого значения он не имеет и т.п. в целом все ясно, так оно и есть, но слушать про себя так им приятно, если нейтрально к вопросу подойти
Призовой за 1 место 7 лямов рублей.
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schwein
Комментарий удален
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Bartez1986
Это все понятно. Надо брать Кубок и быть в тройке ЧР. Тогда сезон можно признать успешным. И от Соболя немало зависит его итог
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АРХАТ
Чемпионат и Кубок
Суперкубок тоже такой трофей в кавычках из одного матча) Настоящий трофей это долгий путь, а не победа в одном матче.
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-1
0
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Vatikan
Мне интересно мнение матч ТВ (а теперь винлайн), просто вот ради любопытства. Они организуют, премиальные, наверное, есть какие-то. А из года в год все твердят, что нафиг никому не нужный трофей, никакого значения он не имеет и т.п. в целом все ясно, так оно и есть, но слушать про себя так им приятно, если нейтрально к вопросу подойти
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Momos
Погодите, я еще не отошел от празднования десятилетнего юбилея великой победы Спартака в Копа дель Соль. Как можно говорить, что он никому не нужен?
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Zenith forever
Соболев умнеет день ото дня!
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