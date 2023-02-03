Песьяков после поражения от «Спартака» по пенальти: «Сказал Селихову, что он легенда»

высказался после поражения «Ростова» от «Спартака» (0:0, 1:2 по пен.).

Матч прошел в рамках Winline Зимнего кубка .

О столкновении с Мелешиным

«Есть в футбольном мире выражение «дали лося». Только его, как правило, дают во внешнюю часть бедра, а мне дали во внутреннюю. Думаю, ничего серьезного, просто ушиб, но неприятно.

Был неточный пас от защитника. Ситуация 50 на 50, оба шли активно — и нападающий, и вратарь. Получилось как получилось».

О серии пенальти

«Забыл про пенальти, если честно. Еще думал, нужно ли меняться, мне говорили, что надо, но я вроде нормально себя чувствовал, никаких таких мыслей не было. В целом нормально серию провел, скорее над ударами надо поработать.

Сказал Саше [ ], что он легенда (вратарь « » отразил в серии три удара – прим. Sports.ru), похвалил, ничего особенного. Может, татуху набьет после игры», — сказал голкипер «Ростова».