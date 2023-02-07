Гильермо Абаскаль: «Соболев хорошо читает игру, действует на благо команды. У Зиньковского есть талант, счастлив, что он показал это»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Антон Зиньковский Матч ТВ Александр Соболев Кубок РПЛ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль оценил игру Александра Соболева и Антона Зиньковского.

В матче Winline Зимнего кубка РПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 4:0.

– Мы увидели Соболева в роли едва ли не правого вингера. Он сам говорит, что такие задания ему нравятся. Почему такое решение?

– Нам всем нравится. И многие любят называть позиции футбольные. Говорите «вингер» или кто‑то еще, но тем не менее Соболев, на мой взгляд, – это футболист, который очень хорошо понимает игру, хорошо читает ее, хорошо использует пространство, положение корпуса и помогает партнерам. Помогает нам начинать атаки, отдает вовремя передачи.

Речь не о том, что он «вингер», он просто хорошо действует на благо команды. У него есть отличный удар левой ногой, то, чего нам не хватает в передней линии. Здесь я бы говорил в комплексе о качествах, которые у него есть.

– Что скажете об игре Зиньковского и перспективах?

– Я рад за Антона, очень доволен тем, что он себя проявил. На таких длинных сборах у нас всегда появляется возможность поработать глубже с футболистами, пообщаться, понять друг друга лучше.

У него очень хороший талант, хорошие данные. И я действительно счастлив, что в этом матче он полностью смог показать и реализовать это! – сказал главный тренер «Спартака».

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3 комментария

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инок
Результаты матчей Спартака говорят о хорошей подготовке к продолжению сезона под руководством Абаскаля.
Умный тренер.
0
0
0
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Пако
Дальнейших успехов Гильермо Абаскалю и его команде!
+2
0
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Ебздрогыч
Зиньковский прям красоту сегодня положил!
+2
0
+2
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