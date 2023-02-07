Зобнин о «Спартаке»: «Мечтаем о золотом дубле»

заявил, что « » мечтает о золотом дубле.

Полузащитник красно-белых дал комментарий после победы над «Краснодаром» в Winline Зимнем Кубке РПЛ (4:0).

– Все на поле шло от души?

– Не надо зацикливаться – это лишь товарищеская игра. Результат не важен. Отработали определенные моменты, на первый план точно не результат выходит.

– Но на трибунах были болельщики, им важен результат.

– Спасибо им, что приезжают и поддерживают нас. Даже на сборах их большое количество, мы чувствуем их любовь. Дай бог, чтобы и дальше нравилось.

– Как самочувствие физически?

– Да нормально, к сезону будем все готовы. Все идет своим чередом.

– Очередная победа на сборах – придает это уверенности?

– В любом случае каждая победа, даже на тренировках, придает какую‑то уверенность.

– Трофей вам важен?

– Да не надо об этом думать. Мы готовимся к сезону, готовимся к «Локомотиву» в Кубке России, весь фокус на них. И вообще мечтаем о золотом дубле.

А какое место мы займем здесь – не так важно. Это лишь товарищеский турнир, не придем ему большого значения, – сказал Зобнин.