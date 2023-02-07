Зобнин о «Спартаке»: «Мечтаем о золотом дубле»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Роман Зобнин Матч ТВ Кубок РПЛ Футбол

Роман Зобнин заявил, что «Спартак» мечтает о золотом дубле. 

Полузащитник красно-белых дал комментарий после победы над «Краснодаром» в Winline Зимнем Кубке РПЛ (4:0). 

– Все на поле шло от души?

– Не надо зацикливаться – это лишь товарищеская игра. Результат не важен. Отработали определенные моменты, на первый план точно не результат выходит.

– Но на трибунах были болельщики, им важен результат.

– Спасибо им, что приезжают и поддерживают нас. Даже на сборах их большое количество, мы чувствуем их любовь. Дай бог, чтобы и дальше нравилось.

– Как самочувствие физически?

– Да нормально, к сезону будем все готовы. Все идет своим чередом.

– Очередная победа на сборах – придает это уверенности?

– В любом случае каждая победа, даже на тренировках, придает какую‑то уверенность.

– Трофей вам важен?

– Да не надо об этом думать. Мы готовимся к сезону, готовимся к «Локомотиву» в Кубке России, весь фокус на них. И вообще мечтаем о золотом дубле.

А какое место мы займем здесь – не так важно. Это лишь товарищеский турнир, не придем ему большого значения, – сказал Зобнин.

14 комментариев

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Dan Kennedy
Ответ Честный контроль
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Чемпион РПЛ, победитель Кубка и Суперкубка России.

Вы от Спартака в этом сезоне отстаете по очкам сильнее, чем Спартак от Зенита идущего на первом месте.
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Dan Kennedy
Ответ WelcomeBackPURE
Наоборот рад, что избавились, не развивается, вообщем нулевой, наслаждайтесь игрой маэстро
Мы наслаждаемся игрой Маэстро Романа Зобнина, благодарны ему за победу в Чемпионате России и игру в целом. У него были спады и травмы(кресты рвал например, как я помню), но в лучшие сезоны он один из лучших игроков РПЛ. В этом сезоне уж точно.

Ты вот говоришь о золотом унитазе, но у Зобнина трофеев больше, чем у Динамо за всю российскую историю. Может Спартак и не выиграет титулы в этом году, но всяко ближе Динамо.
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toxa3006
Все реально, зимний и летний кубок МАТЧ-ТВ
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Честный контроль
Комментарий удален
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Dinamus
мечтаем о золотом дожде
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WelcomeBackPURE
Ответ Dan Kennedy
Все не можешь ему простить уход из Динамо?
Наоборот рад, что избавились, не развивается, вообщем нулевой, наслаждайтесь игрой маэстро
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Dan Kennedy
Ответ WelcomeBackPURE
Очень слабый игрок, с таким только о золотом унитазе мечтать
Все не можешь ему простить уход из Динамо?
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WelcomeBackPURE
Очень слабый игрок, с таким только о золотом унитазе мечтать
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.ru
к большому нашему сожалению все мечты Спартака о дубле как правило заканчиваются полудублем...
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Olegyura
Тем более будет интересно посмотреть матч с Сочи. Хорошей качественной игры обеих команд.
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Артем Иванов
У локо серьёзное усиление, готовьтесь лучше!
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Назар Игорь
Был уже такой "кремлëвский мечтатель", о коммунизме мечтал. Мечтать не вредно.
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Ебздрогыч
Тогда уж о требле, с зимним кубком винлайн
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Peter Parker
Ну, нормальное желание. Было бы странно, если бы он сказал, что не хочет выигрывать трофеи.
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Roy Keane
Надежда как мы знаем умирает последней..
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