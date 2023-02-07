Зобнин о «Спартаке»: «Мечтаем о золотом дубле»
Роман Зобнин заявил, что «Спартак» мечтает о золотом дубле.
Полузащитник красно-белых дал комментарий после победы над «Краснодаром» в Winline Зимнем Кубке РПЛ (4:0).
– Все на поле шло от души?
– Не надо зацикливаться – это лишь товарищеская игра. Результат не важен. Отработали определенные моменты, на первый план точно не результат выходит.
– Но на трибунах были болельщики, им важен результат.
– Спасибо им, что приезжают и поддерживают нас. Даже на сборах их большое количество, мы чувствуем их любовь. Дай бог, чтобы и дальше нравилось.
– Как самочувствие физически?
– Да нормально, к сезону будем все готовы. Все идет своим чередом.
– Очередная победа на сборах – придает это уверенности?
– В любом случае каждая победа, даже на тренировках, придает какую‑то уверенность.
– Трофей вам важен?
– Да не надо об этом думать. Мы готовимся к сезону, готовимся к «Локомотиву» в Кубке России, весь фокус на них. И вообще мечтаем о золотом дубле.
А какое место мы займем здесь – не так важно. Это лишь товарищеский турнир, не придем ему большого значения, – сказал Зобнин.
Вы от Спартака в этом сезоне отстаете по очкам сильнее, чем Спартак от Зенита идущего на первом месте.
Ты вот говоришь о золотом унитазе, но у Зобнина трофеев больше, чем у Динамо за всю российскую историю. Может Спартак и не выиграет титулы в этом году, но всяко ближе Динамо.