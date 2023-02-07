Соболев о задаче на весну: «Набирать в каждом матче три очка. На голы и передачи цели нет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Антон Зиньковский Александр Соболев Спорт-Экспресс Кубок РПЛ Футбол

Александр Соболев прокомментировал победу над «Краснодаром» в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

– Вы отдали отличную передачу вразрез. И момент не реализован не был. Что-то сказали?

– Нет. Вообще спокойно. Я тоже два момента не реализовал. Что говорить? Поэтому нормально.

– В «Спартаке» много молодых ребят забивают голы. Они обращаются к тебе за советом?

– Я думаю, что не только ко мне обращаются. У нас хороший коллектив, нет никакой дедовщины. Все друг друга поддерживают.

Где-то можете и молодой подсказать старшему. Это нормально. В футболе все равны. Опять же коллектив у нас сейчас просто супер.

– Зиньковского уже похвалили?

– Может, кто-то похвалил. Опять же, это сборы. Ждем теперь в чемпионате таких голов. Один с ЦСКА уже был, хочется еще!

– Какие задачи для себя ставишь перед чемпионатом, сколько хочешь забить? Может, догнать Промеса?

– Ставлю задачу набирать в каждом матче три очка. На голы и передачи нет никакой цели.

– У вас очень жесткая конкуренция в атаке. Это сказывается как-то?

– Конечно. Хорошо, когда есть конкуренция, потому что каждый из нас в атаке хочет играть и выкладывается на 300 процентов, чтобы завоевать место в составе. Сам прогрессируешь из-за того, что есть конкуренция. Считаю, что это здорово.

– Вы часто вступали в отбор. Это задание тренера?

– Я играл немного на другой позиции – правого нападающего. Там нужно опускаться назад и отрабатывать в обороне. Наверное, это плоды того, что активно вступал в отбор, – сказал нападающий «Спартака».

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11 комментариев

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Владимир Молявин
Хорошо ответил. Особо придраться не к чему.
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8c8dx72cs7
Форвард должен думать о голах так то.. у нашего футбола цели нету, это вот да
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.ru
На голы и передачи цели нет...
похоже в это межсезонье Саша сконцентрирован на зарабатывании одиннадцатиметровых...
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samarskij-kuzmich
Из интервью понял, что Соболев каким-то чудесным образом хочет набирать 3 очка в каждом матче, но без голов и пасов))
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LLiriKK
Целей «на голы и передачи» нет, такое ощущение, ни у одного игрока с российским паспортом в нашем чемпионате.
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nepekamu noJle
Лукавит немного, думаю, насчет своей статы) но его функционал и готовность жечь на любой позиции на пользу команде подкупает. Про нырки и характер промолчу, он и сам наверняка знает
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Valentin Kompaneytsev
Всё любит тишину. В футболе это сложно использовать, но тем не менее. Хотелось что бы футболисты сосредоточились полностью на футболе.
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Dan Kennedy
Ответ Честный контроль
Журналист который брал интервью понимает язык дельфина чтоль?
В этой новости тоже почистишь свой комментарий?
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schwein
Ответ Честный контроль
Журналист который брал интервью понимает язык дельфина чтоль?
Судя по обороту "не реализован не был" с русским у него точно проблемы.
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Dr.Gebbelsss
Ну твои голы и передачи как раз и поспособствуют взятию 3 очков в каждом матче)
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Честный контроль
Журналист который брал интервью понимает язык дельфина чтоль?
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