Соболев о задаче на весну: «Набирать в каждом матче три очка. На голы и передачи цели нет»

прокомментировал победу над «Краснодаром» в Winline Зимнем Кубке РПЛ.

– Вы отдали отличную передачу вразрез. И момент не реализован не был. Что-то сказали?

– Нет. Вообще спокойно. Я тоже два момента не реализовал. Что говорить? Поэтому нормально.

– В « » много молодых ребят забивают голы. Они обращаются к тебе за советом?

– Я думаю, что не только ко мне обращаются. У нас хороший коллектив, нет никакой дедовщины. Все друг друга поддерживают.

Где-то можете и молодой подсказать старшему. Это нормально. В футболе все равны. Опять же коллектив у нас сейчас просто супер.

– Зиньковского уже похвалили?

– Может, кто-то похвалил. Опять же, это сборы. Ждем теперь в чемпионате таких голов. Один с ЦСКА уже был, хочется еще!

– Какие задачи для себя ставишь перед чемпионатом, сколько хочешь забить? Может, догнать Промеса?

– Ставлю задачу набирать в каждом матче три очка. На голы и передачи нет никакой цели.

– У вас очень жесткая конкуренция в атаке. Это сказывается как-то?

– Конечно. Хорошо, когда есть конкуренция, потому что каждый из нас в атаке хочет играть и выкладывается на 300 процентов, чтобы завоевать место в составе. Сам прогрессируешь из-за того, что есть конкуренция. Считаю, что это здорово.

– Вы часто вступали в отбор. Это задание тренера?

– Я играл немного на другой позиции – правого нападающего. Там нужно опускаться назад и отрабатывать в обороне. Наверное, это плоды того, что активно вступал в отбор, – сказал нападающий «Спартака».