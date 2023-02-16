Депутат Свищев: «Путин обратил внимание на создание более комфортной среды для получения Fan ID инвалидами и пенсионерами. Систему нужно совершенствовать»
Дмитрий Свищев оценил работу системы Fan ID в России.
Депутат Государственной думы высказался об этом, комментируя новость о возможном размещении мобильного центра выдачи Fan ID возле стадиона «Спартака».
«Вчера был доклад президенту. И президент обратил внимание на создание более комфортной среды и возможностей для получения Fan ID для инвалидов и пенсионеров.
Систему, безусловно, нужно модернизировать и совершенствовать. Смотреть, какие есть ошибки. Это касается любой схемы.
Поэтому в ходе работы по реализации Fan ID все прекрасно понимают, что она будет модернизироваться, будут внедряться все новые технологии. Поэтому и вводили ее сначала в регионах, сейчас в Москве», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
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Воистину, президентская мудрость.
а я всегда говорил... бесчеловечные опыты над регионами рано или поздно докатятся до Москвы
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Так вот выглядит настоящая забота Пу и его марионеток о пенсионерах и инвалидах
Fan ID и есть одна сплошная ошибка!