Депутат Свищев: «Путин обратил внимание на создание более комфортной среды для получения Fan ID инвалидами и пенсионерами. Систему нужно совершенствовать»

оценил работу системы Fan ID в России.

Депутат Государственной думы высказался об этом, комментируя новость о возможном размещении мобильного центра выдачи Fan ID возле стадиона «Спартака».

«Вчера был доклад президенту. И президент обратил внимание на создание более комфортной среды и возможностей для получения Fan ID для инвалидов и пенсионеров.

Систему, безусловно, нужно модернизировать и совершенствовать. Смотреть, какие есть ошибки. Это касается любой схемы.

Поэтому в ходе работы по реализации Fan ID все прекрасно понимают, что она будет модернизироваться, будут внедряться все новые технологии. Поэтому и вводили ее сначала в регионах, сейчас в Москве», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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