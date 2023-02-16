Депутат Свищев: «Путин обратил внимание на создание более комфортной среды для получения Fan ID инвалидами и пенсионерами. Систему нужно совершенствовать»

Теги премьер-лига Россия Владимир Путин Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Fan ID Футбол

Дмитрий Свищев оценил работу системы Fan ID в России.

Депутат Государственной думы высказался об этом, комментируя новость о возможном размещении мобильного центра выдачи Fan ID возле стадиона «Спартака».

«Вчера был доклад президенту. И президент обратил внимание на создание более комфортной среды и возможностей для получения Fan ID для инвалидов и пенсионеров.

Систему, безусловно, нужно модернизировать и совершенствовать. Смотреть, какие есть ошибки. Это касается любой схемы.

Поэтому в ходе работы по реализации Fan ID все прекрасно понимают, что она будет модернизироваться, будут внедряться все новые технологии. Поэтому и вводили ее сначала в регионах, сейчас в Москве», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

63 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вечный новичок
Этим бы я усложнил систему. Зачем инвалиду на стадион? Явно хочет набедокурить. Сидел бы дома
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Francesc Fàbregas
С бронепоезда виднее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
samarskij-kuzmich
А ну понятно, всё таки пенсионеры целевая аудитория. А до этого говорили, что мамы с маленькими детьми для популяризации спорта среди будущей молодёжи. Решили популяризировать спорт среди пенсионеров с помощью Fan ID. Гениально. Вот интересно, каково соотношение и҈д҈и҈о҈т҈о҈в҈ и и҈м҈б҈и҈ц҈и҈л҈о҈в҈ среди тех, кто это придумал? Кого больше?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Atsuktuvas
Ну, пусть лучше один бред бесконечно совершенствуют, чем новый придумывают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Кириенко
Ответ bedLaM
Я думаю, что они просто мылят другими категориями, это для нас плохо, а для них это хорошо.
МЫЛЯТ-хорошая опечатка👍😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maturmalai
Это потому, что без Fan ID инвалиды и пенсионеры могут устроить жуткие безобразия на стадионах?
Воистину, президентская мудрость.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
.ru
Поэтому и вводили ее сначала в регионах, сейчас в Москве...
а я всегда говорил... бесчеловечные опыты над регионами рано или поздно докатятся до Москвы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
В Питере Пять
Ответ Arthurino
Отмена и признание ошибок это проявление слабости в совковой ментальности деда и его корешей. Такие люди видят, что сделали объективно плохо, но будут делать еще хуже, ибо не слабаки и должны идти до конца, как деды до Берлина
Да кто сказал, что это ошибка. Если это не нравится народу, это не значит, что это для них ошибка. У них всё как раз по плану.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
хэйтер депутата Т
Уже и не скрываются, прямым текстом называют всю эту шушеру с фануйди схемами))) бандитское нутро не спрятать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Раменки за Динамо
Ответ Классный руководитель
Пора рубрику открывать "БРЕДНИ СВИЩЕВА"
"Дрищ Свищева" - как альтернативное название.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Trappy D
Примерно как СССР, который, как известно, улучшился настолько, что перестал существовать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ALEKS66
Хочется спросить у этого президента-а что он сделал за время своего царствия хотя бы для пенсионеров и инвалидов. Хотя бы только для них-не говорю уж о остальных жителях нашей многострадальной страны. Ну если только вот посоветовал облегчить получение бессмысленного фан уйди. Позорище.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GMF
"они каак ломанулись"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SadButTrue
Так стоп. Что это они себе позволяют? Сказано же было, что закон есть закон и надо выполнять.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ielisen@mail.ru
Надежда только на то,что когда-нибудь к власти в России придут нормальные люди,и отменят этот закон.Она очень маленькая,но все таки есть...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Кто-нибудь знает, на игры ADO Den Haag нужно будет оформлять фанайди?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arthurino
Ответ AryanPamir1488
В чем прикол приплетать постоянно дедов и их подвиг? Это кощунство
Согласен, у меня из 4 прадедов 3 были на войне, 2 из них погибли от ранений, 1 дошел до Берлина в составе первого белорусского, а после войны еще целый месяц вместе с американцами вычищали юг Германии. Они все для меня герои. И для меня кощунство, что в каждом удобном случае оправдывают нынешние поступки подвигами дедов, а украинцев сравнивают с социал-националистами. 23 февраля будет очередной митинг в Лужниках, где соберутся дед и его 500 рублевая массовка. Вот увидишь, он не упустит момента в очередной раз приплести дедов и великий подвиг. А мне, как правнуку героев, хочется, чтобы этих людей уже оставили в покое, все равно ничего хорошего для них не сделали
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антиполитпроект
В Госдуме призвали россиян не ждать роста пенсий.
Сокращение численности пожилых граждан в 2022 году на 232 тысячи человек не приведёт к росту пенсий, поскольку в бюджете заложены средства на жителей новых регионов страны, заявила первый зампредседателя комитета ГД по труду и социальной политике Елена Цунаева (С)

Так вот выглядит настоящая забота Пу и его марионеток о пенсионерах и инвалидах
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
О каждом из нас заботится Путин в Кремле.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Overkiller
Ответ Toomas Kruus
В контексте данной новости не очень понятно, а зачем вообще для инвалидов и пенсионеров нужно файнуйди (я сейчас не говорю о бредовости этой идеи в целом)? Ведь файнуйди вводился для того, чтобы пресечь беспорядки и обеспечить соблюдение правопорядка на территории стадиона. А разве инвалиды и пенсионеры участвуют в беспорядках? Они жгут файеры или, может, развязывают драки между фанатами? Через такие несостыковки и обнаруживается реальная цель введения фануйди.
Из за массовых пьяных побоищ пенсионеров с инвалидами мамочки с детьми опасаются ходить на дерби в фан-сектора, очевидно же.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
голубые болельщики из севера, на данный момент времени купили 8711 билетов на ближайший матч...может конечно это бюджетники...но че-то мне кажется, что ландскроновские холуи лахты будут ходить как миленькие) " люди слова")))уже целый год слово держат)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
atomio
Ответ Влад Путман
Это не удивительно, если учитывая сколько он инвалидов наплодил в последнее время.
База
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AryanPamir1488
Ответ Arthurino
Отмена и признание ошибок это проявление слабости в совковой ментальности деда и его корешей. Такие люди видят, что сделали объективно плохо, но будут делать еще хуже, ибо не слабаки и должны идти до конца, как деды до Берлина
В чем прикол приплетать постоянно дедов и их подвиг? Это кощунство
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Якутов
"...смотреть какие есть ошибки".
Fan ID и есть одна сплошная ошибка!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZjzoRe
то есть Путин занимается тем, что трогает шишки и проводит совещания о фан-айди, Шойгу строгает поделки из дерева, а солдаты в это время... впрочем, вы и сами знаете, а под статью я не хочу
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий