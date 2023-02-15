Хавбек «Урала» Сунгатулин о Fan ID: «До конца не понимаю, для чего это. Когда говорю про МФЦ, у людей отпадает желание идти на футбол»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Урал Fan ID Фаниль Сунгатулин Футбол

Полузащитник «Урала» рассказал о проблемах в связи с Fan ID.

– Что думаешь о Fan ID?

– До конца не понимаю, для чего это сделали. Там ведь его даже детям надо оформлять – пятилетним, шестилетним.

– Ты быстро получил?

– Да, оформил за 15 минут где-то.

– Сколько сейчас приблизительно болельщиков на трибунах?

– На первом домашнем матче на стадионе было 2-3 тысячи болельщиков. Грустно, особенно на контрасте с матчем, когда сюда за «Спартак» приезжал играть, – 35 тысяч на трибунах. Небо и земля просто.

Муторно это, конечно. Дело не в том, сколько по времени оформление паспорта занимает.

– А в чем?

– Приведу конкретный пример: не получается спонтанно пригласить кого-то на футбол.

У меня несколько раз знакомые хотели прийти на стадион. Говорю им, что для этого надо идти в МФЦ и оформлять паспорт болельщика. У людей сразу желание отпадает, – сказал Фаниль Сунгатулин.

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9 комментариев

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Дмитрий Агалаков
Спонтанный поход на футбол Фанайди убьёт полностью. Абсолютно бесполезное препятствие для похода на стадион.
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В Питере Пять
Ответ Mixos Demid
Так никто не понимает, зачем он нужен!!!
По-моему как раз наоборот все всё понимают.
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Сергей Круглов
Ответ инок
Сунгатулин во всем прав. Даже футболисты понимают, что Fan ID это лишь средство для распила бюджетных денег, только и всего...
Так вот он как раз говорит, что не понимает 😂
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Данила Вишневский
Ответ Mixos Demid
Так никто не понимает, зачем он нужен!!!
Все все понимают. Часть плана по цифровому концлагерю. Среди фанатов полно активно несогласных с властью, вот их под колпак большого брата и хотят упрятать.
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инок
Сунгатулин во всем прав. Даже футболисты понимают,
что Fan ID это лишь средство для распила бюджетных
денег, только и всего...
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Владимир Молявин
Желания оформлять нет и не будет!!!
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Сергей Круглов
Ответ Mixos Demid
Так никто не понимает, зачем он нужен!!!
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Сергей Штырков
отметился в мфц ради фан айди, а получил повестку. знаем мы ваши хитрые способы. лучше по телеку посмотрю
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Mixos Demid
Так никто не понимает, зачем он нужен!!!
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