Хавбек «Урала» Сунгатулин о Fan ID: «До конца не понимаю, для чего это. Когда говорю про МФЦ, у людей отпадает желание идти на футбол»
Полузащитник «Урала» рассказал о проблемах в связи с Fan ID.
– Что думаешь о Fan ID?
– До конца не понимаю, для чего это сделали. Там ведь его даже детям надо оформлять – пятилетним, шестилетним.
– Ты быстро получил?
– Да, оформил за 15 минут где-то.
– Сколько сейчас приблизительно болельщиков на трибунах?
– На первом домашнем матче на стадионе было 2-3 тысячи болельщиков. Грустно, особенно на контрасте с матчем, когда сюда за «Спартак» приезжал играть, – 35 тысяч на трибунах. Небо и земля просто.
Муторно это, конечно. Дело не в том, сколько по времени оформление паспорта занимает.
– А в чем?
– Приведу конкретный пример: не получается спонтанно пригласить кого-то на футбол.
У меня несколько раз знакомые хотели прийти на стадион. Говорю им, что для этого надо идти в МФЦ и оформлять паспорт болельщика. У людей сразу желание отпадает, – сказал Фаниль Сунгатулин.
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что Fan ID это лишь средство для распила бюджетных
денег, только и всего...