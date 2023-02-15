Хавбек «Урала» Сунгатулин о Fan ID: «До конца не понимаю, для чего это. Когда говорю про МФЦ, у людей отпадает желание идти на футбол»

Полузащитник « » рассказал о проблемах в связи с Fan ID.

– Что думаешь о Fan ID?

– До конца не понимаю, для чего это сделали. Там ведь его даже детям надо оформлять – пятилетним, шестилетним.

– Ты быстро получил?

– Да, оформил за 15 минут где-то.

– Сколько сейчас приблизительно болельщиков на трибунах?

– На первом домашнем матче на стадионе было 2-3 тысячи болельщиков. Грустно, особенно на контрасте с матчем, когда сюда за « » приезжал играть, – 35 тысяч на трибунах. Небо и земля просто.

Муторно это, конечно. Дело не в том, сколько по времени оформление паспорта занимает.

– А в чем?

– Приведу конкретный пример: не получается спонтанно пригласить кого-то на футбол.

У меня несколько раз знакомые хотели прийти на стадион. Говорю им, что для этого надо идти в МФЦ и оформлять паспорт болельщика. У людей сразу желание отпадает, – сказал .

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