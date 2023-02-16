«Челси» предложит 80 млн евро за полноценный трансфер Феликса из «Атлетико» летом (Cadena SER)

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Диего Симеоне возможные трансферы Жоау Феликс деньги Футбол

«Челси» готов выкупить Жоау Феликса у «Атлетико» летом.

По информации Cadena SER, летом лондонский клуб предложит около 80 млн евро за полноценный трансфер Феликса. 

Журналист Мигел Мартин Талавера в эфире El Larguero добавил: «Уверен, что Жоау не вернется в «Атлетико». Это не зависит от того, останется ли Симеоне. В «Атлетико» он был похож на Арду Турана: не хотел страдать, не хотел бежать, не думал о команде. Жоау Феликс не хочет играть за «Атлетико». Ни с Симеоне, ни без него. После ухода в «Челси» он едва общался с тремя игроками «Атлетико». Они не умерли от горя [когда Феликс ушел]. Приветственной вечеринки, если Феликс вернется летом, не будет».

Феликс перешел в «Челси» на правах аренды из «Атлетико» этой зимой. Лондонский клуб выплатит 11 млн евро за аренду игрока. Также «Челси» взял на себя всю зарплату Жоау за период аренды – около 6 млн евро.

После перехода в «Челси» португалец забил 1 гол в 3 матчах. Полную статистику 23-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Ответ LosBlancos
так туран в атлетико только нормально играл ,как ушёл сдал
Абсолютно с Вами согласен. Журналист привёл абсолютно неудачный пример. Туран - это чисто симеоновский игрок, жёсткий, взрывной, с хорошим пасом и неплохим ударом. Его игра в Атлетико - лучшее, что с ним случалось в карьере.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
113k
нафига?
Феликс вообще не нап как таковой, это Бенфика всем мозги запудрила, что он нап.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shikari
Ответ DolJun
пока полностью оправдывает аренду. в тех матчах где играл - был лучшим на поле
Маунт, Хаверц, Стерлинг, Мудрик, Пулишич, Зиеш, Мадуке, Абуама - там игроков в атаку на 3 состава наберется, перед тем как купить Феликса, нужно как минимум продат Абуаму, Зиеша и мб Пулишичиа.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Кайзер
Ответ got_milk
Нкунку летом еще придет на эту позицию, кого тогда за борт планируют помимо Зиеша? Хавертца, Маунта?
Кристофер скорее пойдет выше, соответственно может быть продан Хавертц, им интересуются из Германии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Хенто
Ответ red hikkikomori
Явно Атлетико контракт с ним продлили не для того чтобы за 80 отдать . Будут требовать минимум 100
А какой смысл Атлетико заламывать цену, если никто не выкупит его? Будут иметь немотивированного игрока с большой зарплатой, конечно любой клуб хочет продать своего игрока, как можно дороже. Но зачастую такие желания идут только во вред. В итоге все остаются в проигрыше. Можно долго и много шутить про Боэли, но все же.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Julius Nwosu
Бездонная бочка. А санкции, за нарушение ФФП, получит Динамо Бухарест...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ivannumber1
Пока Феликс в текущем Челси выглядит чуть ли не единственным светлым пятном, который реально делает разницу на поле.

Немного не везёт в реализации, но в остальном это просто топище уже сейчас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Chyngyz Orozaliev
было ясно что постараются выкупить его, зато местные сексперты говорили как нагнули Челси с такой арендой, плюс его Атлетико продлил итд
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red hikkikomori
Явно Атлетико контракт с ним продлили не для того чтобы за 80 отдать . Будут требовать минимум 100
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Кайзер
Ответ Shuller18
Феликс хорош, но как их совместить с Нкунку в следующем сезоне?
Нкунку просто выбьет Хавертца с острия. Не верю в то, что клуб приобретет чистую девятку дополнительно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Одилжон Зиявиддинов
Ответ Shuller18
Феликс хорош, но как их совместить с Нкунку в следующем сезоне?
Скорее всего будут сливать Хавертца, абсолютно бесполезный в этом сезоне
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
LosBlancos
так туран в атлетико только нормально играл ,как ушёл сдал
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Скорый поезд
Хм, Арда Туран гораздо больше пользы принес Атлетико, чем Феликс. Подобное сравнение в плане отдачи совершенно неуместно.
Ну а в Челси у Феликса неплохо получается, жаль, что вчера в перекладину попал. Феликс - креативный игрок. Капризный, конечно, и не боец, но если окажется в удобной ему среде, может выйти на очень высокий уровень.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homelender_666
Ответ Никита Китаев
Должуна на автомате минусят? Тут он выдал базу, Феликс сейчас лучший атакующий игрок в обойме Челси
Как и в случае с ригоберкой, репутация работает на юзера.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homelender_666
Ответ DolJun
пока полностью оправдывает аренду. в тех матчах где играл - был лучшим на поле
Атлетико захочет больше. Могут сойтись на 100 млн.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рискну предположить
Ответ Никита Китаев
Должуна на автомате минусят? Тут он выдал базу, Феликс сейчас лучший атакующий игрок в обойме Челси
Заслужил своим клоунским поведением)
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Born is the King
И так в составе игроков такого типам достаточно. Надо брать если будет обмен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aidos_1979
Ответ Никита Китаев
Должуна на автомате минусят? Тут он выдал базу, Феликс сейчас лучший атакующий игрок в обойме Челси
Базу он выдаёт когда ему выгодно/удобно)
Перешёл бы Феликс условно в Барсу, этот экземпляр об..рал бы его с ног до головы)))
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
окечуква
Пусть валит, в Челси или нет, без разницы. Баба с возу - кобыле легче.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Растиньяк
Феликс-бриллиант, но чтоб его раскрыть нужен норм тренер, Тухель например
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
got_milk
Нкунку летом еще придет на эту позицию, кого тогда за борт планируют помимо Зиеша? Хавертца, Маунта?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Shuller18
Феликс хорош, но как их совместить с Нкунку в следующем сезоне?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RealJon
Стерлинг вообще не уровень. Феликс за 80млн, это вообще подарка для Боели
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Поляков
100% надо остаться в Челси , перспективный молодой атакующий , ему бы в пару топ нападающего или Неймара слева и Челси было в полном порядке!!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Ганненко
Феликс круто себя проявляет, явно Атлетико потребует больше, учитывая сколько уплачено за Мудрика и Фернандеса
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий