«Челси» предложит 80 млн евро за полноценный трансфер Феликса из «Атлетико» летом (Cadena SER)
«Челси» готов выкупить Жоау Феликса у «Атлетико» летом.
По информации Cadena SER, летом лондонский клуб предложит около 80 млн евро за полноценный трансфер Феликса.
Журналист Мигел Мартин Талавера в эфире El Larguero добавил: «Уверен, что Жоау не вернется в «Атлетико». Это не зависит от того, останется ли Симеоне. В «Атлетико» он был похож на Арду Турана: не хотел страдать, не хотел бежать, не думал о команде. Жоау Феликс не хочет играть за «Атлетико». Ни с Симеоне, ни без него. После ухода в «Челси» он едва общался с тремя игроками «Атлетико». Они не умерли от горя [когда Феликс ушел]. Приветственной вечеринки, если Феликс вернется летом, не будет».
Феликс перешел в «Челси» на правах аренды из «Атлетико» этой зимой. Лондонский клуб выплатит 11 млн евро за аренду игрока. Также «Челси» взял на себя всю зарплату Жоау за период аренды – около 6 млн евро.
После перехода в «Челси» португалец забил 1 гол в 3 матчах. Полную статистику 23-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.
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Феликс вообще не нап как таковой, это Бенфика всем мозги запудрила, что он нап.
Немного не везёт в реализации, но в остальном это просто топище уже сейчас.
Ну а в Челси у Феликса неплохо получается, жаль, что вчера в перекладину попал. Феликс - креативный игрок. Капризный, конечно, и не боец, но если окажется в удобной ему среде, может выйти на очень высокий уровень.
Перешёл бы Феликс условно в Барсу, этот экземпляр об..рал бы его с ног до головы)))