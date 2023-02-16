«Челси» предложит 80 млн евро за полноценный трансфер Феликса из «Атлетико» летом (Cadena SER)

«Челси» готов выкупить у « » летом.

По информации Cadena SER, летом лондонский клуб предложит около 80 млн евро за полноценный трансфер Феликса.

Журналист Мигел Мартин Талавера в эфире El Larguero добавил: «Уверен, что Жоау не вернется в «Атлетико». Это не зависит от того, останется ли . В «Атлетико» он был похож на Арду Турана: не хотел страдать, не хотел бежать, не думал о команде. Жоау Феликс не хочет играть за «Атлетико». Ни с Симеоне, ни без него. После ухода в «Челси» он едва общался с тремя игроками «Атлетико». Они не умерли от горя [когда Феликс ушел]. Приветственной вечеринки, если Феликс вернется летом, не будет».

Феликс перешел в « » на правах аренды из «Атлетико» этой зимой. Лондонский клуб выплатит 11 млн евро за аренду игрока. Также «Челси» взял на себя всю зарплату Жоау за период аренды – около 6 млн евро.

После перехода в «Челси» португалец забил 1 гол в 3 матчах. Полную статистику 23-летнего атакующего полузащитника можно найти здесь.

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