Энди Коул о Феликсе в «Челси»: «20 млн фунтов за аренду – серьезные деньги. Он много создаст, но будет ли он забивать как Холанд? Нет»

высказался об аренде Жоау Феликса в « ».

«Он отличный игрок, но если вы готовы платить 20 миллионов фунтов за аренду игрока, который вам нравится, можно было попытаться оформить полноценный трансфер. 20 миллионов фунтов за аренду – это серьезная сумма. В моей молодости такого понятия, как плата за аренду, не существовало.

Думаю, он создаст много [голевых моментов], но будет ли он много забивать, как [ ] Холанд? Нет. Это совершенно разные игроки, но я думаю, что он сыграет важную роль, будет создавать [моменты] партнерам по команде и сам забьет несколько голов. Но чтобы получить на этом рынке чистую девятку… я не знаю, куда вы смотрите», – сказал экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» в интервью Casinos En Ligne.

перешел в «Челси» на правах аренды из « ». « » заплатил за аренду 11 миллионов евро, а также взял на себя обязательства по зарплате Феликса до конца сезона – 6 млн евро.