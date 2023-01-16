Энди Коул о Феликсе в «Челси»: «20 млн фунтов за аренду – серьезные деньги. Он много создаст, но будет ли он забивать как Холанд? Нет»

Теги Челси Энди Коул премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Жоау Феликс Эрлинг Холанд деньги Футбол

Энди Коул высказался об аренде Жоау Феликса в «Челси».

«Он отличный игрок, но если вы готовы платить 20 миллионов фунтов за аренду игрока, который вам нравится, можно было попытаться оформить полноценный трансфер. 20 миллионов фунтов за аренду – это серьезная сумма. В моей молодости такого понятия, как плата за аренду, не существовало.

Думаю, он создаст много [голевых моментов], но будет ли он много забивать, как [Эрлинг] Холанд? Нет. Это совершенно разные игроки, но я думаю, что он сыграет важную роль, будет создавать [моменты] партнерам по команде и сам забьет несколько голов. Но чтобы получить на этом рынке чистую девятку… я не знаю, куда вы смотрите», – сказал экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» в интервью Casinos En Ligne.

Жоау Феликс перешел в «Челси» на правах аренды из «Атлетико». «Челси» заплатил за аренду 11 миллионов евро, а также взял на себя обязательства по зарплате Феликса до конца сезона – 6 млн евро.

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5 комментариев

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Captain JT26
Да тупо все вингеры повыбивали, теперь надо искать им замену, Феликс рискованная тема, поэтому взяли в аренду чтобы посмотреть что да как, вот и все. 9 ки на рынке очень ценны, и их нет даже на продажу, не то что аренда, там летом Нкунку перейдет, а пока делают что можно и нельзя чтоб в 4 ку попасть, или хотя б в ЛЕ.
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Tollie
а Холланд прям обзабивался? пошумел пару месяцев - всё. скорее Грилиш будет больше забивать, чем норвежский травмат
+1
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Schiaff1no
Ответ Михаил Стентор
А он в курсе что это разноплановые игроки и играют на разных позициях?
В курсе что дальше заголовка в новости есть текст?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Стентор
А он в курсе что это разноплановые игроки и играют на разных позициях?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sv1ft
Деньги - не проблема (с) Боули.
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