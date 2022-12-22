Комиссия ФНЛ в феврале проинспектирует крымские клубы на готовность к вступлению в российский футбол

Комиссия ФНЛ приедет в Крым в феврале.

Генеральный директор «Севастополя» рассказал, что комиссия посетит полуостров, чтобы проинспектировать местные клубы на готовность к прохождению лицензирования для участия во лиге.

– В феврале должна приехать комиссия ФНЛ, которая изучит готовность крымских клубов и инфраструктуры. Мы сейчас готовимся к следующему чемпионату Крыма, который стартует в марте.

Президиумом Крымского футбольного союза принято решение, что чемпионат пройдет в два круга. За это время как раз будет определено, зайдут наши клубы в ФНЛ или нет. Если нет, то чемпионат будет разыгран в четыре круга.

– Значит, в феврале уже будет какое-то решение?

– Да, мы на это надеемся.

– Вы готовы к комиссии?

– Еще вчера. Мы готовы к приезду комиссии, чтобы нам дальше сказали, что еще надо доделать и улучшить, – сказал Чалый.