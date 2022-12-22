Комиссия ФНЛ в феврале проинспектирует крымские клубы на готовность к вступлению в российский футбол
Комиссия ФНЛ приедет в Крым в феврале.
Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал, что комиссия посетит полуостров, чтобы проинспектировать местные клубы на готовность к прохождению лицензирования для участия во Второй лиге.
– В феврале должна приехать комиссия ФНЛ, которая изучит готовность крымских клубов и инфраструктуры. Мы сейчас готовимся к следующему чемпионату Крыма, который стартует в марте.
Президиумом Крымского футбольного союза принято решение, что чемпионат пройдет в два круга. За это время как раз будет определено, зайдут наши клубы в ФНЛ или нет. Если нет, то чемпионат будет разыгран в четыре круга.
– Значит, в феврале уже будет какое-то решение?
– Да, мы на это надеемся.
– Вы готовы к комиссии?
– Еще вчера. Мы готовы к приезду комиссии, чтобы нам дальше сказали, что еще надо доделать и улучшить, – сказал Чалый.
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