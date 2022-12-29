Матыцин о футболе в Крыму: «Команды активно вовлекаются. Делаем все, чтобы люди не чувствовали себя обособленно»

Министр спорта РФ высказался о развитии спорта в Крыму, ДНР и ЛНР.

– Как будет развиваться спорт в новых российских регионах – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях?

– Новым регионам России мы, конечно же, особое внимание уделяем. В декабре провели встречу с местными министрами спорта. Обсудили несколько направлений: бюджет, инфраструктуру, строительство спортивных сооружений разного формата – дворцов спорта, физкультурно-оздоровительных комплексов.

Сейчас реализуем идею так называемых умных площадок в соответствии с новым федеральным проектом «Бизнес-спринт», площадки ГТО. Еще одно направление – это подготовка и переподготовка кадров.

И, наверное, главный блок вопросов – это система проведения соревнований, учебно-тренировочных сборов. В четырех новых регионах уже идет работа на тех территориях, где это возможно, по восстановлению спортивной инфраструктуры. Мы активно вовлекаем спортсменов и тренеров в участие в наших соревнованиях.

Что касается, например, футбола, то в рамках Крымского футбольного союза команды активно вовлекаются. Более 1500 спортсменов за 2022 год выступали на территории России.

Некоторое время назад 19 специалистов из новых регионов получили в Российском университете спорта сертификаты о повышении квалификации. Делаем все необходимое, чтобы люди не чувствовали себя как-то обособленно, чтобы не ощущали недостаток внимания, – сказал Олег Матыцин.

Матыцин о переходе в Азию: «В РФС неоднозначное мнение по этому вопросу. Надо оценить, что потеряем и что приобретем»

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