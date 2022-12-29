Матыцин о футболе в Крыму: «Команды активно вовлекаются. Делаем все, чтобы люди не чувствовали себя обособленно»

Теги премьер-лига Россия Олег Матыцин Министерство спорта России Политика чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма Футбол

Министр спорта РФ высказался о развитии спорта в Крыму, ДНР и ЛНР.

– Как будет развиваться спорт в новых российских регионах – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях?

– Новым регионам России мы, конечно же, особое внимание уделяем. В декабре провели встречу с местными министрами спорта. Обсудили несколько направлений: бюджет, инфраструктуру, строительство спортивных сооружений разного формата – дворцов спорта, физкультурно-оздоровительных комплексов.

Сейчас реализуем идею так называемых умных площадок в соответствии с новым федеральным проектом «Бизнес-спринт», площадки ГТО. Еще одно направление – это подготовка и переподготовка кадров.

И, наверное, главный блок вопросов – это система проведения соревнований, учебно-тренировочных сборов. В четырех новых регионах уже идет работа на тех территориях, где это возможно, по восстановлению спортивной инфраструктуры. Мы активно вовлекаем спортсменов и тренеров в участие в наших соревнованиях.

Что касается, например, футбола, то в рамках Крымского футбольного союза команды активно вовлекаются. Более 1500 спортсменов за 2022 год выступали на территории России.

Некоторое время назад 19 специалистов из новых регионов получили в Российском университете спорта сертификаты о повышении квалификации. Делаем все необходимое, чтобы люди не чувствовали себя как-то обособленно, чтобы не ощущали недостаток внимания, – сказал Олег Матыцин.

Матыцин о переходе в Азию: «В РФС неоднозначное мнение по этому вопросу. Надо оценить, что потеряем и что приобретем»

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13 комментариев

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Eric_Cartman
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Может сначала сбер, мобильные операторы и тп вовлекуться, а потом уж дело до футбола дойдёт? 🤷🏻‍♂️
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Atsuktuvas
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Да, можно и Динамо Киев включить в РФС. Раз уж пошла такая пьянка...
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Кеша
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Ответ fall_of_troy
Он с Лахты сам.
У вас сатанистов все с Лахты
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Злобный Конь
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Пожертвовать российским футболом/спортом ради иллюзорных мечтаний обезумевшего?
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Runaldos
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Ответ Runaldos
чей Крым, надо спрашивать у крымчан. они должны решать. и они свой выбор давно сделали. разумеется, и футбольные клубы там – российские
а чего минусуете, дебилы? что тут нелогичного? разве не крымчане должны решать свою судьбу?
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fall_of_troy
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Ответ Джон Дон
Что у тебя там загнивало? Ты откуда сам?
Он с Лахты сам.
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Runaldos
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Ответ Джон Дон
Что у тебя там загнивало? Ты откуда сам?
сам из Донецка, в Крыму полно земляков и друзей живёт
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Джон Дон
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Ответ Runaldos
что ты несёшь)) ахаха. какой потенциал у Крыма был? загнивало всё 30 лет. приезжай посмотри, с людьми пообщайся
Что у тебя там загнивало? Ты откуда сам?
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Runaldos
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чей Крым, надо спрашивать у крымчан. они должны решать. и они свой выбор давно сделали. разумеется, и футбольные клубы там – российские
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Кеша
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Ответ Runaldos
что ты несёшь)) ахаха. какой потенциал у Крыма был? загнивало всё 30 лет. приезжай посмотри, с людьми пообщайся
Да это бандеронацист .
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s_h_a_m_a_n
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Если короче - будем бабло качать гл. попилить не забыть
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Runaldos
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Ответ Дмитрий Четвериков
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что ты несёшь)) ахаха. какой потенциал у Крыма был? загнивало всё 30 лет. приезжай посмотри, с людьми пообщайся
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Дмитрий Четвериков
Комментарий удален
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Кеша
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Плевать уже на санкции ! Симферопольскую Таврию , донецкий Шахтер и Ворошиловград куб(Луганскую) Зарю верните в чемпионат ! Найдутся и другие клубы . Скоро легендарный одесский Черноморец вернётся ! Дай Бог !Yankee go home!
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