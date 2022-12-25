Гендиректор «Севастополя» об РФС в Азии: «В УЕФА одни враги. Надо переходить, если получится»
Генеральный директор «Севастополя» поддержал идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.
«Мы понимаем, что все конфедерации, будь то УЕФА или АФК – это структура ФИФА. Я не имею претензий к этим организациям, но что УЕФА и ФИФА делают для российского футбола сегодня? Мы должны выступать в официальных соревнованиях.
Я не вижу сегодня нашего нахождения в УЕФА, там одни враги. Если получится с Азией, то надо переходить – это развитие, участие во всех турнирах», – сказал Валерий Чалый.
23 декабря состоялось заседание исполкома РФС, на котором рассматривался вопрос о переходе из УЕФА в АФК. Окончательное решение будет принято 27 декабря.
Интересно кто же виноват ?? ;)
Последние пару лет, смотря на заявления различных политиков, чиновников и пропагандистов разных мастей, складывается впечатление, что моя шуточная команда была полностью скопирована, причем как ее подача, так и исполнение...
Надо было патентовать...