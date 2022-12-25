Гендиректор «Севастополя» об РФС в Азии: «В УЕФА одни враги. Надо переходить, если получится»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА ФИФА РФС Азиатская футбольная конфедерация ФК Севастополь Валерий Чалый чемпионат Крыма Матч ТВ Футбол

Генеральный директор «Севастополя» поддержал идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Мы понимаем, что все конфедерации, будь то УЕФА или АФК – это структура ФИФА. Я не имею претензий к этим организациям, но что УЕФА и ФИФА делают для российского футбола сегодня? Мы должны выступать в официальных соревнованиях.

Я не вижу сегодня нашего нахождения в УЕФА, там одни враги. Если получится с Азией, то надо переходить – это развитие, участие во всех турнирах», – сказал Валерий Чалый.

23 декабря состоялось заседание исполкома РФС, на котором рассматривался вопрос о переходе из УЕФА в АФК. Окончательное решение будет принято 27 декабря.

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41 комментарий

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bellyashe
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какое отношение «Севастополь» имеет к российскому РФС и к нашему футболу? почему его спрашивают?
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aslvowk@mail.ru
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Как переход в Азию поможет обойти запрет Фифа? Один звонок об уменьшении квот на ЧМ и никто там тоже играть не даст
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Mikas7
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Ответ Griezmann_Ufa
это кто она вернётся и куда???
Ну в крым,что не понятно ,уже в Лиман вернулись и в Херсон тоже,не зря в крыму уже окопались если не знал
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BearS
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Ответ atomio
смешно, комментарий дает человек, чьи клубы вообще не играют в РФС, и у которых на данный момент связь с самолетом - это на автобусе ехать в пердь, а оттуда уже лететь, в случае чего
Легендарный Севастополь, неприступный, дорогой. Севастополь, Севастополь, 中共中央政治局委员 (рандомные иероглифы)
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Gepard_GRIN
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Ответ damondiamond
А что случилось?
РФ гарантии безопасности в конце 2021 от военного блока НАТО требовала. Отказали. Теперь вся Европа кирпичи откладывает.
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Griezmann_Ufa
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Ответ Mikas7
Что с ним будет когда Украина вернеться?наверное первым с гоблином сбежит(Аксенов)
это кто она вернётся и куда???
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Харламов Никита
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Все кто не нами - ПРОТИВ нас 🤪🤪🤪
Интересно кто же виноват ?? ;)
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Андрей Костоломченко
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Япония - враг, Корея враг, Австралия - это вообще англосаксы. Только Сирия и Афганистан наши друзья там... Сейчас Даже президент Таджикистана нашего лидера не боится... А еще есть арабские монархии - явные военные союзники США... Везде враги обложили...
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Ростовский
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Ответ FNT
ФИФА и УЕФА делают для российского футбола до фига: они его не вычеркнули окончательно и дают шанс вернуться, когда дичь закончится. Это, в принципе, максимум в сегодняшней ситуации.
До фига? Начнём с того, что они попросту незаконно отстранили наши футбол, просто потому что прогнулись под политику США. За это уже можно га десятки лет объявили ФИФА и УЕФА врагами. Но наши дают им шанс исправиться и уйти от русофобской политике.
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Влад Кокорин
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Этому идиоту главное быстрее начать грызть бюджет….
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Griezmann_Ufa
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нет худа без добра. Теперь без всякой оглядки мы можем заявить клубы из освобождённых и Крыма нами территорий.А через полгода уефа сама приползёт к нам. Так что с Азией спешить не надо...
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Joy2being
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Все правильно, в Гейропе сплошь и рядом фашисты
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Atsuktuvas
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Самое забавное, что конкретно для "Севастополя" вряд ли что-то измениться...
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Mechel**
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Тебя забыли ещё спросить
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Mikas7
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Что с ним будет когда Украина вернеться?наверное первым с гоблином сбежит(Аксенов)
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Сергей Иванчук
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Ответ atomio
смешно, комментарий дает человек, чьи клубы вообще не играют в РФС, и у которых на данный момент связь с самолетом - это на автобусе ехать в пердь, а оттуда уже лететь, в случае чего
У Факела, Краснодара, Ростова ситуация с самолетом такая же, и как это влияет на конкретное высказывание? Пусть и бредовое
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Melnikov1968
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Вопрос можно поставить иначе:Что российский футбол делает для себя? Хватит уже искать врагов на стороне.
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Александр Трифонов
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Враги народа, как близок 37 год
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Конспекты Мостового
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Враги не в УЕФА.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Одни враги да враги. 🤣🤣🤣🤣
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zarik18
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Сказочный
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Полуэктов Пётр
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У меня в детстве был фокстерьер и я по приколу обучил ее команде "Враги! Кругом враги!". По этой команде она начинала крутиться и лаять без остановки, просто как волчок. Всех окружающих это очень веселило, собака была счастлива вниманию и похвале.
Последние пару лет, смотря на заявления различных политиков, чиновников и пропагандистов разных мастей, складывается впечатление, что моя шуточная команда была полностью скопирована, причем как ее подача, так и исполнение...
Надо было патентовать...
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Arman FCSM
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Да что там в УЕФА! Кругом враги!
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Tiestorzn17
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У дураков везде враги.
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инок
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Да нас там, честно говоря, особо и не ждут в азиатской конференции. "Мечты, мечты... где ваша сладость"
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