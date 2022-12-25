Гендиректор «Севастополя» об РФС в Азии: «В УЕФА одни враги. Надо переходить, если получится»

Генеральный директор «Севастополя» поддержал идею перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Мы понимаем, что все конфедерации, будь то УЕФА или АФК – это структура . Я не имею претензий к этим организациям, но что и ФИФА делают для российского футбола сегодня? Мы должны выступать в официальных соревнованиях.

Я не вижу сегодня нашего нахождения в УЕФА, там одни враги. Если получится с Азией, то надо переходить – это развитие, участие во всех турнирах», – сказал .

23 декабря состоялось заседание исполкома , на котором рассматривался вопрос о переходе из УЕФА в АФК. Окончательное решение будет принято 27 декабря.