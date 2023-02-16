«Месси не может сказать: «Я умираю за страну и народ». Он держит это при себе. А Марадона открыто говорил о чувствах». Шустер о разнице между Лео и Диего

Теги ПСЖ Лионель Месси Бернд Шустер лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу болельщики Диего Марадона Футбол

Бернд Шустер сравнил Лионеля Месси и Диего Марадону.

«Мы увидели повзрослевшего Месси. Это уже не тот юный мальчик, который влюбляет всех в свой футбол, для которого только это имело значение. С опытом и возрастом он очень вырос.

Есть лишь одно небольшое различие, которое я вижу между Диего и Лео. Марадона был более открытым. Он всегда рассказывал всем, что чувствует. Месси не может сказать: «Я умираю за свою страну, я умираю за свой народ». Он только думает об этом. А Диего передавал свои чувства партнерам по команде и фанатам. Думаю, поэтому его и любили так сильно.

Месси держит это при себе, но его отношение к делу на поле кажется мне похожим», – сказал бывший игрок «Барселоны», «Реала» и сборной ФРГ в интервью Super Depor Radio.

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37 комментариев

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Игорь Климов
А зачем Месси умирать за страну? Месси приносит для неё победы - Копа Америка и Чемпионат Мира.
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Илья Игнатьев
Ответ Rad0
Какие разговоры ложные? Что не все одинаково талантливы и у людей бывают разные предрасположенности? Сильное заявление
Разговоры ложные в том, что у Месси такой талант, что он не тренируется даже никогда, просто на поле выходит. Этим и обесценивается труд Месси
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Tahir Turk
Почему то я подумал, что это Савик..
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Liver73
Ответ Arman FCSM
Марадона - это харизма, эмоции. Они с Месси абсолютно разные по характеру. Лео - это прежде всего про профессионализм
Месси прежде всего -талант.
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Rad0
Ответ Александр Степанов
Разговоры про божий дар по большей части ложные . Это всегда пахота, работа над собой и изучение нюансов игры, анализ. Когда вы говорите про божий дар - обесцениваете всю работу Месси
Какие разговоры ложные? Что не все одинаково талантливы и у людей бывают разные предрасположенности? Сильное заявление
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Подкат Пенальтьевич
А так вот зачем Марадонна принимал наркотики и бухал. Ради народа оказывается.
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smetan4ik
Когда это Марадона умирал за страну?
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Jaxongir Shodiev
Месси не говорит, он просто тащит
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Игорь Климов
Ответ Caterina
В Месси нет того пафоса, который был в Марадоне. Чтобы слова лидера доходили до партнеров, пафос не обязателен. Сборная Аргентины это наглядно демонстрирует уже во втором турнире подряд.
Совершенно верное мнение!
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Александр Степанов
Ответ Rad0
Месси - это божий дар. Без него он бы не достиг таких высот, будь он хоть трижды профессионалом. Просто он не такая акула шоу-бизнеса, как Марадона или Роналду.
Разговоры про божий дар по большей части ложные . Это всегда пахота, работа над собой и изучение нюансов игры, анализ. Когда вы говорите про божий дар - обесцениваете всю работу Месси
+3
-1
+2
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sashka.loker
Ну так Месси и в Аргентине не живёт
0
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Уся Ваткин
Разве народ Аргентины требует, чтобы за него умирали? Пусть играет и приносит радость людям по всему миру.
+4
0
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Andry 72
Один Великий подпортил карьеру наркотой,другой примерный семьянин и отец
+1
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janitor
Ответ Игорь Климов
У тебя какие-то очень странные ассоциации.
никаких ассоциаций, строго научный подход и терминология
0
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Caterina
В Месси нет того пафоса, который был в Марадоне.
Чтобы слова лидера доходили до партнеров, пафос не обязателен. Сборная Аргентины это наглядно демонстрирует уже во втором турнире подряд.
+7
-3
+4
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Akezhan Kutvarov
Ответ dr. cage
Например если в гугле вбить: "Месси дома с кубком мира", то гугл сходу выдаст Вам Лео с кубком в постели.. А если вбить: "Марадона дома с кубком мира", то фото будут только где Диего среди аргентинцев.. Это говорит о том, что для Диего Аргентина и её народ это дом.. Во всех смыслах.. И поэтому ради этого он готов был даже нарушить главное правило игры в футбол. А для Лео родина там, где кулес в тепле.. И это неплохо, вполне в духе времени. Месси великим игроком от этого быть не перестаёт. Но для аргентинских обывателей от этого Диего свой, родной.. А Лео тип с Европы с паспортом Аргентины.
Но когда Лео, ещё щеглом предложили играть за молодежку Испании, он отказался и ждал вызову от Аргентины.
Когда его все аргентинцы проклинали и уничтожали, за проигранные матчи, он терпел, потом ушёл, потом вернулся и выиграл все со сборной.
А в Европе живут все, потому что там жить лучше, да и Барселона и ее жители его боготворят. И всю сознательную жизнь он провёл в этом городе.
И ради чего ему теперь ехать в Аргентину, чтобы показать свою любовь и преданность народу?
Бред….
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romankoucher
Ну так дилер Марадоны ещё не вышел на Месси
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-2
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Игорь Климов
Ответ Rad0
Месси - это божий дар. Без него он бы не достиг таких высот, будь он хоть трижды профессионалом. Просто он не такая акула шоу-бизнеса, как Марадона или Роналду.
Ты совершенно прав!
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0
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Игорь Климов
Ответ janitor
игрок от бога vs талантливый ремесленник
У тебя какие-то очень странные ассоциации.
+1
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Rad0
Ответ Arman FCSM
Марадона - это харизма, эмоции. Они с Месси абсолютно разные по характеру. Лео - это прежде всего про профессионализм
Месси - это божий дар. Без него он бы не достиг таких высот, будь он хоть трижды профессионалом. Просто он не такая акула шоу-бизнеса, как Марадона или Роналду.
+14
-9
+5
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rej1sta
Ответ Александр Бялт
понимаю, что 6 лет назад после поражения сборной Чили на КА тебе было лет 5-6, но мат часть знать надо раз выходишь в комментарии.
Это кажется тебе надо проверять, перед тем как бред писать. Он закончил в июне 2016, а вернулся через несколько месяцев , вытяну сборную на ЧМ после этого. Откуда «несколько лет» взялось?)
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Caterina
Ответ dr. cage
Так и есть.. Весьма показательно, что первым делом Лео понёс Кубок к себе постель, предварительно выгнав оттуда жену.. То есть явно нездоровая тема вокруг собственного я.. Когда как Марадона, поддержав кубок пять минут, пошёл радоваться вместе со страной..
Лишь бы брякнуть. Лео с кубком снят в постели на базе сборной, куда их завезли перед чемпионским парадом, по прилете из СА. Потому что была ночь! Через пару часов они уже отмечали победу вместе со своей страной.
Но у вас воображение вмиг дорисует остальное - жену, выгнанную из постели, домашний кубок и прочий бред.
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Александр Бялт
Ответ rej1sta
Несколько лет?😂 Он закончил в июне 2016, а вернулся через несколько месяцев, вытянув Аргентину на ЧМ. Откуда несколько лет?)
понимаю, что 6 лет назад после поражения сборной Чили на КА тебе было лет 5-6, но мат часть знать надо раз выходишь в комментарии.
0
-2
-2
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Alex1104
Два совершенно разных человека.
Кому-то ближе один тип личности, кому-то другой. Разный темперамент.
Лично мне ближе тип Марадоны, несмотря на все его косяки.
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+3
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AndreyR
Ответ dr. cage
Например если в гугле вбить: "Месси дома с кубком мира", то гугл сходу выдаст Вам Лео с кубком в постели.. А если вбить: "Марадона дома с кубком мира", то фото будут только где Диего среди аргентинцев.. Это говорит о том, что для Диего Аргентина и её народ это дом.. Во всех смыслах.. И поэтому ради этого он готов был даже нарушить главное правило игры в футбол. А для Лео родина там, где кулес в тепле.. И это неплохо, вполне в духе времени. Месси великим игроком от этого быть не перестаёт. Но для аргентинских обывателей от этого Диего свой, родной.. А Лео тип с Европы с паспортом Аргентины.
Качественная аналитика
+11
-2
+9
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