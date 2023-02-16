«Месси не может сказать: «Я умираю за страну и народ». Он держит это при себе. А Марадона открыто говорил о чувствах». Шустер о разнице между Лео и Диего
Бернд Шустер сравнил Лионеля Месси и Диего Марадону.
«Мы увидели повзрослевшего Месси. Это уже не тот юный мальчик, который влюбляет всех в свой футбол, для которого только это имело значение. С опытом и возрастом он очень вырос.
Есть лишь одно небольшое различие, которое я вижу между Диего и Лео. Марадона был более открытым. Он всегда рассказывал всем, что чувствует. Месси не может сказать: «Я умираю за свою страну, я умираю за свой народ». Он только думает об этом. А Диего передавал свои чувства партнерам по команде и фанатам. Думаю, поэтому его и любили так сильно.
Месси держит это при себе, но его отношение к делу на поле кажется мне похожим», – сказал бывший игрок «Барселоны», «Реала» и сборной ФРГ в интервью Super Depor Radio.
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Чтобы слова лидера доходили до партнеров, пафос не обязателен. Сборная Аргентины это наглядно демонстрирует уже во втором турнире подряд.
Когда его все аргентинцы проклинали и уничтожали, за проигранные матчи, он терпел, потом ушёл, потом вернулся и выиграл все со сборной.
А в Европе живут все, потому что там жить лучше, да и Барселона и ее жители его боготворят. И всю сознательную жизнь он провёл в этом городе.
И ради чего ему теперь ехать в Аргентину, чтобы показать свою любовь и преданность народу?
Бред….
Но у вас воображение вмиг дорисует остальное - жену, выгнанную из постели, домашний кубок и прочий бред.
Кому-то ближе один тип личности, кому-то другой. Разный темперамент.
Лично мне ближе тип Марадоны, несмотря на все его косяки.