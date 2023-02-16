«Месси не может сказать: «Я умираю за страну и народ». Он держит это при себе. А Марадона открыто говорил о чувствах». Шустер о разнице между Лео и Диего

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«Мы увидели повзрослевшего Месси. Это уже не тот юный мальчик, который влюбляет всех в свой футбол, для которого только это имело значение. С опытом и возрастом он очень вырос.

Есть лишь одно небольшое различие, которое я вижу между Диего и Лео. Марадона был более открытым. Он всегда рассказывал всем, что чувствует. Месси не может сказать: «Я умираю за свою страну, я умираю за свой народ». Он только думает об этом. А Диего передавал свои чувства партнерам по команде и фанатам. Думаю, поэтому его и любили так сильно.

Месси держит это при себе, но его отношение к делу на поле кажется мне похожим», – сказал бывший игрок «Барселоны», «Реала» и сборной ФРГ в интервью Super Depor Radio.

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