«Марадона или Месси? Для аргентинцев нет такого вопроса, а есть счастье – два величайших в истории играли за нас». Хавбек «Оренбурга» Мансилья о Диего и Лео
Брайан Мансилья высказался о сравнениях Лионеля Месси и Диего Марадоны.
«Многих мучает вопрос: Марадона или Месси? Мне кажется, итог ЧМ-2022 никак не влияет на ответ. Для аргентинцев и нет такого вопроса, а есть просто счастье, ведь два величайших игрока в истории выступали за нашу сборную.
Я восхищаюсь Месси: проиграв три финала Кубка Америки и один финал ЧМ, он все-таки выиграл два главных трофея в сборной.
Марадона же был народным героем, который вырос на улице: брал мяч и вел свои команды к титулам, несмотря на постоянные удары по ногам», – сказал хавбек «Оренбурга» в монологе для Sports.ru.
«Месси или Марадона? Для аргентинца нет такого вопроса». Нападающий «Оренбурга», который рос с Лаутаро
Но есть и влияние в целом на игру, и здесь и Марадона и Месси показывали магию совершенно недосягаемого уровня.
Игру и Диего вел, и Месси ведет.
По сути два великих аргентинца определяли лицо футбола за последние 45 лет.
Две великие десятки, два вожака, два капитана
Они привели свои команды к триумфу.
Нация должна гордиться своими героями.
Месси под конец подарил нам самое романтическое чемпионство, с триллером в конце.
Я буду помнить эту команду, как и помню сборные 1978, 1986 годов, хромую героическую команду 1990, где потолстевший Диего чуть всех не обманул.
Я был уверен, эта безликая команда выиграет по пенальти.И проиграла из-за пенальт- фонтома.
Та Аргентина сыграла на уровне чемпиона мира трижды.
Целый матч с Италией, 27 минут с СССР, и 27 секунд с Бразилией.Но хребет бы, характер присутствовал.
Не могу забыть солидную сборную 1998, заснувщую вдруг 2002, и суперталантливую сборную 1994, когда, подумать только, в составе были Батистута, Ортега, Марадона, чего достаточно для любого титула.
Но злая судьба отправила команду в нокдаун.
Эта, сборная 2022, была лучшая.Самая быстрая точно, и самая могучая, бесстрашная.
Аргентина за чемпионат сыграла 7 матчей, только хорватов прошла легко, по сюжету, попадала в дрязги, разборки, в войну.
Она играла плей-офф со второго матча уже.И всякий раз преодолела трудности, делала это силой воли, мастерством, и чувством превосходства.
По игре она была лучше любого соперника в любом матче.
"Пропускать глупые мячи мы не разучились, мы научились контролировать эмоции"
Это сказал знакомый аргентинец, мы вместе финал смотрели.
Команда выдержала все удары судьбы и завоевала все же этот проклятый Кубок мира.
Великую сборную, другого склада, мы увидели.
Сегодня, чтобы побеждать надо верить и бороться до конца, как будто ничего не случилось.
Диего по уровну нулевых где-то как К. Лопес во времена игры за Валенсию
Марадона в прошедшей. Оба великие...
Два гения футбола!