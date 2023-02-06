«Марадона или Месси? Для аргентинцев нет такого вопроса, а есть счастье – два величайших в истории играли за нас». Хавбек «Оренбурга» Мансилья о Диего и Лео

высказался о сравнениях и .

«Многих мучает вопрос: Марадона или Месси? Мне кажется, итог никак не влияет на ответ. Для аргентинцев и нет такого вопроса, а есть просто счастье, ведь два величайших игрока в истории выступали за нашу сборную.

Я восхищаюсь Месси: проиграв три финала Кубка Америки и один финал ЧМ, он все-таки выиграл два главных трофея в сборной.

Марадона же был народным героем, который вырос на улице: брал мяч и вел свои команды к титулам, несмотря на постоянные удары по ногам», – сказал хавбек «Оренбурга» в монологе для .

«Месси или Марадона? Для аргентинца нет такого вопроса». Нападающий «Оренбурга», который рос с Лаутаро