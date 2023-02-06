«Марадона или Месси? Для аргентинцев нет такого вопроса, а есть счастье – два величайших в истории играли за нас». Хавбек «Оренбурга» Мансилья о Диего и Лео

Теги ПСЖ премьер-лига Россия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу болельщики Диего Марадона Sports.ru Оренбург ЧМ-2022 Брайан Мансилья Футбол

Брайан Мансилья высказался о сравнениях Лионеля Месси и Диего Марадоны.

«Многих мучает вопрос: Марадона или Месси? Мне кажется, итог ЧМ-2022 никак не влияет на ответ. Для аргентинцев и нет такого вопроса, а есть просто счастье, ведь два величайших игрока в истории выступали за нашу сборную.

Я восхищаюсь Месси: проиграв три финала Кубка Америки и один финал ЧМ, он все-таки выиграл два главных трофея в сборной.

Марадона же был народным героем, который вырос на улице: брал мяч и вел свои команды к титулам, несмотря на постоянные удары по ногам», – сказал хавбек «Оренбурга» в монологе для Sports.ru.

«Месси или Марадона? Для аргентинца нет такого вопроса». Нападающий «Оренбурга», который рос с Лаутаро

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8 комментариев

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Пётр Сидоренко
Ответ KMR
Если бы во времена Марадоны были Батистута,Креспо,Агуэро,Игуаин,Верон то не факт,что Диего был таким великим,как его рисуют. Диего по уровну нулевых где-то как К. Лопес во времена игры за Валенсию
Батистута,Креспо,Агуэро,Игуаин,Верон не стали чемпионами мира. А Марадона стал, и ещё был финалистом. И он в одиночку тащил эти сборные. И "Наполи". У Марадоны никогда не было таких партнёров, как у Месси: Хави, Иньеста, Это’о, Ибрагимович, Анри, Неймар, Мбаппе и т.д. Они б и без Месси выигрывали титулы. Так что Марадона тащил команду, а Месси был одним из...
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Flow market Victor Mercedes
👑🇦🇷
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Homelender_666
Верные слова, но местным глорам не понять. Им нужен срач и плюсики)
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А.Э.РАСИМ
Интересно, они оба великие плеймейкеры, кроме того, что забивали каждый для своей эпохи достаточно, а Месси еще и самый "плодовитый" футболист всех времен, владея просто умопомрачительным средним показателем за матч по системе гол+плюс пас.
Но есть и влияние в целом на игру, и здесь и Марадона и Месси показывали магию совершенно недосягаемого уровня.
Игру и Диего вел, и Месси ведет.

По сути два великих аргентинца определяли лицо футбола за последние 45 лет.
Две великие десятки, два вожака, два капитана
Они привели свои команды к триумфу.
Нация должна гордиться своими героями.
Месси под конец подарил нам самое романтическое чемпионство, с триллером в конце.
Я буду помнить эту команду, как и помню сборные 1978, 1986 годов, хромую героическую команду 1990, где потолстевший Диего чуть всех не обманул.
Я был уверен, эта безликая команда выиграет по пенальти.И проиграла из-за пенальт- фонтома.
Та Аргентина сыграла на уровне чемпиона мира трижды.
Целый матч с Италией, 27 минут с СССР, и 27 секунд с Бразилией.Но хребет бы, характер присутствовал.
Не могу забыть солидную сборную 1998, заснувщую вдруг 2002, и суперталантливую сборную 1994, когда, подумать только, в составе были Батистута, Ортега, Марадона, чего достаточно для любого титула.
Но злая судьба отправила команду в нокдаун.
Эта, сборная 2022, была лучшая.Самая быстрая точно, и самая могучая, бесстрашная.
Аргентина за чемпионат сыграла 7 матчей, только хорватов прошла легко, по сюжету, попадала в дрязги, разборки, в войну.
Она играла плей-офф со второго матча уже.И всякий раз преодолела трудности, делала это силой воли, мастерством, и чувством превосходства.
По игре она была лучше любого соперника в любом матче.
"Пропускать глупые мячи мы не разучились, мы научились контролировать эмоции"
Это сказал знакомый аргентинец, мы вместе финал смотрели.
Команда выдержала все удары судьбы и завоевала все же этот проклятый Кубок мира.
Великую сборную, другого склада, мы увидели.
Сегодня, чтобы побеждать надо верить и бороться до конца, как будто ничего не случилось.
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KMR
Если бы во времена Марадоны были Батистута,Креспо,Агуэро,Игуаин,Верон то не факт,что Диего был таким великим,как его рисуют.
Диего по уровну нулевых где-то как К. Лопес во времена игры за Валенсию
+2
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инок
Месси лучший игрок в современной истории футбола!
Марадона в прошедшей. Оба великие...
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Игорь Климов
Ответ Волына+колына
Комментарий удален модератором
Кринж7 уже не топ-игрок.
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Волына+колына
Ответ Игорь Климов
Для старшего поколения - Марадона, а для молодого поколения - Месси. Два гения футбола!
Комментарий удален
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Игорь Климов
Для старшего поколения - Марадона, а для молодого поколения - Месси.
Два гения футбола!
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